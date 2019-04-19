Піраміда Грема в дебатах: що важливіше – образити чи докопатися до істини?

В украинской политике нет культуры публичной дискуссии или полемики. Да и в обществе особо нет – не учат этому.

Почти 20 лет назад в Одесском экономическом университете мы организовывали тренинги и соревнования по дебатам как разновидности публичной дискуссии.

Мне уже тогда была очевидной слабая подготовка студентов в формулировании тезисов для доказательства своей правоты, выдвижении своих аргументов и контраргументов, но, что самое главное, слабым было и стремление студентов следовать установленным правилам дебатов.

Украинская политика – это война всех против всех, где все методы хороши. Слабак тот, кто следует правилам, кто ценит этику. Силен тот, у кого голос погромче, кто более нагл и хамовит.

Именно поэтому стаканы с "Моршинской", вылитые на оппонентов, "скотыняки" в каждом предложении, откровенная ложь и манипулирование – унылая обыденность украинского политикума.

Куда уж тут до аргументации, особенно в период активной политической борьбы в социальных сетях, на ТВ или стадионах…

В 2008 году известный программист и венчурный капиталист, один из основателей Y Combinator, Пол Грэм (Paul Graham) написал небольшое эссе "Как не соглашаться".

Грэм отметил, что люди не обязаны соглашаться с мнением другого человека – это нормально. Но собираясь возразить, человек должен сделать все возможное, чтобы возразить правильно.

В этом эссе он систематизировал основные приемы общения, ведения споров и опровержений в интернете, однако его система оказалась применима и в реальной жизни, в том числе политической. Его подход, демонстрирующий иерархию или разные оттенки разногласий, получил вскоре название "Пирамида Грэма".

Пирамида Грэма

Ниже я попытался применить подходы пирамиды Грэма к украинскому политическому дискурсу и к сегодняшним дебатам. На весах слишком большой выбор – очень хотелось, чтобы дебаты прошли содержательно, а не как обычно.

Итак, начнем с самых грязных и, к сожалению, наиболее популярных методов ведения дискуссии или споров.

Ругань или прямые оскорбления (Name-calling).

Ругань – самая низко интеллектуальная форма в диалоге. Прямое оскорбление –иумышленное унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме.

В этом случае слова уже не имеют отношения к делу. Ваш оппонент даже не пытается доказать, что вы неправы – он просто хочет вас обидеть, не важно правы вы или нет.

Переход на личности (argumentum ad hominem).

Переход на личности – очень распространённый демагогический приём, при котором оппонент опровергает идею (дискредитирует аргументы), дискредитируя автора, а также провоцирует некорректную ответную реакцию оппонента.

Претензии к тону (Responding to Tone).

Когда оппонент понимает, что у него нет достаточно аргументов, но при этом есть потребность сохранить лицо, оппонент начинает делать вид, что ему/ей не нравится ваш тон.

Препирательство (Contradiction).

Препирательство (с обеих сторон) выглядит по-мальчишески – типа, когда один другому вызывающе говорит:

– А ты отвечаешь за свои слова?

– Я отвечаю. А ты?

– А что я? Я тоже отвечаю. Вот ты ответь.

Даже во дворах уже так не спорят, почему же это позволяют политики? Эмоциональное препирательство может завести в тупик любые переговоры, но вряд ли доведет до истины.

Контраргумент (Counterargument).

Контраргумент – пятый уровень ведения споров. Наверное, первый, который является приемлемым.

Умение не только ставить под сомнение позицию соперника, но и противопоставлять ему/ей свои собственные аргументы по заданной теме, является уже важным умением. Студентов на дебатах этому учат.

Очень важно, что контраргументы появляются тогда, когда вам важно не только отбить/ослабить позицию оппонента, но и важно отстоять свою позицию (хорошо уже, если она есть, даже, если неправильная).

Опровержение по сути (Refutation).

Это самая убедительная форма выражения несогласия с позицией оппонента. Она же и одна из самых редких, так как ее подготовка требует упорной и долгосрочной работы.

Логика этого приема заключается в том, что вы должны иметь возможность буквально цитировать своего оппонента (его устную или письменную речь) и иметь возможность разбивать его/ее аргументы, находя в них фактологические или логические ошибки.

Мы часто видим, что именно так делают фактчекеры – но согласитесь, что это сделать легко, когда у тебя достаточно много времени и кофе в офисе и ты можешь долго думать и анализировать.

Во время дебатов это сделать сложно, поэтому к ним надо готовиться.

Опровержение в чистом виде (Refuting the Central Point).

Самым сильным сценарием проведения дебатов является опровержение центрального (основного) аргумента вашего оппонента.

Фактически вы должны предоставить неопровержимое доказательство его/ее неправоты, не ваше субъективное мнение, а именно объективные фактологические доказательства. Вы говорили, что он умер – а вот он. Вы говорите, что экономика падает, а вот она растет.

К сожалению, в мире постправды, объективные факты влияют на формирование общественного мнения уже меньше, чем обращение к эмоциям людей. К сожалению, многим людям сегодня уже неважно, что в действительности произошло, а важно то, насколько эмоционально это восприняли люди.

Именно поэтому, очень часто на представление объективных фактов ваш соперник скорее всего сразу скажет: да ты конченный дебил, с тобой не о чем говорить, и его/ее сторонники разразятся овациями…

Если мы хотим состояться как государство и вырасти как гражданское общество, мы должны научить политиков и научиться сами аргументировать содержательно.

Опять-таки, необязательно соглашаться с их позицией, но нельзя позволять им бодаться на сцене или обзывать друг друга.

Надеюсь, что политики услышат их, да и мы повзрослеем.

Владислав Рашкован

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Владислава Рашкована

Ілюстрація з Facebook-сторінки Владислава Рашкована

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.