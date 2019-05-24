Приховані ризики першого законопроекту Зеленського

виконавчий директор АЦ "Інститут законодавчих ідей", експерт з питань правової політики і правосуддя та антикорупційної експертизи нормативних актів

Одним із двох перших законопроектів, поданих новим президентом, пропонується вивести закупівлі ЦВК з-під дії закону "Про публічні закупівлі". Простою мовою: ЦВК зможе закуповувати за публічні кошти товари та послуги без проведення тендерів.



В чому ж проблема?

Чи існує складність із проведенням конкурсних торгів перед виборами, яку треба вирішити до виборів?

Так існує. Про це і раніше зазначали у ЦВК. Про це ЦВК опублікувала і свіжу заяву.

Раніше – це ще у березні цього року. Тоді у ЦВК пояснювали, що окружні виборчі комісії мають величезні загрози не закупити товари. Та й сама ЦВК має не менші загрози не закупити певні товари через тендери, які не відбудуться вчасно, що може зірвати виборчий процес.

У ЦВК це пояснювали тим, що законодавство не враховує швидкоплинності виборчого процесу. Наприклад, для того, щоб провести тендер, треба мінімум 27 днів. Окружні виборчі комісії працюють 35-37 днів максимум, дільничні виборчі комісії – ще менше.

І от ЦВК офіційно заявила, що цей виборчий процес триватиме лише 58 днів і з огляду на це строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу, що може унеможливити проведення процедур щодо:

забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів;

виготовлення та доставки бланків протоколів про підрахунок голосів, актів, та інших документів;

транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації від ДВК до ОВК;

виготовлення інформаційних плакатів політичних партій;

публікації інформації ЦВК та ОВК в регіональних чи місцевих друкованих ЗМІ,

переліку виборчих округів, формування ОВК та ДВК, а також змін у їхньому складі;

реалізації права агітації в друкованих та електронних ЗМІ за кошти державного бюджету в строки, визначені законом.

З огляду на ці проблеми, пропозиція президента щодо закупівель під час виборчого процесу виглядала цілком доцільно: ЦВК перед виборами в умовах обмеженого часу справді повинна мати реальні можливості закупити замовлення таких послуг.

Супровідними документами до законопроекту пояснювалося, що такі великі замовлення можуть виконати лише підприємства, які мають відповідні виробничі потужності, досвід виконання подібних замовлень, підготовлених фахівців, а також досвід виготовлення замовлень у великих обсягах.

У ЦВК навіть самостійно пропонували вихід із ситуації: або певні закупівлі вивести з тендерної процедури, або створити іншу, набагато швидшу процедуру.

Тому і очікувалися відповідні зміни до закону: або визначення чіткого переліку закупівель, які виводяться з тендерної процедури, або ж скорочення термінів тендерних закупівель для дострокових виборів, що виглядало б цілком логічно.

Що ж ми отримали натомість?

Згідно з текстом законопроекту окремі послуги, які закуповуватиме ЦВК під час виборчого процесу виводяться з-під дії закону "Про публічні закупівлі".

Окрім цього, не визначено чіткого переліку товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів президента, позачергових, повторних, проміжних виборів народних депутатів, позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, які теж пропонується вивести з-під дії закону "Про публічні закупівлі".

Це означає, що мова про очікуване скорочення строків для прозорих тендерних закупівель взагалі не йде, натомість, такі закупівлі пропонується повністю вивести з-під дії закону "Про публічні закупівлі" і проведення тендерів відповідно.

Виведення закупівель з-під дії вищезгаданого закону створює небезпечний прецедент та унеможливлює якісний контроль за бюджетними коштами в період виборчого процесу.

В результаті: загрози для прозорості проведення закупівель ЦВК виникають не лише під час дострокових парламентських виборів, коли строки дійсно обмежені, в липні 2019 року, але й у майбутньому під час інших виборів.

Для ЦВК надається можливість проводити закупівлі без тендеру навіть не в період виборів.

Пропонується наступна норма: "Дія цього закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Це означає, що відповідні "непублічні" закупівлі не обмежені лише періодом виборчого процесу і можуть здійснюватися в будь-який час, що навряд чи можна вважати обґрунтованим кроком.

В результаті: загрози для прозорості проведення закупівель ЦВК виникають не лише в період виборчого процесу, а в будь-який час.

Окружним виборчими комісіям надається можливість без проведення тендеру проводити закупівлі на товари і послуги.

Проблема в тому, що перелік таких товарів і послуг (хоча б як для ЦВК) законопроектом не визначається. Прописано лише, що товари і послуги, необхідні для виконання окружними виборчими комісіями повноважень з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу, виводяться з-під дії закону "Про публічні закупівлі" і вимоги проведення тендерів відповідно.

В результаті: будь-які товари та послуги, які окружні комісії визначать для себе як "необхідні", закуповуватимуться без проведення тендеру.

Такі серйозні зміни в системі публічних закупівель ЦВК та окружними комісіями вимагають щонайменше оцінки усіх ризиків перед його голосуванням.

І хоч профільний комітет Ради не дійшов згоди по законопроекту, варто зацитувати: "За результатами розгляду стосовно зазначеного законопроекту комітетом не досягнуто згоди. У зв'язку з цим та з огляду на частину четверту статті 111 регламенту Верховної Ради України зазначене питання вноситься на розгляд Верховної Ради України."

22-го травня Рада провалила законопроект, не включивши його навіть в порядок денний. Свій голос віддали лише 127 нардепів із необхідних 226 голосів. Звісно, не виключено, що проект не був проголосований саме через політичні мотиви, а не аналіз вищенаведених ризиків.

Проте все це не означає, що до голосування законопроекту колись не повернуться. Вже після провалення цього законопроекту нардепами, представник президента в Раді заявив, що "буде ще проведено окремі консультації чи переговори".

Окрім цього, остання заява ЦВК чітко сигналізує, що питання з проведення закупівель перед виборами залишається невирішеним:

"Центральна виборча комісія очікує від президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України та найкращих демократичних європейських практик".

Невідомо, чи команда президента, готуючи даний законопроект та подаючи його на підпис президенту, попереджала його про вищенаведені ризики і загрози для прозорості процедур під час проведення закупівель перед виборами.

Невідомо, чи підтримав би Зеленський свою ж ініціативу, якби йому пояснили всі загрози від таких пропозицій.

Чи потрібно змінювати законодавство з проведення закупівель перед виборами? Беззаперечно, так.

Чи можна голосувати за законопроект в такому вигляді? Ні.

Чи варто переглянути запропоновані норми та оцінити наявні в них ризики? Беззаперечно, так.





Мартина Богуславець, спеціально для УП

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