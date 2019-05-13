Міфологія для президента. Яким чином і чи зможе Зеленський уподібнитись Гераклу?

Украинцы выбрали нового президента. Профессиональный артист и успешный телепродюсер Владимир Зеленский становится президентом в коррумпированной, де-факто воюющей стране.

При этом избранный президент Зеленский никогда не воевал и не занимался политикой, хотя почти всю карьеру построил на острой политической сатире.

Что может дать стране такой человек на посту президента в момент, когда Украина стоит перед грандиозными вызовами? Для того, чтобы совладать с ними, нужно быть поистине античным героем.

Мы опишем три политических задания для нового президента и напомним три мифических подвига, повторив любой из которых, Владимир Зеленский может войти в учебники истории как президент-воин и президент-реформатор.

Когда смотришь на Владимира Зеленского, менее всего думаешь о могучем Геракле.

Скорее он похож на ловкача Одиссея или музыканта Орфея, рассказ о которых впереди. Но и богатырь Геракл вошел в античный эпос не только как обладатель бездумной силы. Пример тому шестой подвиг героя.

Царь Элиды Авгий был очень богат. А ещё он славился своими огромными стадами коней быков и коз. Но у царя была проблема: слуги не успевали чистить гигантские хлева и конюшни, и за много лет в них накопилось много навоза.

Геракл взялся очистить конюшни за один день. Царь долго смеялся, но в итоге дал добро. Больно было интересно, как герой справится с таким трудным заданием.

Геракл взял лопату и начал копать. В результате через полдня он запрудил русло рек Алфея и Пенея и отвёл их прямо в царские конюшни. Воды стремительно потекли через них, унося с собой весь мусор. Через полдня конюшни были чисты.

Несомненно, главный актив Владимира Зеленского – его политическая инновационность.

Своим креативным подходом Зеленский уже смог породить в украинском обществе ожидание перемен и волну энтузиазма с ним связанную.

Современный, амбициозный, открытый всем ветрам, новый президент совсем не похож на классического представителя постсоветских элит. Элит, в эпоху демократии и открытого общества переживающих упадок, погрязших в коррупции и кумовстве, сделавших Украину инструментом заработка, утопивших ее в лжи лицемерии и бедности.

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41-летний Зеленский для украинской политики – молодой и неформатный. Такой же молодой и неформатный, как поколение 40- и 30-летних украинцев выросших вне инкубатора системы.

Для них Зеленский – шанс войти во власть и перестроить страну на свой прогрессивный лад.

Судя по заявлениям и первым кадровым решениям, Зеленский намерен действовать как Геракл, сумевший в один день очистить конюшни царя Авгия, просто перенаправив русло рек и позволив воде вымыть вековой мусор.

В таком случае задача команды Зеленского – выстроить грамотную систему рекрутинга и просто открыть для молодых окно возможностей. А дальше молодость сама вычистит и "перезальет" парламент, политическую систему и госаппарат необходимыми инновациями.

Если все получится, однажды президент Зеленский сможет обратиться к Украине словами Геракла:

"Я очистил твои конюшни не только от навоза, но и от всего, что было ветхо и давно сгнило".

Максим Максимов, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.