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Суд стягнув 80 мільйонів застави Микитася державі. Тепер має заплатити ще 100 млн

П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:53
Суд стягнув 80 мільйонів застави Микитася державі. Тепер має заплатити ще 100 млн

Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють в заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

Джерело: прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі УП, ВАКС

Деталі: Вона повідомила, що відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрівся з 2 свідками.

Окрім цього, як повідомляє ВАКС, слідчий суддя обрав підозрюваному новий запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн гривень.

Та знову поклав ряд обов’язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає або перебуває без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; утриматися віз спілкування зі свідками; здати на зберігання паспорт та інші документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків - до 14 травня 2020 року.

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Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.
  • 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Українська правда

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Теми: Микитась
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