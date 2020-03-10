Децентралізаційний майдан у Львові: як ОДА зазіхає на недоторканність спроможних об'єднаних громад

Вже 10 днів триває безстроковий протест у Львові. Кілька об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які можуть зникнути внаслідок прийняття нового перспективного плану області, продовжують стояти біля стін ОДА. Причина протестів не лише в тому, що ОДА проігнорувала інтереси громад, кулуарно ухваливши перспективний план. Вона також прямо порушує закон: вперше облдержадміністрація намагається примусово ліквідувати вже давно створені успішні громади і цим ставить під загрозу децентралізацію.

Протестувальники зверталися також і до мінрегіону та президента, оскільки новопризначений голова ОДА Максим Козицький, вислухавши громади, не прийняв при цьому жодного рішення. Проти кількох протестувальників також були відкриті кримінальні провадження. Все це в сукупності — наступ центральної влади на місцеве самоврядування.

6 березня питання дотримання законодавства щодо децентралізації і недоторканності ОТГ з боку центральної ради було підняте у Верховній Раді.

Депутатка від Голосу Галина Васильченко поставила пряме запитання новому прем’єр-міністру Денису Шмигалю, який визнав, що частина претензій з боку громад обґрунтована і вони будуть взяті до уваги згідно законодавства. Водночас, оскільки заява ніяк не вплинула на дії Львівської ОДА, децентралізаційний майдан триває.

Як і чому люди протестують?

24 лютого новий перспективний план об’єднання громад був прийнятий Львівською ОДА і направлений до кабміну на затвердження.

ОТГ, які зникають з мапи внаслідок нового перспективного плану, не були навіть повідомлені про рішення ОДА. Кажуть, дізналися про нього зі ЗМІ.

Зокрема, в новому перспективному плані ліквідується створена ще в 2017 році Мурованська ОТГ. Адміністрація пропонує примусово включити її до Львівської громади, позбавивши можливості контролювати власні фінанси, територію, забудову. Самі жителі громади порівнюють такі дії держадміністрації з анексією Криму.

Після того як написання звернень до ОДА не дали результату, жителі громади кілька разів перекривали дорогу, щоб звернути увагу до проблеми. Зрештою, почали безстроковий протест під стінами ОДА, який триває вже 10 день.

3 березня у спільному протесті взяли участь понад 500 людей з усіх ОТГ, які можуть зникнути, а також було зібрано по кілька тисяч підписів з кожної громади.

Ключовою вимогою громад є змінити склад міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області, а також відкликати перспективний план і скласти новий згідно з чинним законодавством.

Протестувальники посилаються передовсім на пункт 4 законодавчо закріпленої методики формування спроможних громад, яким знехтувала ОДА.

Згідно цього пункту, формування перспективних планів здійснюється з урахуванням вже створених ОТГ та із залученням представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Як зазначає юрист Ярослав Жукровський, правове регулювання децентралізації не передбачає роз’єднання ОТГ, включення ОТГ в іншу громаду, примусову реорганізацію ОТГ. Отже, сама можливість такої ліквідації незаконна і є грубим порушенням права на місцеве самоврядування.

Депутатка Мурованської ОТГ Лариса Волошин так пояснює ситуацію:

Процес децентралізації в Мурованській ОТГ, як ми наївно були впевнені, завершився в грудні 2017 року. З того часу до сьогоднішнього дня ми працювали, розвивалися. В своїй підгрупі ми на другому місці по області. Здавалося, жодних хвилювань немає... І тут раптом одним розчерком пера Мурованської ОТГ виявляється немає... Адміністративна одиниця така як Мурованська об’єднана територіальна громада, вона чомусь счезла у кабінетах облдержадміністрації. Стосовно якихось перемовин з містом щодо входження в не створену Львівську ОТГ ніхто навіть не мислив. Як можна отак витирати ноги об закон і плювати на десятитисячну громаду?... Якщо влада до людей байдужа і потрібна тільки територія, так відкрито і скажіть. Бо дуже вже нагадує події шестирічної давності відносно анексії Криму.

За словами Уляни Солонюк, представниці Сокільницької громади, причиною примусового приєднання громад до Львова є бізнес-інтереси конкретних забудовників, яким слугує центральна влада.

Як доказ, вона наводить звернення до ОДА "за підписом однієї особи". Це звернення було відправлене від імені місцевої ГО спілка мешканців "ЖК Південний". Воно стверджує нібито жителі села Сокільники прагнуть приєднання до Львова.

Втім, заступником голови цієї ГО є Орест Саламаха, який є депутатом мажоритарником фракції "Слуга народу" і зятем єдиного забудовника на території села Сокільники Дороша Володимира.

Фіктивне звернення з одним підписом було направлене саме в інтересах забудовника. Насправді громада не хоче приєднання до міста, а вже пройшла на місцевому рівні всі етапи для створення власної ОТГ.

Для підтвердження цього Уляна Солонюк демонструє майже 5000 підписів із села Сокільники та суміжних сіл. Частину з цих підписів протестувальники наклеїли на велетенський плакат.

Відповідь ОДА

3 березня голова ОДА Максим Козицький зрештою вийшов до протестувальників та запросив до себе голів і представників громад. Понад 40 хвилин вони висловлювали свої вимоги, які загалом стосуються припинення незаконної ліквідації ОТГ, або примусового поглинання їх Львовом.

Після 40-хвилинного обговорення Максим Козицький закликав громади писати на своє ім’я колективне звернення. Це обурило протестувальників:

"Ми вже писали звернення, де є чітко викладена наша позиція. Також ми звернулися до кабінету міністрів, до заступника міністра пана Негоди, ми звернулися до того ж таки пана Козицького з вимогою повернути перспективний план. Треба мати сміливість визнати свою помилку і просто написати лист на кабінет міністрів", - каже Зоряна Андросюк, начальниця юридичного відділу Мурованської ОТГ.

5 березня представникам Мурованської ОТГ знову вдалося поставити кілька запитань голові ОДА. Як і раніше, відповідь пана Козицького, що "ми будемо говорити конкретно з кожною громадою".

Разом з тим, перспективний план, хоч і складений з порушеннями, вже поданий в Мінрегіон і чекає затвердження. Голові ОДА достатньо написати одного листа, щоб повернути перспективний план на доопрацювання і узгодити його з громадами. З невідомих політичних причин він цього не робить.

Перший заступник Голови Львівської ОДА Василь Лозинський на наше запитання не підтвердив, що ОДА буде вносити зміни в перспективний план враховуючи вимоги протестувальників.

Він також не відповів наше питання про те, що примусова ліквідація ОТГ порушує норми методики формування спроможних громад та принципи недоторканності меж громад зафіксовані в Європейської Хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала.

Лише ствердив, що "ніхто нікого ще не об’єднує", хоча перспективний план вже був направлений до Кабміну. Водночас, Лозинський аргументував розширення Львова за рахунок створення Львівської ОТГ і поглинання навколишніх громад перспективами економічного розвитку для міста:

Це робиться для того, щоб дати можливість обласному центру, і не тільки у Львівській області такі речі робляться, щоб він мав можливості розбудови, розвитку і руху. Оскільки понад 60% всієї економіки сконцентровано саме в обласному центрі.

Мешканці вже створених ОТГ довкола Львова вважають, що розвиток міста має забезпечуватися створенням успішної агломерації, яка передбачає договір про співробітництво між окремими самостійними громадами на основі рівноправності, але не втратою самостійності громад.

Пілотний прецедент ліквідації спроможної громади

Важливий сам прецедент спроби ліквідації спроможної ОТГ. Це ставить під сумнів інституційну стабільність всіх створених громад та їхню незалежність.

Водночас виникають питання до президентської вертикалі влади, яка намагається в ручному режимі перерозподіляти території задля бізнес-інтересів, всупереч недоторканності раніше створених ОТГ.

До посилення ручного контролю над децентралізацією призвели останні грудневі зміни до закону про добровільне об’єднання громад. Ці зміни передбачають спрощення процедури ухвалення перспективних планів.

Раніше обласні ради голосували за прийняття перспективного плану. Зараз формуванням територій займаються виключно центральні органи влади в особі облдержадміністрацій.

Ліквідація ОТГ нагадує примусове відчуження приватної власності.

Фактично у мешканців забирають створену ними ж громаду, над розвитком якої вони працювали 2 роки. На цьому наголошують жителі Мурованської ОТГ.

За час існування ОТГ тут було забруковано і заасфальтовано 67% комунальних доріг, відкрита школа мистецтв і спортивна школа, встановлено чотири нові спортивні майданчики зі штучним покриттям, утеплена і перекрита загальноосвітня школа...

Вже десятий день ОДА не може прийняти рішення про доопрацювання перспективного плану, перетворюючи децентралізацію на централізацію, тому жителі продовжують протестувати.

Богдан Бень, для УП