Представник Зеленського у Раді: Думаю, ще будуть консультації

Радник президента і його представник у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що народні депутати провалили домовленості з Володимиром Зеленським.

У кулуарах парламенту він сказав журналістам, що перші два провалені законопроекти щодо виборів – це був крок Зеленського назустріч і спроба "витягнути Україну з мажоритарного підходу", хоч і не найкраща.

"Ми за Виборчий кодекс, ми за відкриті списки", – сказав він і додав, що "великого бажання" ухвалити виборчий кодекс не побачили.

"Я сподіваюся, що ще є час для того, щоб ми спробували з Верховною Радою поспілкуватися і запропонувати громадянам нову якість політики…", – сказав Стефанчук.

"Вчора під час спілкування було досягнуто саме такого компромісу, який сьогодні був внесений у залу. Компромісу не дотрималися", – заявив він.

"Я думаю, що буде ще проведено окремі консультації чи переговори, але сьогодні ми стали свідками того, що поки розмова нам не вдається", – сказав представник президента у парламенті.

Представник президента Зеленського Стефанчук про провалену зміну виборчого закону і дальші дії pic.twitter.com/C35x6WzLpc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 22 мая 2019 г.

На запитання, чи парламентські вибори будуть за старим законом, він відповів: "Ми зацікавлені: новий виборчий кодекс, відкриті списки, вибори за новим законом зі змішаною системою. Про це були домовленості".

"Єдине що: домовленості були, що технічно не встигають пропрацювати систему відкритих списків – було запропоновано не найкраще, на мою думку, рішення: закриті списки навіть не було включено", – заявив Стефанчук.

Читайте також ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо: