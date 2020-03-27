Права людини в умовах карантину, або Що потрібно знати, щоб не порушити закон чи його не порушили проти вас

Звичне життя кожного з нас суттєво змінилось. І це надзвичайний виклик, витримка на міцність, як для громадян, так і держави в цілому.

Запровадження соціальної ізоляції – це геть нова для країни практика, що сприймається непросто. Але такий безпрецедентний крок прийнятий заради врятування життів та максимального недопущення подальшого інфікування людей. І це треба розуміти, хоча б заради самозбереження.

В умовах соціальної ізоляції держава змушена обмежувати низку основоположних прав людини, зокрема, таких як право на вільне пересування та навіть,право на свободу. Але такі обмеження слугують головній меті – забезпечити право людини на життя.

Вважаю, що в цих складних умовах державні інституції, громадянське суспільство, бізнес мають об'єднуватися та направити всі свої сили на боротьбу з цією вже далеко не тільки медичною проблемою, а й економічною та соціальною.

Ми – нація, яка вміє об'єднуватися у нелегкі часи. Проте іноді не вистачає людяності, мудрості, толерантності, а час від часу і знань.

Отже, що потрібно знати, щоб не порушити закон, чи щоб його не порушили проти вас?

За порушення правил карантину Верховна Рада посилила адміністративну та кримінальну відповідальність як щодо громадян, так і по відношенню до посадових осіб: від 17 тис грн до позбавлення волі на строк до 8 років.

Крайня міра – якщо ви не дотримались норм обмеження і ці дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Поліція вже завзято взялася за виконання нових правил і масово складає протоколи. Але вже маємо певні перекоси і суди відмовляються від притягнення до адміністративної відповідальності через те, що не бачать у діях нібито порушників складу правопорушення.

Наприклад, в Донецькій області "спіймали на гарячому" продавчиню магазину господарських товарів, яка не припинила роботу і обслуговувала відвідувачів. Хоча доказів тому, що у магазині були покупці, суду надано не було.

Тому тут є ще над чим працювати і виважено підходити до кожного окремого випадку.

Ще раз акцентую увагу: всі ми опинилися в складних умовах і тотальне та бездумне визнання всіх "злочинцями" буде викликати лише негатив.

Органи правопорядку, які наразі працюють у надзвичайно складних умовах також мають неухильно дотримуватися законодавства, не допускати перетворення обмежень прав людини на їх порушення.

Невиправдані затримання, застосування сили, позбавлення свободи за відсутності ознак правопорушень – це неприпустимі дії в напруженій ситуації.

Як негативний приклад наведу силові дії правоохоронців щодо пасажирів громадського транспорту вже в режимі карантину. На поширеному у соціальних мережах відео можна побачити, як правоохоронці витягували людей з громадського транспорту, кидали їх на землю та одягали кайданки. На перший погляд, застосування сили було явно непропорційним. Звичайно, що усі деталі ситуації будуть встановлені в межах розпочатого Офісом генерального прокурора кримінального провадження.

Некоректна поведінка із застосуванням вочевидь непропорційної сили. Ми не повинні самі сприяти ескалації насильства, підсиленню недовіри до правоохоронної системи та державних інституцій в цілому. Сила має застосуватися лише у виключних випадках, коли іншими засобами досягти законної мети не є можливим. Й головне – така сила має бути пропорційною.

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При застосуванні сили, спеціальних засобів важливими є наступні вимоги:

має бути здійснено попередження про застосування;

вид та інтенсивність застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила неправомірні дії;

обов'язкове надання невідкладної медичної допомоги;

заборонено застосування фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї до вагітних жінок, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або похилого віку, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб.

Офіс генерального прокурора наголошує, що за порушення основоположних прав громадян встановлена відповідальність, у тому числі кримінальна.

Незаконне затримання карається обмеженням волі до 3-х років. Якщо ж це спричинило тяжкі наслідки, або вчинене з корисливих чи в інших особистих інтересах – до 10 років позбавлення волі. За неправомірне застосування сили правоохоронців також очікуватиме покарання – до 10 років.

У разі якщо громадяни вважають, що мало місце порушення їхніх прав з боку правоохоронців, наприклад, неправомірне застосування сили чи безпідставне затримання – Офіс генерального прокурора закликає негайно повідомляти про такі випадки до найближчої прокуратури для проведення розслідування за цим фактом.

У таких випадках проведенню швидкого та ефективного розслідування значно сприятиме будь-яка підтверджуюча інформація – фото чи відео події, зняті на мобільний телефон, дані можливих свідків, зафіксовані у медичному закладі тілесні ушкодження тощо.

До речі, відеозйомка не заборонена, якщо, звичайно це не заважає роботі правоохоронців.

Окремо звертаюся і до правозахисників. Інформуйте про кожен такий факт ймовірного порушення прав людини з боку правоохоронців. В Офісі створений Департамент процесуального керівництва щодо катувань, який щоденно моніторить ситуацію, реагує, документує такі порушення та координує об'єктивне розслідування.

І, наостанок, вже традиційне: залишайтеся вдома і будьте здорові!

Гюндуз Мамедов, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.