Антикорупційний суд: темпи судового розгляду і вироки

Ідея створення спеціалізованого Вищого антикорупційного суду (ВАКС) виникла через те, що розгляд корупційних справ у загальних судах був надто затягнутим.

Як наслідок – більшість справ роками лежали "мертвим вантажем".

5 вересня 2019 року ВАКС провів своє перше судове засідання.

Чи вдалося ВАКС вирішити проблему тривалого судового розгляду? Скільки справ наразі перебуває у суді та скільки вироків уже ухвалено?

Статистика розгляду справ

За період з 5 вересня 2019 року по 3 квітня 2020 року до першої інстанції для розгляду надійшло 237 кримінальних проваджень (можлива незначна похибка в зв'язку з об'єднанням кримінальних справ в одне провадження).

На початку березня у ВАКС залишалося 173 справи щодо 441 особи, захист яких забезпечують 812 адвокатів.

У 65 справах судовий розгляд уже відбувся:

54 справи – надіслано до інших судів за підсудністю;

3 справи – завершилися ухваленням вироку, два з них – за угодою про визнання винуватості;

2 справи – завершилися відмовою у затвердженні угоди про визнання винуватості;

1 обвинувальний акт – повернуто прокурорам;

3 справи – закрито в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності та дійовим каяттям;

2 справи – відмовлено в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження.

Більшість своїх справ ВАКС отримав із загальних судів, де вони слухалися раніше. Лише 41 провадження за цей час надійшло напряму із прокуратури.

Динаміка надходження проваджень була наступною: у вересні – 84; у жовтні – 55, у листопаді – 45; у грудні – 19; у січні – 18; у лютому – 11; у березні – 5.

За словами голови ВАКС Олени Танасевич, усі справи розподілені між 6 колегіями по 3 судді, а на розгляді кожної колегії в середньому одночасно перебуває 28 проваджень.

В середньому судове засідання за кожною справою відбувається один раз на три тижні.

Ці цифри говорять нам про те, що навантаження на суддів є достатньо високим, хоча його не можна назвати надмірним.

Найбільш імовірно, що надалі до Суду буде надходити по 5-6 нових проваджень щомісяця (середньомісячний показник справ, направлених до судів прокурорами САП у 2016-2019 роках).

Для того, щоб залишок проваджень зменшувався, а не зростав, кількість завершених суддями ВАКС справ має перевищувати цю цифру.

Ухвалені вироки

За час своєї роботи судді ВАКС ухвалили лише три вироки.

Перший вирок ухвалено наприкінці жовтня 2019 року щодо судді у відставці, яка не подавала електронні декларації.

На засіданні вона пояснювала, що декларації подавала, але не в електронному вигляді, а у паперовому.

Колегія суддів визнала її винною і призначила 51 тис грн штрафу з позбавленням права обіймати державні посади (окрім виборних) протягом року.

Оскаржувати вирок до апеляційної палати обвинувачена не стала, і він уже набув законної сили.

Що цікаво, припинення відставки судді мало б означати припинення виплати їй щомісячного довічного грошового утримання. Однак Вища рада правосуддя досі не прийняла рішення про це.

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Другий вирок – щодо заступника директора ТОВ "Фармаплант Україна".

Останній здійснював фінансові операції з коштами, які було одержано внаслідок вчинення злочину, що передувало відмиванню доходів на загальну суму більше 6 млн доларів США за попередньою змовою групи осіб.

Обвинуваченому за угодою із САП призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

При цьому його було звільнено від позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.

Третій вирок – щодо народного депутата VIII скликання.

Він не вказав у щорічних деклараціях свої фінансові зобов'язання у розмірі 52 млн грн, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків та наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2% (понад 467 тис грн).

При цьому про незаконне збагачення не йшлося. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис грн та позбавили права протягом року обіймати державні посади.

У цьому випадку покарання також було наперед узгоджено між прокурором та обвинуваченим, і повного судового розгляду не було.

Також варто сказати про закриття справ за строками давності.

Так, у 2020 році вже три справи (№ 331/4672/16-к, 761/11248/17, 757/53363/18-к) були закриті у зв'язку із закінченням строків давності, а перший випадок закриття ВАКС справи через закінчення строків мав місце ще у грудні 2019 року (справа № 991/2213/19).

Крім цього, 2 квітня 2020 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП.

Також вона закрила ще одне кримінальне провадження через визнання неконституційною статті, яка передбачала кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Апеляційна палата ВАКС

Протягом перших пів року роботи на розгляд суддів надійшло 734 матеріали: апеляційні скарги, заяви, клопотання та подання про визначення підсудності.

Станом на 5 березня 2020 року було розглянуто 641 із них. Залишок нерозглянутих проваджень складав 12,7 %.

Судові засідання в апеляції проводяться колегіально. Так, 197 кримінальних проваджень розглянуто у складі п'яти суддів, 313 – у складі трьох, а доля інших проваджень вирішувалася суддями-доповідачами одноособово.

Скарги на вироки суду першої інстанції надійшли у 6 справах. При цьому мова йде про старі вироки, які були ухвалені у справах ще до їх передання до ВАКС.

На сьогодні судом розглянуто апеляційні скарги на вироки у трьох з них, що становить 50 %. Наприклад, у справах № 517/639/17 та № 409/1465/16-к судді частково задовольнили апеляційні скарги захисту та скасували вироки.

У першому випадку судді закрили провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину, а у другій справі матеріали направили до ВАКС як суду першої інстанції для розгляду у загальному порядку.

В апеляції залишається 3 кримінальні справи з постановленими двома виправдувальними вироками: у справі щодо розтрати коштів директором ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" та у справі заводу "Краян".

Наразі у всіх провадженнях триває апеляційний судовий розгляд, зокрема по одному з новим повним дослідженням доказів.

Слідчі судді

За період з 5 вересня 2019 року по 3 квітня 2020 року на розгляд слідчих суддів надійшло 6 573 матеріали (значення можуть мати похибку у зв'язку з об'єднанням матеріалів в одне провадження):

4 701 клопотання (72%);

1 721 скарга (26%);

151 заява (2%).

З них слідчими суддями розглянуто:

4 482 клопотання (зокрема по суті вимог розглянуто 4 140 клопотань та 206 клопотань повернуто заявникам);

1 546 скарг (зокрема по суті вимог розглянуто 909 скарг та 417 скарг повернуто скаржникам);

117 заяв (зокрема по суті вимог розглянуто 106 заяв та 2 заяви повернуто заявникам).

Тобто слідчі судді розглянули 92% заяв, 97% клопотань та 86% скарг.

Загалом динаміка отримання матеріалів під час досудового розслідування була наступною: у вересні – 662; у жовтні – 1064, у листопаді – 977; у грудні – 920; у січні – 998; у лютому – 885; у березні – 989.

У 3,5 раза частіше ухвалювалися рішення про задоволення або часткове задоволення вимог, заявлених у клопотаннях, ніж інші рішення, а відмовляли у задоволенні клопотань – лише за кожним восьмим зверненням.

У 2019 найпоширенішими клопотаннями були: про тимчасовий доступ до речей і документів (982), про проведення негласних слідчих дій (624), про проведення обшуку (343), про арешт майна (156) і скасування арешту майна (143).

Окремо відзначив би тенденцію до збільшення клопотань про застосування застави: у 2016 році таких клопотань було всього 5; у 2017 – 6; у 2018 – 13, а у 2019 – уже 24.

Зовсім нещодавно ВАКС за порушення підозрюваним встановлених обов'язків стягнув на користь держави заставу у розмірі 80 мільйонів гривень. Наразі воно оскаржується в Апеляційній палаті.

Підсумок

Проблема тривалого судового розгляду поки не вирішилася, а ухвалення всього лише трьох вироків – це не те досягнення, яким можна хизуватися. Водночас статистичні показники діяльності ВАКС дають надії на те, що ця ситуація може змінитися.

Це пояснюється тим, що підготовчі засідання у ВАКС відбуваються втричі швидше, ніж це було раніше.

У переважній більшості справ вони уже проведені, тоді як в загальних судах підготовчі засідання в тих же справах могли тривати роками.

До того ж з початком роботи ВАКС зникло багато причин затягувати розгляд справ (як-то тривале формування колегій суддів, проблеми із визначенням підсудності справ, тривалі терміни апеляційного оскарження тощо).

Звичайно, оцінку роботі ВАКС варто давати лише тоді, коли судді завершать розгляд хоча б третини зі своїх справ. При цьому штучно прискорювати судовий розгляд – це погана ідея, яка може обернутися негативними наслідками.

В той же час закликаю суддів ВАКС розставити пріоритети щодо розгляду тих справ, де закінчуються строки давності, та поставитися з розумінням до підвищених вимог суспільства, зокрема щодо неприпустимості використання суддями у перший же рік роботи тривалих відпусток.

При цьому сподіваюся, що доброчесність, працездатність, професіоналізм та нульова толерантність до корупції залишатимуться їхніми постійними супутниками.

Вадим Валько, для УП

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