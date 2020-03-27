Права людини в умовах карантину, або Що потрібно знати, щоб не порушити закон чи його не порушили проти вас

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П'ятниця, 27 березня 2020, 08:00
Гюндуз Мамедов
заступник генпрокурора, кандидат юридичних наук

Звичне життя кожного з нас суттєво змінилось. І це надзвичайний виклик, витримка на міцність, як для громадян, так і держави в цілому.

Запровадження соціальної ізоляції – це геть нова для країни практика, що сприймається непросто. Але такий безпрецедентний крок прийнятий заради врятування життів та максимального недопущення подальшого інфікування людей. І це треба розуміти, хоча б заради самозбереження.

В умовах соціальної ізоляції держава змушена обмежувати низку основоположних прав людини, зокрема, таких як право на вільне пересування та навіть,право на свободу. Але такі обмеження слугують головній меті – забезпечити право людини на життя.

Вважаю, що в цих складних умовах державні інституції, громадянське суспільство, бізнес мають об'єднуватися та направити всі свої сили на боротьбу з цією вже далеко не тільки медичною проблемою, а й економічною та соціальною.

Ми – нація, яка вміє об'єднуватися у нелегкі часи. Проте іноді не вистачає людяності, мудрості, толерантності, а час від часу і знань.

Отже, що потрібно знати, щоб не порушити закон, чи щоб його не порушили проти вас?

За порушення правил карантину Верховна Рада посилила адміністративну та кримінальну відповідальність як щодо громадян, так і по відношенню до посадових осіб: від 17 тис грн до позбавлення волі на строк до 8 років.

Крайня міра – якщо ви не дотримались норм обмеження і ці дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Поліція вже завзято взялася за виконання нових правил і масово складає протоколи. Але вже маємо певні перекоси і суди відмовляються від притягнення до адміністративної відповідальності через те, що не бачать у діях нібито порушників складу правопорушення.

Наприклад, в Донецькій області "спіймали на гарячому" продавчиню магазину господарських товарів, яка не припинила роботу і обслуговувала відвідувачів. Хоча доказів тому, що у магазині були покупці, суду надано не було.

Тому тут є ще над чим працювати і виважено підходити до кожного окремого випадку.

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Ще раз акцентую увагу: всі ми опинилися в складних умовах і тотальне та бездумне визнання всіх "злочинцями" буде викликати лише негатив.

Органи правопорядку, які наразі працюють у надзвичайно складних умовах також мають неухильно дотримуватися законодавства, не допускати перетворення обмежень прав людини на їх порушення.

Невиправдані затримання, застосування сили, позбавлення свободи за відсутності ознак правопорушень – це неприпустимі дії в напруженій ситуації.

Як негативний приклад наведу силові дії правоохоронців щодо пасажирів громадського транспорту вже в режимі карантину. На поширеному у соціальних мережах відео можна побачити, як правоохоронці витягували людей з громадського транспорту, кидали їх на землю та одягали кайданки. На перший погляд, застосування сили було явно непропорційним. Звичайно, що усі деталі ситуації будуть встановлені в межах розпочатого Офісом генерального прокурора кримінального провадження.

Некоректна поведінка із застосуванням вочевидь непропорційної сили. Ми не повинні самі сприяти ескалації насильства, підсиленню недовіри до правоохоронної системи та державних інституцій в цілому. Сила має застосуватися лише у виключних випадках, коли іншими засобами досягти законної мети не є можливим. Й головне – така сила має бути пропорційною.

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При застосуванні сили, спеціальних засобів важливими є наступні вимоги:

  • має бути здійснено попередження про застосування;
  • вид та інтенсивність застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила неправомірні дії;
  • обов'язкове надання невідкладної медичної допомоги;
  • заборонено застосування фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї до вагітних жінок, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або похилого віку, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб.

Офіс генерального прокурора наголошує, що за порушення основоположних прав громадян встановлена відповідальність, у тому числі кримінальна.

Незаконне затримання карається обмеженням волі до 3-х років. Якщо ж це спричинило тяжкі наслідки, або вчинене з корисливих чи в інших особистих інтересах – до 10 років позбавлення волі. За неправомірне застосування сили правоохоронців також очікуватиме покарання – до 10 років.

У разі якщо громадяни вважають, що мало місце порушення їхніх прав з боку правоохоронців, наприклад, неправомірне застосування сили чи безпідставне затримання – Офіс генерального прокурора закликає негайно повідомляти про такі випадки до найближчої прокуратури для проведення розслідування за цим фактом.

У таких випадках проведенню швидкого та ефективного розслідування значно сприятиме будь-яка підтверджуюча інформація – фото чи відео події, зняті на мобільний телефон, дані можливих свідків, зафіксовані у медичному закладі тілесні ушкодження тощо.

До речі, відеозйомка не заборонена, якщо, звичайно це не заважає роботі правоохоронців.

Окремо звертаюся і до правозахисників. Інформуйте про кожен такий факт ймовірного порушення прав людини з боку правоохоронців. В Офісі створений Департамент процесуального керівництва щодо катувань, який щоденно моніторить ситуацію, реагує, документує такі порушення та координує об'єктивне розслідування.

І, наостанок, вже традиційне: залишайтеся вдома і будьте здорові!

Гюндуз Мамедов, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Теми: коронавірус Covid-2019 карантин поліція


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Гюндуз Мамедов Права людини в умовах карантину, або Що потрібно знати, щоб не порушити закон чи його не порушили проти вас
За порушення правил карантину Верховна Рада посилила адміністративну та кримінальну відповідальність як щодо громадян, так і по відношенню до посадових осіб: від 17 тис грн до позбавлення волі на строк до 8 років.
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