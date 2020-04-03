Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі УП

Деталі: Відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Як пояснила Постолюк, екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом.

Пряма мова: "Справа в тому, що Микитась проводив нараду, де були підозрювані у справі квартир для Нацгвардії. А спілкування з фігурантами справи заборонено умовами його запобіжного заходу".

Читайте також: Що насправді сталося з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Передісторія: