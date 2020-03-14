Бажане vs дійсне: чи реалістичні мирні плани влади?

662 перегляди
Субота, 14 березня 2020, 15:00
Марія ЗолкінаMaria Zolkina
політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва

Схоже, ми на порозі Рубікону.

Домовленість про переформатування Мінської ТКГ, згода на прямі перемовини між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", непереконливі спростування цього з боку Андрія Єрмака та ще й заклики до завчасного і безумовного примирення від радника РНБО Сергія Сивохо – все це може стати справжнім вододілом на "до" і "після" в історії конфлікту з Росією.

Переходом від позиції, коли Київ твердо стояв на формулі "спочатку – безпека" і не замовчував роль РФ як агресора, до періоду примарного "внутрішнього примирення".

Аналіз наслідків прямих перемовин з ОРДЛО, байдуже, в якому саме форматі, засвідчує одне: погоджуватися на такі тектонічні зміни в Мінському процесі неприпустимо. Дороги назад в переговорах не буде.

Абсурдність переходу до політичного треку (що неминуче відкине безпековий у забуття) стає ще очевиднішою, коли поглянути на вихідні умови для цього.

Тому нижче пропоную оцінити:

  • Де побажання Банкової, а де – реалії "Л/ДНР", коли йдеться, наприклад, про ті ж можливі вибори?
  • Внутрішній діалог з мешканцями окупованої території: як не втрапити у пастку?

Вибори на Донбасі: місія нездійсненна

Новий звіт Freedom House, де розділ про окупований Донбас вперше було представлено окремо від загального звіту по Україні, вщент розбиває будь-які ілюзії з приводу можливості виборчого процесу на окупованому Донбасі.

Сукупна оцінка розділу "Політичні права" взагалі пішла "в мінус" один бал (-1) із 40 можливих через небезпеку для тих місцевих мешканців, хто відкрито заявляє про свою українську ідентичність.

Всі інші "нулі" – про основні права і свободи, які, до речі, додатково були визначені у статті 10 закону "про особливий статус". Поряд із суто безпековими умовами там стоять запобіжники і щодо:

  • свободи передвиборної агітації,
  • багатопартійності, рівних можливостей участі у виборах,
  • доступу до ЗМІ,
  • вільної роботи українських ЗМІ,
  • прозорості і таємності волевиявлення, підрахунку голосів тощо.

Натяків на плюралізм на окупованих територіях немає навіть в середовищі місцевих, сепаратистських рухів.

Монополію у "парламентах" так званих "ДНР" та "ЛНР" тримають, відповідно, рух "Донецкая республика" і "Мир Луганщине", які ще й очолюються Пушиліним та Пасічником.

Є ще "Свободный Донбасс" та "Луганский экономический союз" для "різноманіття", так би мовити. Причому гра "дефініцій" – мовляв, це "громадські об'єднання" – має на меті не тільки показати "народність" влади у псевдореспубліках.

На Мінських переговорах бойовики обстоюють для гіпотетичних виборів мажоритарну систему. Наполягають, що у них навіть немає політичних партій, то чому дозволяти якійсь всеукраїнській політичній партії "заходити" на територію.

Жодної свободи об'єднання, забороняються навіть ті мітинги чи збори, на яких лунають заклики до інтеграції з Росією, якщо поряд з цим критикується місцева сепаратистська влада.

Складна система контролю за активністю громадян у будь-якій сфері, зокрема і в соціальних мережах.

Засилля сепаратистських ЗМІ і пропаганда.

У березні 2019 року Фондом "Демократичні ініціативи" було проведено опитування на українських КПВВ. Тоді, основним джерелом інформації для громадян, що перетинали КПВВ, були російські ТБ-канали – 49%, локальні сепаратистські – 23% (можна було обирати все, що підходить).

Щоправда, 48% поряд з цим дивилися і українські телеканали, але серед цих каналів і "Newsone", і інші канали медведчуківського "пулу".

Інститут масової інформації регулярно аналізує, наскільки протилежними до українського дискурсу чи, точніше, реального статусу-кво є пояснення сепаратистських ЗМІ про вибори, "особливий статус" і майбутнє "ЛДНР".

Марно сподіватися, що цей дискурс зміниться одномоментно, хоча його дія – не вічна, але саме для цього і потрібний перехідний період, а не швидкі рішення про "тут і зараз".

Читайте також: 

У Мінську домовилися про створення спільного з ОРДЛО органу – ЗМІ

Єрмак підтвердив: у Мінську домовилися про створення ради з представниками ОРДЛО

Зеленський підіграє агресору. Що означає створення спільного органу з бойовиками

Діалог на умовах Кремля: що стоїть за "мирним планом" Єрмака для Донбасу

"Внутрішній діалог": кого і з ким?

Авторка цих рядків протягом тривалого часу наполягала на налагоджені горизонтальних зв'язків з мешканцями окупованих територій, якщо вже немає прогресу у дипломатичних перемовинах.

Втім, не все так просто, як може здатися на перший погляд. Той таки звіт Freedom House наголошує на відсутності там будь-яких громадянських свобод.

Логічним постає питання: чи можливий діалог в таких умовах? Відповідь – "так", але не настільки прямолінійно, як комусь хотілось би.

Діалог – це інструмент реінтеграції, а не врегулювання конфлікту. Він не може замінити угоду про безпеку в конфліктному регіоні.

За відсутності політичної домовленості про завершення конфлікту зв'язки з мешканцями тимчасово окупованих територій (ТОТ) – це допоміжний засіб, який гарантує соціальну взаємодію і знижує ворожість.

Відтак діалог в широкому сенсі може бути розподілений на дві складові:

1) до укладення домовленості з РФ (тобто у нинішні умовах) та

2) після – вже в рамках реального реінтеграційного процесу.

Loading...

Відповідно, наразі в арсеналі мають бути непрямі методи впливу на настрої мешканців ТОТ:

  • спілкування людей з окупованої території з їхніми знайомими (майже половина перетинів КПВВ здійснюється заради зустрічі зі знайомими чи родичами на підконтрольній території);
  • вирішення гострих проблем мешканців підконтрольної території на лінії розмежування (це "ворота" до живого спілкування з жителями ОРДЛО, а також гарантія відносної соціальної стабільності);
  • налагодження адміністративної та транспортної інфраструктури на лінії розмежування, спрощення надання адмінпослуг для мешканців ТОТ;
  • широкі програми із залучення молоді з ОРДЛО до отримання освіти та працевлаштування на підконтрольній Україні території та інше.

Отже, діалог на нинішній стадіїце не пряма розмова лікаря з підконтрольної території з колегою з окупованої.

Натомість, це відкрита політика охорони здоров'я для мешканців окупованих районів. Ініціативи і програми, які дозволяли б їхати лікуватися в українські лікарні з ОРДЛО, а не навпаки, як це на практиці часто буває (Донецьк чи Луганськ з їхньою обласною базою для багатьох громадян з підконтрольної території виявляються ближче/дешевше/зручніше, аніж лікарняні потужності у Сєвєродонецьку чи Маріуполі).

Це не спільний проект незалежної громадської організації з "великої" України з "громадською" організацією з псевдореспубліки.

Це не професійний обмін досвідом через лінію розмежування.

Федерації профспілок що в одній "республіці", що в іншій очолюються депутатами "Народних Рад". Про який незалежний горизонтальний діалог може йтися в цьому випадку? Як можна налагоджувати зв'язки між професійними спільнотами, якщо з боку "ЛДНР" ними керують їхні "парламентарі"? Чи, можливо, це і є той самий "прямий діалог", якого вимагає Росія від Києва щодо Донецька та Луганська, але у більш м'якій формі, аби не дратувати українське суспільство?

Це не обов'язково спільна вистава якогось українського театру з Києва з Луганським театром на Оборонній (навіть якщо в його назві досі значиться "український музично-драматичний"). Чому, спитаєте ви? Напевно тому, що зірки цього луганського театру ще й орденоносці "младореспубліки", як-от всім відомий Михайло Голубович. Художній керівник театру після 2014 року встиг отримати від "ЛНР" медалі "За заслуги", "За верность долгу", ну і став Народним артистом "ЛНР".

При тотальному контролі всіх сфер життя діалог з будь-якими групами населення з ТОТ може бути організований тільки за однієї умови: якщо він освячений керівництвом псевдореспублік.

Саме тому ідея з Національною платформою примирення, хоч і є позитивною за своєю суттю, але точно не може йти врозріз з ситуацією на фронті і концентруватися на "всепрощенні".

Тим паче, меседжі куратора платформи про внутрішній конфлікт, недоречні порівняння проблеми війни з бурштиновими "республіками" нівелюють відповідальність Росії і перегортають з ніг на голову реалії окупації.

"Ми збираємося організовувати майданчики для початку, скажімо так, за інтересами, за професіями – медики з медиками, бізнесмени з бізнесменами, студенти зі студентами. Ми будемо на цих діалогових майданчиках випрацьовувати спільну позицію, яку будемо транслювати далі", – каже Сивохо.

Наголошую ще раз: зв'язки з цивільними мешканцями окупованих територій – ключ до реінтеграції, коли б вона не починалася, але ці зв'язки не мають де-факто прикривати початок діалогу із структурами псевдореспублік. Оскільки в такому випадку виходить, що ключова перепона для повернення цих територій під контроль України – позиція тамтешніх мешканців.

І тоді ми втрапляємо (чи свідомо заходимо) у ще одну російську пастку: той самий прямий діалог, але не тільки на рівні Мінської ТКГ, але і начебто цивільного, міжлюдського "примирення".

Коли консультації з представниками самопроголошених формувань вже починаються (навіть якщо твої візаві – "незалежні" профспілки чи "громадські" організації), зупинити цей маховик виконання політичних пунктів Мінська замість безпекових виявиться неможливим.

Марія Золкіна, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: Донбас війна окупація Росія Сивохо


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Діалог на умовах Кремля: що стоїть за "мирним планом" Єрмака для Донбасу 14 березня 2020, 10:00
Бойовики обстріляли ділянки розведення – ООС 14 березня 2020, 07:18
Єрмак зазначив, що сторонами конфлікту в ТКГ є Україна та Росія 13 березня 2020, 23:54
Марія Золкіна
Питання Донбасу: орієнтири для нової влади 
Зняти економічну "блокаду": не такий страшний "чорт"
Усі колонки автора

Колонки

Марія Золкіна Бажане vs дійсне: чи реалістичні мирні плани влади?
Ідея з Національною платформою примирення, хоч і є позитивною за своєю суттю, але точно не може йти врозріз з ситуацією на фронті і концентруватися на "всепрощенні".
Андрій Гук Коронавірус і карантин як форс-мажор. Пасажири мають право на примусове повернення коштів від авіакомпанії
Якщо авіакомпанії пропонують тільки перенести дату чи повернення вартості квитка за умовами тарифу (добровільне повернення),то знайте, що у вас є право відмовитись від перенесення дати та вимагати примусового повернення коштів.
Радослава Кабачій (Чекмишева) Про що нині український культурний продукт, та чому він саме такий
Кілька міркувань із серії "середня температура по палаті" у сфері культури в Україні.
Лариса Гольник Захист недоброчесних. Невже це – місія ВРП, РСУ, ВККСУ?
Покривання струкових нищить крихти довіри до судової влади, що залишаються. І сприймається експертами й громадськістю як страх суддівських кланів втратити контроль над вертикаллю. Котрий забезпечують голови судів, здатні впливати на процеси всередині колективів.
Юрій Городніченко Як Україні не потонути у кризі
Світу загрожує нова фінансова криза. Як пом'якшити її наслідки?
Олександр Соколовський Податкові пільги через коронавірус: як різні країни підтримують бізнес
Деякі країни вводять податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії коронавірусу. Український уряд поки мовчить. (рос.)
Любомир Зубач Реформа ДАБІ: як бути з децентралізацією
Чому міські ДАБІ мають залишитися і чому у жодному разі не можна позбавляти їх повноважень, навіть на тимчасовий період. Ба більше, чому ці повноваження варто навіть розширити...
Олександр Ткаченко Між регуляцією і свободою слова ми обираємо свободу слова
Творець закону про медіа Ткаченко детальніше про заборону на діяльність російських ЗМІ на території України, повноваження Нацради та онлайн-медіа.