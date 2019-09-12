Звільнення Джо Болтона: що далі буде з "Мотор Січчю"? 

Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника Джо Болтона, який нещодавно відвідував Україну та висловив занепокоєння продажем Китаю українського заводу "Мотор Січ". І хоча процес продажу на той момент давно приватизованого підприємства "Мотор Січ" почався ще в 2016 році, занепокоєння США співпало з активізацією торговельної війни між США та Китаєм, яка загострилась в останні місяці.

Таким чином наша держава стала заручницею великої геополітичної гри, яка так само, як неочікувано спалахнула (принаймні для української влади), так само неочікувано швидко може закінчитись.

Коротко про те, що ж передувало заяві Болтона.

Група китайських трейдерів ще в 2016-2017 викупила контрольний пакет акцій "Мотор Січ". Викупила у відомого олігарха В'ячеслава Богуслаєва (в його декларації за 2016 рік можна знайти інвестиційний дохід в 1 млрд грн) і його партнерів.

Загальна сума угод може оцінюватися на рівні 600 млн доларів. Богуслаєв та інші акціонери пішли на продаж "Мотор Січ", оскільки основним ринком збуту продукції до початку російсько-української війни був російський ринок.

Без серйозних інвестицій в завод та без російського ринку підприємство очікувало закриття. Потрібно було або здійснювати вливання, що нелогічно для типового місцевого олігарха, і шукати нові ринки збуту, або продавати тим, хто має ресурси, аби вкладати.

Пропозиція китайських компаній на той момент виявилася можливістю для "Мотор Січ" вижити і розвиватися, оскільки китайці хочуть розвивати власне авіабудування. Це, звісно, не скасовує того, що "червоний директор" Богуслаєв, використовуючи свій політичний вплив, по суті працював на російський оборонпром, незважаючи на факт військового вторгнення РФ.

Наступним етапом повинна була стати концентрація контрольного пакета акцій одним інвестором. Далі він виходив на біржу в Китаї і залучав кошти в розвиток підприємства.

Але весь процес був заблокований СБУ, яка наклала заборону на будь-який рух акцій. Власники підприємства не можуть навіть провести загальні збори акціонерів на вимогу закону про акціонерні товариства, затвердити звіти, виплатити дивіденди, вирішити інші важливі питання існування підприємства.

Ще у 2017 році почалися переговори про вихід із ситуації. І у квітні 2018 року Китайські інвестори підписали угоду з державою Україна в особі "Укроборонпром": в якості гарантії від повної втрати контролю України над "Мотор Січ" вони взяли на себе зобов'язання передати державі 25% акцій (після того, як АМКУ дозволить концентрацію акцій в одного інвестора). Про ці та інші домовленості УП вже писала наприкінці серпня.

Весь пакет договорів підписано у червні цього року, включно із договорами гарантій взятих на себе зобов'язань.

Тепер через позицію американців ситуація підвішена. Під питанням подальше функціонування підприємства, а отже, і виконання ним своїх фінансових зобов'язань перед працівниками.

Україна через блокування акцій підприємства втрачає як мінімум 500 млн доларів на рік доходу самої "Мотор Січ".

Загроза для "Мотор Січ" автоматично поширюється і на багатьох суміжників. Дохід державного бюджету в розмірі 2,8 млрд гривень вже передбачено Законом про держбюджет і відповідні видатки теж – на поповнення статутного капіталу "Укроборонпрому" на ту ж суму і далі на підприємства концерну, згідно з розподілом, затвердженим урядом.

Отже, ситуація, що склалася, є загрозою для цілої галузі.

Після візиту Болтона здавалось, що становище патове. З одного боку стратегічний союзник України у протистоянні з Росією – США, та їхня позиція. З іншого – Китай.

Проте 10 вересня з'явилося повідомлення про те, що Трамп звільнив Болтона з посади свого радника. Виникає низка питань щодо можливої зміни позиції Вашингтона. Як би там не було, але Україні в цьому випадку потрібно вирішувати, як захищати свої власні інтереси.

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Чи зможе команда Зеленського переконати США піти на компроміс? Адже крах "Мотор Січ" це не тільки найсильніший економічний удар по країні, але і політичний.

Медведчук і Ко можуть тріумфувати – вони будуть наводити цей кейс як приклад "зовнішнього управління" США. Російська пропаганда буде трубити про те, що США начебто знищують економічний потенціал України, внутрішня 5-та колона нарощуватиме тиск з метою повернення держави у сферу впливу РФ.

Які реальні загрози несе те, що Китай зможе скористатися тим підприємством, яке він і так вже купив?

Ми, ймовірно, ризикуємо втратити монополію на деякі технології, проте, враховуючи надзвичайний характер ситуації та важливість угоди для самих китайців, виглядає можливим варіант винесення "за дужки" і окремого вирішення питання технологій і патентів, які надані заводу суміжниками. Саме з метою обмеження надання цього ресурсу російській стороні.

Китайцям потрібне працююче підприємство, адже у нас робоча сила вже дешевша, ніж у Китаї. Ніхто не буде знищувати виробництво, тим паче є п'ятирічна гарантія збереження 25 тисяч робочих місць. Звісно, варто ревно стежити за дотриманням цих умов.

Для команди Зеленського порятунок "Мотор Січ" – тест на профпридатність. Перевірка, чи здатні там приймати стратегічні рішення і реалізовувати їх. Чи там менеджери середнього штибу, чи люди, здатні грати в довгу.

Потрібно нормально донести свою позицію до Вашингтона. Нам ніхто не запропонував іншого інвестора, це наразі і неможливо. Це вже не держпідприємство, тому можна було б вибирати інвестора, якби такий вибір був можливим.

Тому поки що варто дозволити новому власнику передати Україні 25% блокуючого пакету, сплатити в бюджет 2,8 млрд гривень, взяти на себе пакет зобов'язань і почати інвестувати в завод, його розвиток, модернізацію, що вже передбачено підписаними угодами.

Разом з тим, важливо намагатися вирішити це питання так, щоб критично важливі технології, які були передані "Мотор Січ", не могли потрапити до рук росіян через китайців. Це питання можна вирішити в юридичній площині, створивши умови для того, що продаж підприємства не бив по стосунках зі США і національній безпеці України.

І також при цьому не варто забувати про необхідність добиватися змін у відношенні китайської дипломатії щодо України та наших проблем на голосуваннях в ООН, G-20 та інших наддержавних об'єднаннях. Та і для досягнення більш позитивної активності з боку США по відношенню до України.

Олександр Солонько, спеціально для УП

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