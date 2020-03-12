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Ветерани "Азова" штовхнули Сивохо на підлогу і зірвали його презентацію

Четвер, 12 березня 2020, 11:40
Ветерани Азова штовхнули Сивохо на підлогу і зірвали його презентацію
Фото ВВС News Україна

Ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі.

Джерело: ВВС News Україна і відео конфлікту від телеканалу "Прямий"

Деталі: Як передає ВВС, ветерани полку закидали раднику секретаря РНБО, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не війну проти Росії.

Як можна побачити на відеозаписі, ексазовці обступили Сивохо і на підвищених тонах щось йому доводили. Паралельно вони зламали стенд із назвою програми Сивохо.

Також лунали нецензурні заклики на адресу Сивохо, щоб він їхав у Ростов.

Потім чоловіки зі словами "до побачення" почали виштовхувати радника секретаря РНБО у бік виходу з будівлі. І робили це так інтенсивно, що Сивохо впав на підлогу. Після чого підвівся і накульгуючи вийшов із зали.

Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Пряма мова: "Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Тому що, війна - це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог".

Трохи раніше радник секретаря РНБО розповів на своїй сторінці про саму презентацію.

"Більше 40 представників ЗМІ, члени громадських організацій та міжнародної спільноти, представники Офісу президента і нового МінТОТ, релігійних конфесій та профільних робочих груп прямо зараз збираються в одному залі.

Сьогодні ми робимо перші кроки до миру. Починаємо шлях, на який за 6 років ніхто не наважився вийти. Шлях до миру через діалог", - писав Сивохо.

Українська правда

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Теми: Сивохобійка
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