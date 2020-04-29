Що знає про вас держава?

Понад 200 реєстрів збирають дані про українців. Переважна більшість із них досі наповнюються хаотично.

Через дублювання даних у багатьох реєстрах далеко не всі з них мають актуальну інформацію про громадян.

Це ризик і для держави, і для українців, котрі здебільшого навіть не уявляють, якими даними про них володіє держава.

Придбали квартиру, але нотаріус вніс некоректні дані – і в реєстрі зміна власника не відобразилися. Отримав землю у спадок, але в реєстрі дані так і не змінилися. Помилилися однією цифрою в ІНН – і авто виявилося зареєстрованим на іншу людину.

Таких прикладів в багатомільйонній Україні щодня назбирається не один десяток тисяч, а то й сотень.

Людський фактор – це завжди ризик коректності відображення інформації. Про те, що власна квартира, земля чи інше майно у відповідних реєстрах відсутні взагалі або записані на когось іншого, громадянин може не знати роками, доки не вирішить їх продати, наприклад.

Аби перевірити цю інформацію просто так, раніше доводилося платити за послуги посередників або ж самим звертатися до відповідних органів. Так чи інакше, це завжди була зайва трата часу або грошей і точно – нервів.

Інша величезна проблема держави – це боротьба з чорними рейдерами, які у кілька кліків позбавляють людей бізнесу. За даними платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot, щорічно в Україні відбувається в середньому 400 рейдерських захоплень.

Цього року одне з таких завдяки відкритим даним вдалося виявити менше ніж за добу. Власник бізнесу отримав сповіщення на свій телефон про внесення змін до реєстру й одразу ж звернувся до Мін'юсту.

Щоб українці стали справжніми власниками інформації, якою держава володіє про них, на початку квітня ми в міністерстві цифрової трансформації реалізували зрозумілий і безкоштовний інструмент – онлайн-кабінет громадянина.

Його може створити абсолютно кожен українець на єдиному порталі державних послуг "Дія". Для цього достатньо пройти просту ідентифікацію, використовуючи електронний підпис або BankID, та в кілька кліків отримати доступ до сконцентрованої в одному місці інформації про себе.

Зараз на порталі "Дія" в особистому кабінеті громадяни можуть перевірити дані про наявну в себе нерухомість, авто, землю, бізнес чи побачити свої цифрові документи. Наразі інформація доступна з п'яти реєстрів, проте цей список поступово буде розширюватися.

Звісно, це не лише інструмент захисту своїх даних. Це можливість покращити їхню якість.

Наприклад, якщо громадянин є власником квартири, але дані про неї не відображені в кабінеті, їх нема в електронному реєстрі. Отже, право власності є тільки в паперовому вигляді, тобто зберігається у паперовому архіві. Якщо з цим архівом щось трапиться, довести своє право власності на квартиру буде доволі проблематично. Тому, щоб убезпечити себе від можливих неприємностей, варто звернутися з наявними в себе документами та подбати, щоб ці дані внесли до реєстру.

Я переконаний, що найкращий метод боротьби з корупцією – це зробити її безглуздою.

Якщо кожен українець в режимі реального часу зможе отримувати сповіщення про те, коли, хто з державних чиновників та навіщо цікавився його персональними даними, то зможе оперативно відреагувати, якщо це відбулося без його згоди. І не потрібно буде витрачати мільйони державних коштів на боротьбу з тим, у чому просто не буде сенсу.

Нерідко міністерства та відомства плодили нові реєстри для банального заробляння грошей. І що більший у них безлад, то довше і більше можна заробляти.

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Щороку з державного бюджету на утримання одного реєстру витрачається близько 21 млн грн. Тобто держава щороку виділяє сотні мільйонів гривень на підтримку десятків непотрібних реєстрів. При цьому технічний стан цих реєстрів залишається жахливим.

Ми вирішили покласти цьому край. Тому працюємо над тим, щоб навести лад: вже провели аудит, розробили концепцію єдиного реєстру народонаселення, здійснили тестову верифікацію даних. Зараз працюємо над підвищенням якості даних. Цей напрямок заслуговує окремого серіалу.

Але ми точно обрали шлях зменшення кількості реєстрів, їх "укрупнення" та підвищення рівня безпеки.

Тому закликаю реєструватися на порталі "Дія", використовуючи електронний підпис або BankID, та перевірити якість своїх даних, якими володіє держава.

За перші кілька тижнів роботи порталу інформацією про себе поцікавилися вже кілька тисяч українців. Сподіваюся, що зовсім скоро свій особистий кабінет громадянина створять кілька мільйонів українців.

Статистика користування порталом:

ЄДР (реєстр бізнесу):

Всього запитів — 89 896

Успішні з даними — 76 032

Реєстр нерухомого майна:

Всього запитів — 285 070

Успішні з даними — 276 373

Державний земельний кадастр:

Всього запитів — 25 516

Успішні з даними — 12 256

Реєстр посвідчень водія:

Всього запитів — 53 432

Успішні з даними — 39 886

Реєстр свідоцтв про реєстрацію ТЗ:

Всього запитів — 113 509

Успішні з даними — 20 076

Михайло Федоров, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.