Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Олена Щербан
юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції

Беззахисні захисники: на скільки вистачить масок і костюмів лікарям у регіонах?

Четвер, 30 квітня 2020, 08:00

Днями у МОЗ заявили, що кожен п'ятий інфікований коронавірусом в Україні – медичний працівник. Звісно, цю цифру можна пояснити частішим тестуванням саме цієї категорії, тож вона не є досконало репрезентативною. 

Однак такі дані точно свідчать про те, що персонал лікарень є очевидною групою ризику, а через надзвичайну важливість цієї роботи нині – однією з пріоритетних груп захисту. 

На рівні заяв у владі це справді визнають. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський подякував медпрацівникам, порівнявши їхній внесок до загальної безпеки зі службою бійців на фронті: "Вони фактично перебувають на новій "передовій" і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією". 

Учора ж в Офісі Президента повідомили, що лікарі зараз забезпечені на чотири тижні наперед. Проте, на основі яких даних там зробили ці розрахунки, – не зрозуміло.

Ще більше питань викликає те, яким чином ведеться облік та розподіл так званої гуманітарної допомоги, привезеної до України спецрейсами. На жаль, відповідальне міністерство не публікує в себе на сайті таких розподілів.

Інші доступні публічні дані, поки вказують, що захист самих лікарів нині перебуває приблизно на тому ж рівні, що й захист добровольців на Донбасі в 2014 році – тоді, коли вся країна скидалася на амуніцію військовим й самотужки возила постачання в зону бойових дій.

Для цього варто лише подивитися інформацію з кількох регіональних лікарень – вона вражає. Вражає критичною незабезпеченістю працівників навіть елементарними окулярами чи багаторазовими масками – рідко де цих засобів вистачає більше, ніж на день.

Дані у регіонах

Неналежна забезпеченість засобами індивідуального захисту – одна з найбільших причин того, чому число інфікованих медпрацівників зростає. І нині дуже важко встановити, які ж саме заклади потребують цього захисту найбільше, оскільки у профільних установах інформацією або не оперують, або ж не відкривають. 

Хоча це могло б допомогти не лише державним органам для ефективності захисту медперсоналу, а й волонтерам, які би знали, куди і в яких кількостях цілеспрямовано організовувати допомогу. 

Щодо загальної інформації, то, згідно з відповіддю на запит Центру протидії корупції від Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 27 квітня в Україні вже були інфіковані 1749 медичних працівників, ще 4030 медичних працівникам було встановлено підозру на COVID-19. 

В антилідери вирвалися Буковина, Тернопільщина, Рівненщина, Вінниччина, Кіровоградська та Івано-Франківська області, а також Київ. 

 
вся графіка: центр протидії корупції

Ситуація в областях: критична

За допомогою карти медичного забезпечення порталі YouControl  наразі можна перевірити рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я необхідними засобами. І хоча щодо багатьох лікарень інформація відсутня, навіть доступні дані змушують бити на сполох.

Візьмемо, до прикладу, Чернівецьку обласну клінічну лікарню

Реклама:

Буковина на сьогодні лідирує за кількістю хворих медичних працівників, а от рівень забезпеченості засобами захисту тут чи не найнижчий серед лікарень, дані про які маємо в мережі: ЗІЗ вистачить лише на 1,5 дні. 

І якщо з антисептиками ситуація не критична, то з костюмами, халатами, масками й окулярами вона коливається в межах 0-2 днів. Так, це означає, що цих обов'язкових для лікарів та медсестер засобів вистачить тільки на два дні максимум.

 

У Хотинській ЦРЛ, де підтверджено 52 випадки захворювання, засобів теж ледве вистачить на два дні, а от масок та халатів взагалі не набереться й на один день.

 

Тривожна ситуація й на Волині. В обласній клінічній лікарні, де зараз зареєстрована найбільша кількість захворілих медпрацівників (17), дані YouControl показують, що одноразових масок, респіраторів й костюмів біозахисту вистачить на один день, а от багаторазових масок й захисту для очей немає зовсім. 

Сукупно ЗІЗ вистачить трохи більше, ніж на пів дня.

 


Невтішні дані й щодо Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1, у якій підтверджено COVID-19 у 10 медичних працівників: халатів та костюмів вистачить на два дні. Як і у волинському закладі, зовсім відсутній захист для очей та багаторазові маски.

 

Ще один антирекордсмен на Прикарпатті – це Рожнятівська центральна районна лікарня, у якій зафіксовано 4 випадки захворювання, а от засобів індивідуального захисту вистачить трохи більше, ніж на добу.

 

Такі цифри викликають занепокоєння та примушують брати ситуацію в руки волонтерів. 

При цьому важливо, що МОЗ – як профільний регулятор – мав би вжити всіх заходів, аби інформація про забезпечення засобами захисту лікарів своєчасно та об'єктивно відображалася онлайн та передбачала постачання не лише з боку держави, а й волонтерів. Це дозволило б нам усім об'єктивно оцінювати потреби та розподіляти ресурси.

Водночас викликає сумніви поведінка чиновників МОЗ у закупівлях. 

Читайте також:

Що залишилось за кадром суперечки МОЗ та держпідприємства "Медзакупівлі України"

Як відомо, нещодавно навколо міністерства виник скандал з приводу закупівлі захисних комбінезонів для лікарів. Раптово це відомство вирішило закупити такі костюми в обхід спеціально утвореного підприємства за вдвічі більшою ціною, ніж могло би придбати їх в українського виробника. 

29 квітня ж стало відомо, що ці новозакуплені ЗІЗ, які везуть до нас із Китаю, ще й затримуються на 10 днів. Доти частина лікарів, очевидно, і надалі залишатиметься на передовій без повного захисту.

Олена Щербан, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Covid-2019коронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Олена Щербан
Премії "Нафтогазу": які нові факти у справі відкрив розгляд у ВАКС
7 лютого 2023, 11:30
Новий законопроєкт щодо СБУ відкриває двері для ручної цензури та політичних переслідувань
5 жовтня 2022, 15:00
Як Антикорсуд злив мільярдну справу під час війни
8 вересня 2022, 15:00
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський