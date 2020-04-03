Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі УП, ВАКС

Деталі: Вона повідомила, що відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрівся з 2 свідками.

Окрім цього, як повідомляє ВАКС, слідчий суддя обрав підозрюваному новий запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень.

Та знову поклав ряд обов’язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає або перебуває без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; утриматися віз спілкування зі свідками; здати на зберігання паспорт та інші документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків - до 14 травня 2020 року.

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