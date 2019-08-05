Хто регулюватиме ринок ліків: бізнесмен з "ЛНР" чи ексфінансистка з агентства Каськіва?

6-го серпня Національне агентство України з питань державної служби обере заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) – головного фармацевтичного регулятора країни.

Саме Держлікслужба відповідає за якість та безпеку ліків та вакцин в Україні, ліцензування виробництва, імпорту та торгівлі ліками та контролює обіг наркотиків.

Орган координується Кабінетом міністрів та за своїми повноваженнями може призупиняти дію свідоцтва про реєстрацію ліків, через що часто на місяці препарати зникають з полиць аптек.

Держлікслужба фактично вирішує, чиє виробництво відповідає міжнародним стандартам, і навіть перевіряє препарати на наявність підробок.

6 серпня кандидати на цю надважливу посаду, які успішно успішно пройдуть іспит та завдання, потраплять на співбесіду, за результатами якої і має бути визначений переможець.

За посаду боротимуться 6 кандидатів: Володимир Короленко, Оксана Білоусова, Олексій Литвиненко, Роман Козенко, Тетяна Ячменьова, Сергій Шахов.

Центр протидії корупції проаналізував інформацію про кандидатів із відкритих джерел – їхню професійну діяльність, декларації та зв'язки.

Сергій Шахов

Сергій Шахов Всі ілюстрації: ЦПК

ТОВ "Марс Фармасі", власником якого є Шахов, зареєстроване в окупованому Луганську, керівник і підписант мають Луганську реєстрацію. Підписант Лещенко Ольга Вікторівна набула повноважень у квітні 2015 року – майже за рік після окупації міста. Тобто ця фірма вела діяльність на окупованій території.

Згідно з YouControl, ТОВ "Марс Фармасі" має податкову заборгованість у розмірі 206 тис. грн, що може свідчити про порушення та недоброчесність.

Виготовленням шкарпеток займається однойменне з фірмою Шахова ТОВ "Антей" – компанія в окупованому Луганську. За повідомленням окупаційних та деяких вітчизняних ЗМІ, мова йде про одну й ту ж фірму.

Співвласником ТОВ "Антей" є Морозов Геннадій Вікторович. У травні 2014 року кандидат в держлікслужбу Шахов разом з бізнес-партнером Морозовим брали участь у з'їзді підприємців Луганщини з так званим керівництвом "ЛНР".

Окрім того, Морозов був помічником одного з найближчих соратників експрезидента-втікача Віктора Януковича та сірого кардинала Партії регіонів – Антона Пригодського.

Більше того, у виборчих списках у "Народну Раду" так званої "ЛНР" фігурує кандидат від ГО "Народний союз" Сергій Шахов. Тож основним питанням до кандидата є його зв'язок з окупаційною владою.

З декларацією кандидата також не все гладко.

Наприклад, Шахов задекларував лише один офіс у Луганську, коли йому належить три приміщення, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Він також не вказав кредитні зобов'язання дружини перед банком, де він поручитель, а одне з його приміщень в Луганську перебуває в іпотеці.

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Оксана Білоусова

Оксана Білоусова

Оксана Білоусова – експрацівниця Держлікслужби за часів Олексія Соловйова. Останній – фігурант корупційних скандалів, якого також його пов'язували з власником "Дарниці", колишнім депутатом Глібом Загорієм.

Білоусова в Держлікслужбі очолювала напрямок GMP – нагляд за дотриманням стандартів при виробництві ліків.

Зараз Білоусова заступник директора ТОВ "ХФК "БІОКОН". Президентом групи компаній "Біокон" є Олександр Яворський – бізнес-партнер ексдепутата Віталія Хомутинніка. 2016 року компанія "Біокон" допомогла йому благодійними коштами у розмірі 840 тис. грн. Сам Хомутиннік сказав, що Яворський таким чином повертає йому борги.

Окрім того, у реєстрі судових рішень міститься інформація про кримінальне провадження щодо службових осіб благодійної організації "Благодійний Фонд ФАРМВАРТА" та ТОВ "ХФК Біокон", де Білоусова працює заступником директора.

На думку слідства, підозрювані протягом 2016-2017 років привласнювали та реалізовували лікарські засоби, завезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги без належного митного оформлення.

Олексій Литвиненко

Олексій Литвиненко

Литвиненко пішов з Держлікслужби на початку 2018 року. Після цього увійшов до складу засновників ТОВ "Медикал Сервіс" і вклав у неї 660 грн. Через півроку збільшив свій вклад на 169 500 грн.

Незрозуміло, звідки він взяв на це гроші, якщо згідно з деклараціями, доходів та активів не мав. Литвиненко заробив у Держлікслужбі 41 642 грн і після цього жодних доходів не декларував.

Крім того, відповідно до даних системи YouControl, станом на 18 грудня 2018 року Литвиненко був зареєстрований у квартирі у місті Києві, проте у декларації не вказав жодного права користування квартирами.

Судячи зі світлин у Facebook, у період від 2013 до 2016 року він відвідав Буенос-Айрес, Норвезькі фіорди та інші недешеві курорти.

Роман Козенко

Роман Козенко

У декларації кандидат Козенко не зазначив доходів батьків та доньок. Крім того, 2016 року сім'я кандидата придбала квартиру в Ірпені за 910 тис. грн, авто за 215 800 грн та 2 шуби за 65 тис. грн. Відповідно до декларації за 2016 рік сумарний дохід родини склав 130 110 грн.

Також виникає сумнів щодо відповідності критеріям для зайняття посади керівника держлікслужби. Йдеться про досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на керівних посадах, що стосуються контролю якості ліків. Схоже, Козенко такого досвіду не має.

Тетяна Ячменьова

Тетяна Ячменьова

Так, Тетяна Ячменьова працювала в Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України. Протягом 2010-2014 років його очолював сумнозвісний Владислав Каськів, що довгий час пребував у розшуку за розкрадання державних коштів. Отже, чи знала про схеми керівництва сама Ячменьова, яка займалася фінансами?

Окреме питання до кандидатки є щодо її декларації. Згідно з останньою, за 2018 рік Ячменьова та члени її родини не отримали жодної копійки зарплати чи інших виплат. Більше того, сім'я не вказала ніяких готівкових коштів чи коштів на рахунках у банку. Логічне запитання – за що вони жили?

Крім того, у декларації за 2016 рік є інформація лише про квартиру у Києві, акції ВАТ "Укртелеком" та заробітну плату у розмірі 7 295 грн. Навіть без урахування податків це менше, ніж 700 грн на місяць.

2018 року Ячменьова подала 5 декларацій у період від 16 до 25 лютого. У першій декларації з'являються сини та мати, яких не було у деклараціях раніше. Наступні три повністю повторюють першу. Водночас у декларації від 25-го лютого 2018 з'являються дві земельні ділянки матері, які та набула ще 2009-го року., заробітна плата обох синів та пенсія матері. У жодній декларації немає квартири сина Євгена в Ірпені, хоча він був зазначений у кількох деклараціях кандидатки за 2017-й.

Таким чином, виникає сумнів у достовірності даних декларації або ж банально Ячменьова просто не вміє її заповнювати.

Крім того, з огляду на наявну інформацію, Ячменьова, як і попередній кандидат Козенко, не відповідає критеріям на отримання посади керівника Держлікслужби.

Володимир Короленко

Володимир Короленко

Володимир Короленко є очільником ГО "Київський клуб", який заснував разом із чинним керівником Держлікслужби Романом Ісаєнком.

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Керівні посади в держлікслужбі в силу повноважень контролю за фармринком завжди були предметом цікавості з боку охочих наживитися. Варто лише згадати корупційні скандали у службі за часів Януковича на чолі з Соловйовим або ж звільнення 2018 року керівництва Наталії Гудзь та Владислава Цілини через необґрунтовані заборони вакцин. Щодо останніх в активістів було багато запитань до доброчесності під час їх обрання на ці посади.

Наразі картина також виглядає невтішно: буквально до кожного з кандидатів є запитання, деякі очевидно критичні для відповідальної посади щодо контролю ліків в Україні. Адже ця посада, якщо попаде в погані руки, відкриє їм доступ до грошових потоків фармринку або ж допоможе наживатися певним фармацевтичним групам.

Олена Щербан, спеціально для УП

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