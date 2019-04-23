Хто керуватиме медичними закупівлями в Україні?

24 квітня Міністерство охорони здоров'я може обрати керівника державного підприємства "Медичні закупівлі України".

Це новостворене підприємство, яке з часом має перейняти досвід у міжнародних організацій та почати самостійно закуповувати ліки для українців за бюджетні кошти.

Зараз за стратегічними програмами (вакцини, інфекційні захворювання), а також патентовані дороговартісні ліки закуповують міжнародні організації.

Завдяки цьому ціни на ліки вдалось знизити в середньому на 39% та забезпечити необхідними медикаментами більше пацієнтів.

ДП "Медичні закупівлі України" зареєстрували у жовтні 2018. Воно має поступово переймати досвід міжнародників та з 2020 року почати проводити закупівлі самостійно. Наразі бюджет МОЗ на закупівлю ліків становить понад 6 млрд грн на рік.

У держпідприємства буде навіть більше повноважень, ніж у міжнародників. Адже воно зможе закуповувати ліки для будь-яких закладів охорони здоров'я в Україні.

Від керівника держпідприємства залежатиме наскільки ефективно українські пацієнти будуть забезпечені життєвоважливими ліками та вакцинами.

Представник ЦПК був присутній на засіданні конкурсної комісії, під час якого відкривали конверти з документами конкурсантів.

На місце керівника Медзакупівель претендують 6 осіб. Ще трьох конкурсна комісія відразу відхилила через те, що вони не надали повний пакет документів.

Серед конкурсантів очільники фармкомпаній, співвласники психіатричних клінік, менеджмент Укрзалізниці, соратники команди Зеленського, викладачі та помічники народних депутатів.

Кандидати на посаду головного з медичних закупівель Ілюстраця надана ЦПК. клікніть на зображенні, щоб збільшити його

Політичні зв'язки



Серед кандидатів на посаду є Ігор Колядін – помічник на платній основі народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Мушака.

Нардеп засвітився у кількох зашкварах у Верховній Раді. Він не голосував за створення Вищого антикорупційного суду, допомагав протягувати аудитора-вбивцю НАБУ, а також допоміг зберегти недоторканність фігурантам корупційних скандалів – нардепам Розенблату, Полякову та Березкіну.

Разом із Мушаком Колядін є співзасновником громадської організації "Інститут ефективних реформ" та є головою наглядової ради МБФ "Україно! Я за тебе!".

Сам Колядін раніше вже подавався на інший конкурс на посаду гендиректора Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури. Під час цього конкурсу він подавав декларацію.

Згідно з декларацією конкурсанта, його сім'я володіє квартирою в Києві площею 130 кв.м., набутою у 2011 році. Ще разом із Колядіною Антоніною Ларіонівною він з 2001 року володіє третиною іншої квартири в Києві, площею 55,67 кв.м.

Дружина Колядіна є власницею половини житлового будинку площею 92,2 кв.м у Баришівці Київської області. У 2012 році дружина стала також власницею земельної ділянки 1500 кв.м. у Баришівському районі, яку чомусь не вказали в декларації за 2016 рік.

У 2011 році Колядін, окрім квартири, набув також автівку Toyota Land Cruiser 2010 року випуску.

У деклараціях помічника нардепа за 2016, 2017 та 2018 роки готівкові кошти не відповідають доходам декларанта.

Так, зростання коштів у валюті на рахунках банків, а також розмірів коштів, позичених третім особам, перевищують доходи, зазначені у деклараціях, які Ігор Колядін подавав як кандидат на різні посади у 2017 та 2018 роках.

Інший кандидат Арсен Жумаділов очолює громадську організацію "Кримський інститут стратегічних досліджень" та є викладачем НаУКМА.

Ще він є співвласником благодійного фонду "Українська спадщина" разом із Бабаком Сергієм Віталійовичем, який є керівником освітніх програм Інституту майбутнього.

У цьому ж інституті також працює соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Сергій Бабак нещодавно був представлений як радник з питань освіти і науки у команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

У 2006-2007 роках Жумаділов був помічником нардепа від Партії регіонів Юрія Самойленка.

У 2016 році Жумаділов проходив конкурс на посаду заступника голови Одеської ОДА, у якому він посів перше місце. Однак з невідомих причин відмовився від вказаної посади.

Жумаділов подався також на посаду керівника експертної групи з питань дисциплінарних проваджень Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабміну.

Згідно з декларацією, кандидату належить квартира у Києві 48 кв.м., придбана дружиною у 2015 році за 1,01 млн грн. Він користується авто MG 3-cross за 180 тис грн, власницею якого є Люманова Зоре Джаферівна.

Ще кандидат є власником ТОВ "Васко да гама", що зареєстрована в Криму та перебуває у стані припинення, основний вид діяльності – турагенства.

Інший кандидат на посаду Олег Сабадаш останнім часом працював в приватних охоронних службах ТОВ "Протект Сек'юриті" та ТОВ "Протект груп", де він був на посаді керівника.

Службових осіб ТОВ "Протект Сек'юриті" з 2016 року підозрювали в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (більше 5 млн грн). Останні рухи по справі були ще в березні 2017.

Сабадаш є також одним із засновників будівельної компанії ТОВ "Техекспорт 2007".

Олег Сабадаш є волонтером партії "Деморда", що видно і з сайту організації, і з персональної сторінки кандидата у соцмережах.

У свою чергу, цю партію створили екс-"радники" регіоналів та прихильники "руського міра".

Серед них – піарник найодіознішого регіонала Юрія Іванющенка (також відомий як Юра Єнакієвський) та президентського "військового" радника Юрія Бірюкова Олександр Нойнець, а також Ігор Щедрін та Антон Швець.

Усі вони разом з радником міністра охорони здоров'я часів Януковича Раїси Богатирьової Дмитром Підтуркіним колись були засновниками сайту "Петро і Мазепа".

Представники від фарми

Дмитро Ліхачов останнім місцем роботи вказав "Дексель Фарма Маркетинг ЛТД", де він з 2014 по 2016 працював головою представництва. Перевівся на цю посаду з "Дексель Фарма Ентерпрайс ЛТД".

Дексель Фарма – приватна міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Ізраїлі. Згідно з даними Мін'юсту, предстваництво "Дексель" вже припинене в Україні.

Кандидат до 1993 року працював лікарем-ендоскопістом у Києві, а починаючи з 1993 очолював представництва різних фармкомпаній в Україні – "Берінгер-Інгельхайм", "Хофман ЛяРош", "Польфарма С.А.", "МЕДА Фармасьютікалс". Де працює останні три роки кандидат невідомо.

Ще один кандидат Олексій Михайлов з 2016 року працює комерційним директором у фармкомпанії "Omnifarma LLC". Він також працював кілька місяців на початку 2018 комерційним директором у ТОВ "Актіфарм", одним із засновників та власником 25% якої він є сам.

Головний лікар реабілітаційного центру МОЗ "Лісова Поляна" Ксенія Возніцина зазначила у своїй декларації чоловіка з такими ж ініціалами (Михайлов О.Б.) та двох дітей. Жодних даних про доходи та майно чоловіка Возніцина не вказала.

До цього з 2011 по 2016 рік Михайлов обіймав посаду голови представництва іншої фармкомпанії "Baxter" в Україні.

Ще Михайлову належить половина приватної психіатричної лікарні "Наснага". Власником іншої половини є Курченко Олег Володимирович. Курченку також належить частина фармкомпанії "Omnifarma LLC", у якій наразі працює Михайлов.

Приміщення для оренди клініці "Наснага" надала Обухівська районна рада.

Реформатори з "Укрзалізниці"

Інший кандидат Євген Король з 2017 по 2018 роки був директором ТОВ "Фенікс-Капітал", яка здає в оренду нерухоме майно. У 2018 фірму придбала міжнародна інвестиційна компанія "Dragon Capital".

У серпні 2017 за заявою Короля було відкрито провадження щодо рейдерського захоплення ТОВ "Фенікс-Капітал". Того ж року справа заглохла.

До цього Король працював заступником начальника філії реформування Центру забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця".

Активісти неодноразово виявляли корупційні схеми в закупівлях, які проводить філія. Сам кандидат особисто до тендерного комітету під час своєї роботи в "Укрзалізниці" не входив.

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Посада керівника підприємства, яке здійснюватиме медичні закупівлі в Україні не лише замість міжнародних організацій, а й зможе купувати ліки будь-яким закладам охорони здоров'я, є надвідповідальною.

За роки незалежності України закуповувати ліки ефективно і за ринковими цінами досі вдалося лише міжнародним організаціям.

Тому керівник новоутвореної агенції повинен бути не просто професіоналом, а й мати бездоганну репутацію, управлінський досвід та усунути будь-які конфлікти інтересів у такій важливій справі.

Олена Щербан і команда Центру протидії корупції, спеціально для УП

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