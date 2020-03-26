Кризу варто використовувати виключно як можливості

81 перегляд
Четвер, 26 березня 2020, 10:00
Микола ДавидюкNick Davydiuk
політолог

Україна потрапила в кризу в час, коли не була готова. Проте ми не були готові ні до незалежності, ні до війни, ні до революції, ні до анексії – та ні до чого іншого, але водночас нам завжди потрібно було виживати.

Аналогічна ситуація 2020 року, коли під час пандемії коронавірусу і початку великої економічної кризи потрібно генерувати такі ідеї, які допомогли б українцям не просто вижити, а ще й укріпити свою державність та економіку.

Прогнози багатьох українських та світових експертів наводять достатньо негативні цифри щодо того, як це може вплинути на Україну. Але все залежить від того, з яким внутрішньодержавним налаштуванням ми підійдемо до вирішення даної кризи.

Адже якщо ми не залишимо старі підходи та стару філософію державного управління, в центрі якої стоїть корупція, то зрозуміло, що досягти успіху нам не вдасться.

Уже зрозуміло, що зустрічі з олігархами та поділ держави на підконтрольні їм васальні наділи – неефективний інструмент. Уже одні заявляють, що платити не будуть, бо грошей немає, інші будуть, але не дуже багато.

Тому Україні розраховувати на олігархічний консенсус не варто – це старі латифундистські підходи, котрі нічого не дають.

Наприклад, сумарно українські олігархи виділяють мізерні та навіть дуже смішні суми, які часто не доходять навіть до мільйона доларів. Це виглядає дешево, особливо від людей, які грабували державу на сотні мільярдів, а тепер ще й, виділяючи такі мізерні суми, змушують бути їм вдячними.

Водночас у Німеччині, де всі бізнесмени справедливо платять податки, держава сама, без ніяких подачок і консенсусів, може виділяти сотні мільярдів на підтримку бізнесу та населення у боротьбі з коронавірусом.

Ось це має бути модель, яку варто брати за приклад для зміни країни, робити її конкурентноздатною на світовому рівні та зміцнювати інституції, роблячи їх більш сучасними, а не думати, що черговий круглий стіл з олігархами і п'ятсот машин швидкої допомоги зможуть допомогти стати успішними.

ПершеУкраїна має використати кризу для переходу на безготівкові оплати.

Велика кількість сірої економіки, яка сьогодні існує, буде знищена шляхом того, що Україна може повністю відмовитись від кешу.

Тому пропозиція НБУ про виплату пенсій і заробітних плат виключно в безготівковому вигляді якраз таки є актуальною та позитивною ідеєю, що має стати стартом для зміни всієї економіки, котра уже до кінця року зможе стати cashless economy.

Другекриза повинна стати однією із можливостей отримання допомоги від МВФ та інших кредиторів чи навіть списання частини боргів.

Україна була і є надійним платником податків, надійним позичальником, а тому в такий скрутний час світ теж має підтримати нас.

Loading...

Третьою можливістю, яка виходить з цих негативних обставин, є те, що Україна може здійснити технологічний перехід на дистанційне управління державою.

Тобто, держава у смартфоні повинна перестати бути лозунгом на виборах, а і стати реальним дієвим інструментом.

Пропозиція про те, щоб організувати дистанційне голосування, є достатньо привабливою, хоча технічні можливості, які наведені в законопроєкті братів Стефанчуків, мають бути в рази покращені.

Зокрема задовгий інтервал в 15 секунд на голосування кожному депутату чи, наприклад, незрозуміла функція дебатів у режимі онлайн.

Окрім цього, мають бути вирішені питання ненадійної якості підрахунку голосування та знайдені сучасні рішення, коли депутати зможуть брати участь у голосуванні на відстані не тільки під час пандемії коронавірусу чи навіть карантину, а вже, повернувшись після кризи, щоб вони могли бути частиною парламенту, навіть перебуваючи, наприклад, у відрядженнях.

Аналогічна ситуація має відбутись і з розробкою електронного голосування на виборах.

Криза повинна зробити нас сильнішими, як мінімум з поваги до того, що за уроки 2020 ми платимо надзвичайно високу ціну.

Тому для того, щоб зробити нашу державу успішнішою, ми повинні приймати нестандартні та нелінійні рішення вже зараз. І лише в такому випадку ми зможемо вийти із цієї кризи сильнішими.

Микола Давидюк, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: криза Україна олігархи коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Милованов порадив стягнути кошти на боротьбу з кризою із Коломойського 24 березня 2020, 16:17
Наразі криза в галузі охорони здоров'я найбільша за всю історію ООН – генсек 20 березня 2020, 00:04
"Гримуча суміш" для України: як влада має реагувати на кризу 16 березня 2020, 18:05
Микола Давидюк
Що означає перемога Зеленського, і що країні робити далі?
Чи використають Big Data на президентських виборах-2019?
Чи зможе Тимошенко посадити Яценюка в тюрму?
Панама без емоцій. Що буде далі?
Яценюк проти Порошенка
Комплекси української політики
Політтехнолог для Папи
Усі колонки автора

Колонки

Микола Давидюк Кризу варто використовувати виключно як можливості
Криза повинна зробити нас сильнішими, як мінімум з поваги до того, що за уроки 2020 ми платимо надзвичайно високу ціну.
Олександра Устінова Як 67 мільйонів, за які мали закупити захист лікарям, чекають "дерибану" в МОЗі
В цей самий час поки в МОЗі роздумують, як таки "роздерибанити" 67 млн, тисячі медиків чекають на захист, який їм необхідний, щоб зберегти свої життя і рятувати наші.
Олексій Гаманюк Як місцеві ради оподатковують ФОП. Експеримент
Ми розіслали 78 запитів в ОТГ, села і селища по всій Україні, щоб дізнатися, які ставки для фізосіб-підприємців вони встановили. Що показали результати?
Олена Коробкова Кредитування купівлі житла: коли воно буде "як у Європі"
Поширений у розвинених країнах інструмент вирішення квартирного питання — іпотека — в Україні майже не працює. Чому так, і що робити?
Владислава Магалецька Дистанційне навчання під час карантину: все, що потрібно знати
Діти сьогодні зростають у цифровому світі і для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформацією.
Олег Мартиненко Перехідне правосуддя: як не припуститися помилок?
Навіть коли активні бойові дії завершені, шлях до справжнього миру може зайняти не одне десятиріччя. Адже йдеться не тільки про подолання наслідків війни, але й про створення умов для подальшого мирного життя.
Алекс Ліссітса Що чекає світ після коронавірусу
Поширення COVID-19 – майже безпрецедентний випадок в історії світової цивілізації. Чи відмовляться жителі планети від звичного стилю життя та ведення бізнесу?