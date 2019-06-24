Що робить у списку "Слуги народу" російський лобіст?

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Понеділок, 24 червня 2019, 10:30
Олександр СолонькоОлександр Солонько
політичний аналітик, громадський активіст

В українському суспільстві сформувався чіткий запит на зміни. Це виражається, в тому числі, бажанням значної його (суспільства) частини вказати на двері старому політикуму. Особливо це стосується так званого неполітизованого електорату.

В рамках парламентських виборчих перегонів 2019 року прикметним є не стільки те, з якою прискіпливістю вивчають списки партій, але те, яку реакцію провокує поява в них сумнівних персонажів. І те, з якою швидкістю партії викидають їх зі списків, обпікшись на необережності або бажанні функціонерів вигідно продати місця. Звісно, це не стосується списків Бойка-Медведчука, де зібралася компанія, на якій немає де ставити тавра.

Менше з тим, реакція на резонанс від "нових" політичних проектів не завжди блискавична. Прикладом може слугувати мовчанка керівників "Слуги народу" щодо наявності в прохідній частині списку відверто актиукраїнського персонажа.

"Патріотизм шкідливий Україні". Такі слова написав у 2008 році Михайло Соколов. Виконавчий партнер російської лобістської фірми "Kesarev Consulting" і нині 99-ий номер (судячи із соціології – прохідний) у списку партії "Слуга народу" Володимира Зеленського. Компанія розташована у Москві на Луб'янці та займається лобізмом.

Це була його реакція на позицію частини українського політикуму на російське вторгнення у Грузію. Припустити, що Росія увірвалася в Грузію і на черзі може бути Україна, це, на його думку, означало "несумісність з гуманістичними цінностями". Така от історія.

Минуло більш як 10 років. Революція Гідності, вторгнення Кремля в Україну, окупація і анексія Криму, "русская весна", тисячі жертв, мільйони внутрішніх переселенців та емігрантів. Мільярдні збитки.

Все це і багато іншого підірвало Україну разом із бездарною політикою корумпованої влади, яка за 5 років, сама того не розуміючи, творила всі умови для того, щоб президентом став збірний образ Голобородька, який розстрілює депутатів просто в залі парламенту.

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І сьогодні людина, яка написала ці слова і є громадянином РФ, балотується від "Слуги народу", щоб… а і справді, щоб що? Займатися законотворчим процесом і державним будівництвом? Відстоювати національні інтереси України, контролювати виконавчу владу, займатися просвітництвом серед українців? Звучить же смішно, правда?

Особливо враховуючи те, що Соколов, якщо вірити опублікованій блогером Сергієм Івановим інформації, намагався стати депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Медведчука-Бойка-Рабіновича. Тим більше, зрозуміла мотивація людини, яка особливо не перебирає, за яким списком пролізти у парламент.

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Виникає низка запитань до керівництва партії "Слуга народу":

  • Які політичні погляди насправді сповідує ця партія, її керівництво і люди, які прямо впливають на прийняття рішення щодо кандидатів у депутати?
  • Чому відверто антиукраїнські погляди деяких претендентів на місця в списку і на мажоритарних округах не є перешкодою для їх висування?
  • Чи в курсі Володимир Зеленський і його соратники про те, що дехто в партії, очевидно, торгує місцями в списку, і чи вони самі причетні до таких дій?

Гадаю, саме по собі зрозуміло, що громадянин Російської Федерації з яскраво вираженими антиукраїнськими поглядами при потраплянні у парламент нестиме пряму загрозу нашій державі. Чиї інтереси він буде представляти? Яку позицію буде публічно захищати і ретранслювати?

Частина цих питань так і лишаться просто риторичними. А на деякі доведеться дати відповідь, а точніше зняти їх, виключивши з усіх списків антиукраїнські елементи, а також зробити все, щоб подібних питань в подальшому не виникало.

Олександр Солонько, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: Слуга народу Росія Зеленський


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