Карантинні обмеження: слово за судами

Украинские суды начали принимать первые решения по штрафам за нарушение карантинного режима.

Результаты обнадеживают: уже есть достаточно много прецедентов, когда судьи, ссылаясь на Конституцию, признавали обвинения незаконными и закрывали дела.

Однако формально спорные ограничения Кабмина все еще продолжают действовать, создавая в стране параллельную правовую реальность и основания для многочисленных исков.

Обязательное ношение с собой паспорта, возможное ограничение движения личного транспорта, обязательное использование приложения для контроля за режимом самоизоляции.

Эти и ряд других как принятых, так и только планируемых к принятию мер и ограничений прав граждан еще полгода назад могли показаться украинцам цитатой из романа-антиутопии или сводками новостей из стран с авторитарной формой правления.

Сегодня в Украине это реальность, которую формирует правительство, все больше и больше сужая права граждан под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Над тотальной слежкой и полным отсутствием медицинской тайны в странах Юго-Восточной Азии у нас принято похихикивать.

Однако тренды таковы, что здесь аналогичные меры могут появиться в любой момент не только как временные, но и остаться работать после карантина.

Реакция общества на "карантинные" постановления Кабмина не заставила себя долго ждать.

Буквально неделя понадобилась для того, чтобы от риторики "готовы на любые ограничения, лишь бы побороть эпидемию" граждане начали переходить к "а не слишком ли много они на себя берут".

Обобщенный перечень нарушений Конституции и других законов, которые сегодня уже зафиксированы, выглядит так:

- Незаконность карантина в целом. Согласно закону, карантин можно устанавливать только в случае объявления в Украине или отдельных ее частях чрезвычайного положения (вводится указом президента по согласованию с Верховной Радой).

Соответственно, если нет чрезвычайного положения, Кабмин не имеет права устанавливать карантин.

Закон "О правовом режиме чрезвычайного положения", в свою очередь, подтверждает, что карантин – это лишь "дополнение" к ЧП, он не может устанавливаться отдельно;

- Права и свободы граждан могут быть ограничены только в случае введения военного или чрезвычайного положения.

Таким образом, право на труд, право на предпринимательскую деятельность, право на мирные собрания, право на свободу перемещения и другие ограничены незаконно;

- Местные органы власти не могут ужесточать меры на свое усмотрение, принимая на себя полномочия парламента.

Заявления Виталия Кличко о возможном ограничении или запрете передвигаться на личном транспорте ничтожно с юридической точки зрения, поскольку таких полномочий у мэра нет и в помине.

Подобные ограничения могут вводиться только в условиях ЧП (президент+ВР).

Авторитетные юристы из Харьковской правозащитной группы высказали мнение, что исправить ситуацию можно путем введения чрезвычайного положения.

При этом предварительно следует провести дискуссию в парламенте об актуальности существующей законодательной базы на этот счет.

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Согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения" в указе президента должны быть определены те права и свободы, которые на время ЧП будут ограничены.

Кроме того, предлагается "установить гарантии запрета органам безопасности злоупотреблять своими полномочиями в условиях чрезвычайного положения, в частности не позволять не санкционированные судом обыски, конфискации имущества и установления слежки с помощью телекоммуникационных систем".

Соглашаясь в целом с правовой оценкой незаконности действий правительства, тем не менее, стоит отнестись к вопросу введения чрезвычайного положения очень осторожно.

Его введение может быть оправдано лишь достижением пандемией определенных масштабов. Необоснованное объявление ЧП лишь поможет правительству легализировать превышения полномочий.

Несмотря на тяжесть ситуации с эпидемией, Украина должна оставаться правовым государством, поэтому неправомерные действия чиновников должны быть зафиксированы и отменены на юридическом уровне.

Например, уполномоченный Верховной Рады по правам человека как субъект конституционного обращения могла бы обратиться в Конституционный суд с требованием оценить соответствие акта Кабмина Конституции.

Кроме того, в Окружной административный суд Киева уже поданы несколько исков по отмене "карантинного" постановления Кабмина (среди которых и иск адвокатов нашей компании) о признании постановления незаконным как нарушающего права конкретных граждан.

Процедура административного обжалования не предполагает коллективных исков к государственному органу, поэтому от искушения забросать ОАСК тысячами таких документов стоит, пожалуй, воздержаться.

Однако решения даже по нескольким делам будут иметь важнейшее процессуальное значение.

Согласно оперативному анализу судебной практики, который провели наши коллеги по рынку, 90% судей все-таки не поддерживают "драконовских" штрафов за прогулки в "неположенных местах" и закрывают дела, часто ссылаясь именно на базовые нормы Конституции.

Есть прецедент, когда протокол был отменен именно на основании незаконности ограничения прав и свобод Кабмином.

Но пока это не устоявшаяся закономерность, поскольку неизвестно, будет ли государство активно обжаловать такие решения.

"Карантинный" кейс об ограничении прав граждан со стороны исполнительной власти и реакции на это судебной системы может с большой долей вероятности стать модельным для подобных ситуаций в будущем.

На вопрос "Можно ли сужать права, если нет законных механизмов, но очень нужно?" ответ должен быть "Однозначно нет". А пандемия не должна быть оправданием для несоблюдения демократических процедур.

Юрий Радзиевский, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.