Справа експрем'єра Гончарука отримала своє законодавче продовження?

Як відомо, 30-го березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення". Законопроєкт вніс новий Кабінет міністрів.

Відповідно до цього закону, Кримінальний кодекс України доповнюється новою статтею 201²: "Вивезення (пересилання) через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення".

За задумом народних обранців кримінально караним має стати вивезення з території України таких важливих товарів, як медичні маски, халати, захисні окуляри, респіратори тощо.

Очевидно, що поштовхом до ухвалення цього закону стало кримінальне провадження проти уряду Олексія Гончарука.

Нагадаю, експрем'єру та його колегам закидали те, що вони вчасно не зупинили експорт продукції, яка могла бути використана для боротьби з коронавірусом, тобто по суті товарів протиепідемічного призначення.

Однак на той момент спеціального закону під цей випадок не було, через що САП кваліфікувала дії чиновників як службову недбалість.

Зазначу, що нова стаття не передбачає таких суворих видів покарання, як обмеження чи позбавлення волі. Нею передбачений тільки штраф відповідного розміру.

Так, за вивезення (пересилання) з території України у значному розмірі товарів протиепідемічного призначення без отримання ліцензії на їх експорт або у випадку вивезення (пересилання) заборонених товарів громадяни можуть бути оштрафовані на суму від 136 тисяч до 204 тисяч гривень з конфіскацією цих товарів (частина 1 статті 201² ККУ).

Втім, штраф може бути збільшений – від 340 тисяч до 425 тисяч гривень з конфіскацією товарів (частина 2 статті 201² ККУ). У випадку, якщо аналогічні дії вчинені у великому розмірі або повторно, або за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за цей же злочин, або службовою особою з використанням службового становища.

Звертаю увагу, що кримінальна відповідальність за цією статтею настає у разі, якщо з території України вивозиться (пересилається) заборонений товар у значному або великому розмірі.

У примітках до цієї статті значним вважається розмір, який у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А великим, відповідно, є розмір, який у 800 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Нагадаю, для кваліфікації кримінальних правопорушень один неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлюється на рівні однієї податкової соціальної пільги, яка складає 1051 грн.

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Отже, для того, аби підпасти під дію статті 201² КК України, громадянину або службовій особі необхідно вивезти (переслати) з території нашої держави заборонений товар на суму мінімум 210 тисяч 200 гривень.

Якщо вартість забороненого товару, що вивозиться, є меншою, то кримінальна відповідальність за цією статтею не настає.

Окрім цього, за тими ж примітками до статті перелік товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню та вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, буде окремо встановлювати Кабмін.

На сьогодні ж пропонується користуватися Переліком таких товарів, що затверджений постановою КМУ від 28 травня 2012 №468 зі змінами від 16 березня 2020 року. Туди, до речі, з 16-го березня входять медичні маски та респіратори.

Останнім часом наша буденність постійно кидає виклики вітчизняній правовій системі. Ще місяць тому ми й гадки не мали, що треба буде криміналізувати вивезення за кордон медичних масок. А зараз це питання мало не національної безпеки. Тому, без сумніву, цей закон буде прийнятий в цілому найближчими днями.

Погано, що в нашій країні потрібні закони приймаються із запізненням, коли той чи інший факт вже відбувся.

Але якість закону визначається через практику його застосування, оцінити яку ми зможемо тільки з часом.

Олександр Кудрявцев, для УП

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