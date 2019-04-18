Чому стільки українців за Зеленського

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Четвер, 18 квітня 2019, 10:00
Роджер Майєрсон
американський економіст і фахівець з теорії ігор, лауреат Нобелівської премії з економіки 2007

Україні найкраще слугуватиме той кандидат, що погодиться на зменшення своїх повноважень.

До виборів 2016 року американці ніколи не обирали президента без будь-якого попереднього досвіду на державній посаді.

Наші виборці, які, як правило, розчаровуються у національних лідерах, завжди могли визначити хороших кандидатів на посаду президента серед губернаторів і мерів, які зарекомендували себе відповідальними діячами, які служать народу.

Рональд Рейган був першим професійним актором на посаді президента США. Але, перш ніж він балотувався на посаду президента Сполучених Штатів, він продемонстрував свої лідерські навички як губернатор Каліфорнії.

Мені здається, було б набагато краще для Америки, якби люди, що підтримували Дональда Трампа, для початку спонукали його балотуватися на посаду губернатора або сенатора у певному штаті. І тільки потім обрали президентом країни.

В Україні концентрація влади у президента, на жаль, є такою, що вона ускладнює для майбутніх кандидатів можливості для просування на національному рівні, адже їм складно проявитися на місцях.

Навіть прем'єр-міністр може взяти на себе тільки певну відповідальність за якість державних послуг в Україні, тому що це серйозно обмежено контролем президента місцевих адміністрацій.

Тому цілком зрозуміло і логічно, що велика кількість українських виборців підтримує політично неперевіреного актора і вважає, що він може бути найкращим кандидатом серед інших.

Але коли мільйони виборців відчувають, що не можуть підтримати будь-якого досвідченого політика, якому вони можуть довірити керування своєю країною, потрібно визнати: це є фундаментальною причиною для того, щоб місцево обрані ради та голови адміністрацій мали автономну від президента владу.

В такому випадку вони будуть дійсно служити своїм громадам і матимуть шанс увійти в політику національного рівня.

Крім того, прем'єр-міністру слід надати більш чіткий контроль над регіональними представництвами національного уряду.

Я розумію, чому так багато виборців в Україні хочуть президента, який візьме на себе реальну відповідальність за боротьбу з корупцією. Але для цього офіс президента не повинен призначати та звільняти керівників місцевих адміністративних одиниць.

Тобто президент фактично має відмовитися від призначення місцевих адміністрацій. Інакше місцеві органи, що повинні боротися з корупцією, не матимуть відповідної мотивації це робити – у них буде конфлікт інтересів.

Саме тому я рекомендую розглянути можливість внесення змін до Конституції про призначення та звільнення керівників місцевих державних адміністрацій.

На мою думку, було б краще, якби керівники обласних адміністрацій призначалися та звільнялися з посади прем'єр-міністром. Тоді як керівників районних адміністрацій можуть призначати та звільняти більшістю голосів місцеві ради.

Але що дійсно важливо, то це те, що думають самі кандидати в президенти (стосовно конституційної реформи - УП).

В останні дні президентських перегонів я сподіваюся, що народ України запитає обох кандидатів на пост президента про їхні погляди щодо можливих конституційних реформ.

Зокрема, чи будуть вони підтримувати конституційну поправку щодо зменшення влади президента над місцевими адміністраціями.

Кандидатом, який найкраще може служити Україні як президент, може стати той, хто погодиться з деяким скороченням повноважень його офісу.

Роджер Майєрсон, спеціально для УП та VoxUkraine

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: вибори президента 2019 Зеленський


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