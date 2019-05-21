Законно ли Зеленский распустил Верховную Раду

Наразі точиться багато дискусій щодо законності чи незаконності рішення нового президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України 8-го скликання.

Давайте розберемося в даному питанні з правової точки зору.

Отже, коаліція "Європейська Україна" була створена 2 грудня 2014-го року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Батьківщини", "Самопомочі", "Радикальної партії Олега Ляшка".

Кількісний склад коаліції склав 302 народних депутати, що є сумою кількісних складів депутатів кожної фракції.

У вересні 2015-го року з коаліції вийшла фракція "Радикальної партії", а у лютому – "Батьківщина" та "Самопоміч". Остання оголосила про свій вихід 19-го лютого 2016 року.

Згідно з 83-ою статтею Конституції України, "У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України".

Саме у лютому 2016-го року стало питання існування коаліції. Андрій Парубій, який став тоді спікером парламенту, заявив, що коаліція існує, посилаючись на входження в неї позафракційних депутатів.

Але тут я звертаю увагу на норму Конституції України, яка має пряму дію, про коаліцію саме депутатських фракцій. Жодне індивідуальне членство чи входження депутатських груп у коаліцію не передбачено.

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Отже, станом на 19 лютого 2016-го року (дату оголошення про вихід з коаліції "Європейська Україна" фракції "Самопоміч"), кількісний склад фракцій, які в ній залишалися, мав би складати не менше 226 народних депутатів.

Тут слід звернути увагу на той факт, що не всі депутати у фракції можуть бути згодні з її рішеннями. Але, якщо рішення фракції є, то воно вважається прийнятим. Так само, як і рішення будь-якого колегіального органу.

Зайшовши на офіційний сайт Верховної Ради України, на вкладки фракцій БПП та Народного фронту та прослідкувавши динаміку переходів депутатів кожної з них, можна легко порахувати, що станом на 19 лютого 2016 року до складу БПП входило 134 народних депутати, а Народного фронту – 81.

134+81=215!!!

Отже, юридично доконаним є факт відсутності існування коаліції "Європейська Україна", починаючи з 19-го лютого 2016 року. Спікер Парубій мав би тоді оголосити про припинення її існування, а Верховна Рада України мала б створити нову, або піти на перевибори.

Інформація про входження лише 215-ти народних депутатів до складу коаліції "Європейська Україна" є відкритою, і юристи, які будуть представляти інтереси президента Зеленського у справі про оскарження його указу про розпуск парламенту, можуть легко довести це у суді.

Тому я вважаю рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду України абсолютно законним, таким, що відповідає Конституції, законам України та вимогам суспільства!

Олександр Трохимець

Оригінальнйи текст взято з Facebook-сторінки Олександра Трохимця

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