Суд стягнув 80 мільйонів застави Микитася в дохід держави

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:53

Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі УП

Деталі: Відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Як пояснила Постолюк, екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом.

Пряма мова: "Справа в тому, що Микитась проводив нараду, де були підозрювані у справі квартир для Нацгвардії. А спілкування з фігурантами справи заборонено умовами його запобіжного заходу".

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Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.
  • 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Українська правда
Теми: Микитась


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