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Роман Лозинський
народний депутат України

Проблема – не Фокін. Проблема – у проросійській політиці Зеленського

Вівторок, 15 вересня 2020, 09:00

Звісно, "особиста думка"  Вітольда Фокіна – це відверте підігравання Кремлю. Але погляди реанімованого старого політика були б хіба приводом для сумних жартів та відсторонення від справ національної безпеки, якби проблема була в ньому. 

Разом з іншими подіями останнього року пазл складається в одну велику державну зраду. В центрі якої – президент Зеленський і його оточення.

Березень 2020

Спроба створити дорадчу "консультаційну раду" при Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, до якої мали увійти представники "тієї сторони". 

По факту – спроба легітимізувати терористичні утворення, створивши прямий діалог України з маріонетковими псевдореспубліками, чого наша держава уникала, а РФ домагалася всі роки війни.

Травень 2020

Влада спробувала "забути"  про те, що спливає термін дії санкцій проти російських соцмереж

"Голос" нагадав: я зібрав 156 депутатських підписів за позачергове засідання, на якому парламент прийняв постанову про продовження санкцій. Президент змушений був підписати указ.

Липень 2020

"Слуги" разом з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим припускали зміну мовного закону на користь російської мови. Спроба була 13 липня, але через мітинг опозиції проєкт закону не розглянули.

Цього ж місяця – спроба провести вибори в ОРДЛО.

Рада ухвалила постанову про проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. В 4 пункті постанови йдеться, що вибори не можуть бути проведені на окупованих територіях до їхньої повної "реінтеграції за стандартами ООН". Тобто виключає проведення виборів на тривалий час навіть після номінальної деокупації і виведення військ. 

Цей сценарій, який відстоював "Голос", став кісткою в горлі Кремлю: Путін поставив ультиматум про зміну 4 пункту постанови. Про це заявив голова української делегації Леонід Кравчук. Він також намагався переконати профільний Комітет ВР у необхідності виконати російську вимогу. 

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Наразі постанова не змінена, але з боку влади є спроби пошуку інших рішень для проведення виборів на Донбасі на догоду РФ.

Також у липні прогриміли новини про зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК Вагнера. Журналісти повідомили, що це сталося під час звіту Зеленському вже екс начальника ГУР МОУ Василя Бурби в Офісі Президента, керівник якого Андрій Єрмак наполіг на скасуванні операції через потенційне погіршення переговорів з Росією.

Вересень 2020

Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука Максима Якубовського. 

Віддала йому напрямки по справах Майдану, військових злочинах в ОПК і справи катування правоохоронцями. Раніше ця "на 200% своя людина" президента як тимчасовий керівник Державного бюро розслідувань протягнула у заступники директора ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова.

У вересні разом із законопроєктом №3971, який уточнював і виправляв окремі норми Виборчого кодексу, влада намагалась протиснути норму про надання Центральній виборчій комісії не властивого їй повноваження проводити "опитування громадської думки" в день виборів

Де-факто це квазіреферендум, який за поданням Кабміну мала би проводити ЦВК. Завдяки тиску "Голосу" і великому розголосу правку не підтримали на рівні профільного Комітету ВР. Тому монобільшість провалила голосування в Раді, однак того ж дня окремі "слуги" зареєстрували новий законопроєкт №4043 – суто про "опитування громадської думки" в день виборів. Проєкт в процесі розгляду парламентом. 

На цьому влада не зупинилась: ТКГ домовилась провести "спільне інспектування" український позицій біля Горлівки. Тобто допустити терористів на огляд позицій Збройних сил України. Під тиском громадськості влада відмовилася від цієї небезпечної ідеї.

Лобістами російських ультиматумів з українського боку ТКГ виступають Кравчук і Фокін, призначені Зеленським. І їхній тиск в інтересах Росії – відповідальність президента.

Так, можливо РФ і не збирається робити масований наступ на Київ. Але в її планах – лишити нам інфіковану частину території, яка юридично буде українською, але фактично контролюватиметься Росією і буде розвалювати нашу державу зсередини.

Саме це Росії допомагає зробити команда Зеленського.

Тому зараз "слуги народу" намагатимуться знайти всі способи, щоб пропхати в Раді закон про квазіреферендум. Щоб зманіпулювати думкою людей і отримати підстави для проведення виборів на окупованих територіях. Піти на поступки Росії і отримати ракову пухлину у вигляді просякнутого російською пропагандою Донбасу.

Роман Лозинський, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  








Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: КравчукЗеленськийТКГРосіяУкраїна
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