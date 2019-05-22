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Представник Зеленського у Раді: Думаю, ще будуть консультації

Середа, 22 травня 2019, 14:46
Представник Зеленського у Раді: Думаю, ще будуть консультації

Радник президента і його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що народні депутати провалили домовленості з Володимиром Зеленським.

У кулуарах парламенту він сказав журналістам, що перші два провалені законопроекти щодо виборів – це був крок Зеленського назустріч і спроба "витягнути Україну з мажоритарного підходу", хоч і не найкраща.

"Ми за Виборчий кодекс, ми за відкриті списки", – сказав він і додав, що "великого бажання" ухвалити виборчий кодекс не побачили.

"Я сподіваюся, що ще є час для того, щоб ми спробували з Верховною Радою поспілкуватися і запропонувати громадянам нову якість політики…", – сказав Стефанчук.

"Вчора під час спілкування було досягнуто саме такого компромісу, який сьогодні був внесений у залу. Компромісу не дотрималися", – заявив він.

"Я думаю, що буде ще проведено окремі консультації чи переговори, але сьогодні ми стали свідками того, що поки розмова нам не вдається", – сказав представник президента у парламенті.

На запитання, чи парламентські вибори будуть за старим законом, він відповів: "Ми зацікавлені: новий виборчий кодекс, відкриті списки, вибори за новим законом зі змішаною системою. Про це були домовленості".

"Єдине що: домовленості були, що технічно не встигають пропрацювати систему відкритих списків – було запропоновано не найкраще, на мою думку, рішення: закриті списки навіть не було включено", – заявив Стефанчук.

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Нагадаємо:

  • 20 травня новоспечений президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, а 21 травня видав відповідний указ із датою перевиборів 21 липня.
  • Приводом до розпуску у Зеленського назвали "відсутність коаліції".
  • При цьому президент зустрівся з лідерами фракцій щодо перевиборів і домовився про проведення позачергового засідання парламенту 22 травня для зміни виборчого законодавства.
  • Однак 22 травня Верховна Рада не внесла навіть до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
  • Спікер Андрій Парубій закрив засідання парламенту до 28 травня.

Українська правда

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Теми: Верховна РадавибориЗеленськийзаконодавство
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