Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Олександр Трохимець
юрист, голова ГО "Енергетичний омбудсмен"

Чи законно Зеленський розпустив Верховну Раду

Вівторок, 21 травня 2019, 09:00

Наразі точиться багато дискусій щодо законності чи незаконності рішення нового президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України 8-го скликання.

Давайте розберемося в даному питанні з правової точки зору.

Отже, коаліція "Європейська Україна" була створена 2 грудня 2014-го року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", "Самопомочі", "Радикальної партії Олега Ляшка".

Кількісний склад коаліції склав 302 народних депутати, що є сумою кількісних складів депутатів кожної фракції.

У вересні 2015-го року з коаліції вийшла фракція "Радикальної партії", а у лютому – "Батьківщина" та "Самопоміч". Остання оголосила про свій вихід 19-го лютого 2016 року.

Згідно з 83-ою статтею Конституції України, "У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України".

Саме у лютому 2016-го року стало питання існування коаліції. Андрій Парубій, який став тоді спікером парламенту, заявив, що коаліція існує, посилаючись на входження в неї позафракційних депутатів.

Але тут я звертаю увагу на норму Конституції України, яка має пряму дію, про коаліцію саме депутатських фракцій. Жодне індивідуальне членство чи входження депутатських груп у коаліцію не передбачено.

Реклама:

Отже, станом на 19 лютого 2016-го року (дату оголошення про вихід з коаліції "Європейська Україна" фракції "Самопоміч"), кількісний склад фракцій, які в ній залишалися, мав би складати не менше 226 народних депутатів.

Тут слід звернути увагу на той факт, що не всі депутати у фракції можуть бути згодні з її рішеннями. Але, якщо рішення фракції є, то воно вважається прийнятим. Так само, як і рішення будь-якого колегіального органу.

Зайшовши на офіційний сайт Верховної Ради України, на вкладки фракцій БПП та Народного фронту та прослідкувавши динаміку переходів депутатів кожної з них, можна легко порахувати, що станом на 19 лютого 2016 року до складу БПП входило 134 народних депутати, а Народного фронту – 81.

134+81=215!!!

Отже, юридично доконаним є факт відсутності існування коаліції "Європейська Україна", починаючи з 19-го лютого 2016 року. Спікер Парубій мав би тоді оголосити про припинення її існування, а Верховна Рада України мала б створити нову, або піти на перевибори.

Читайте також:

Кожен з нас – президент. Головні тези

Зеленський розпускає Верховну Раду

Зеленський запросив глав фракцій на консультації щодо розпуску Ради

Інформація про входження лише 215-ти народних депутатів до складу коаліції "Європейська Україна" є відкритою, і юристи, які будуть представляти інтереси президента Зеленського у справі про оскарження його указу про розпуск парламенту, можуть легко довести це у суді.

Тому я вважаю рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду України абсолютно законним, таким, що відповідає Конституції, законам України та вимогам суспільства!

Олександр Трохимець

Оригінальнйи текст взято з Facebook-сторінки Олександра Трохимця

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Верховна РадаЗеленськийпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Олександр Трохимець
Низька якість, високі тарифи: що не так з захистом прав споживачів в енергетиці та ЖКГ
15 січня 2020, 18:30
"Німецький" газ та "голландське" вугілля: подвійні стандарти української енергетики
11 вересня 2017, 08:30
"Зниження" норм споживання газу, або Як популісти обдурили українців
30 березня 2016, 11:33
Усі колонки автора
Колонки

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський

Від знайомства до "заручин": 30 років шляху України та ЄС від часу встановлення дипвідносин

Катаріна Матернова
посол Євросоюзу в Україні