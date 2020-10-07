Виборчі технології у день виборів

Із здивуванням помітив, що у багатьох іноземних спостерігачів за нашими виборами слово "бабушкі" використовується так, ніби не потребує розтлумачення. Став уточнювати. Це шаблони?

Але, виявляється, це можливо не зовсім політкоректне, але таке собі сленгове слово виключно для внутрішнього спілкування (не для преси і звітів, Боже збав).

В даному контексті воно означає категорію переважно літніх людей, які ведуться на популізм і маніпуляції.

Усі узагальнення неправдиві. Але вони потрібні для спрощення ситуації. І щоб показати тенденцію. І у цьому випадку "бабушкі" – хрестоматійний випадок.

Ніхто не говорить з виборцем серйозно. Усі ліплять шаблони, розраховані виключно на свої цільові групи. На своїх умовних "бабушок".

Тому найкращі технології – прості. У першу чергу для закріплення і мобілізації власного електорату.

У ОПЗЖ свій електорат втік був до Зеленського. Але зараз повертається до рідної ватної гавані.

Тому політтехнологи ОПЗЖ можуть не паритись. У "своїх" областях, звичайно, не достатньо говорити про союз із Росією. Потрібна конкретика.

І ви кругом на Лівобережжі можете почути щось на кшталт: "В усьому світі вже засудили фашизм, тільки у нас тим, хто стріляв нашій славній Червоній армії в спину, ставлять пам'ятники і на їхню честь перейменовують вулиці".

До цього ще додати, що кандидат, вірний ідеї "дєди ваєвалі", відрізняє ліфт від колектора, і він свій електорат вже заточив під себе.

Так само "Європейській солідарності" потрібно говорити про шлях у Європу. І що вата кругом. А вата у цей час якраз і пропонує історичний реванш в режимі істерики.

І ми маємо ситуацію, коли ви радикалізуєте і зміцнюєте своїми заявами і свій електорат, і електорат антагоністів. Наприклад, я вмотивований прийти голосувати за патріотів, щоб у моєму місті знову не з'явилася вулиця Жукова.

Натомість усі мери орієнтуються на помірковану частину виборців, на егоїстичну за суттю, але нейтральну за ідеологічним вектором.

Парадокс, але електоральна група "какая разніца" якраз і перетікає від "слуг народу" до мерських партій – по всій країні. А електорат ЄС і ОПЗЖ росте повільно, зате цементується чітко.

Він – найстійкіший.

Знову ж, це чи не перші вибори, де аж за місяць до самих виборів ми бачимо, що кількість тих, хто не визначився, у різних громадах складає 12-15%.

Боротись немає за кого.

І з цього приводу можливі технології саме по дню виборів. Щоб штучно зіпсувати явку.

Найзацікавленішою партією, щоб усе пройшло гладенько, є партія "Слуга народу".

Бо у них – примхливий і нестійкий виборець. Про що я?

Ніхто з нас не має навіть здогадки: скільки хворих нам додаватиме вірус щодня і у яких громадах?

Що буде, якщо якась комісія напередодні виборів, наприклад у суботу 24 жовтня захворіє в повному складі? Зірвані вибори на дільниці.

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Я принаймні знаю кілька схожих випадків. Вибори у велику громаду. У її межах велике місто обласного значення, але і великий район. Розклад виборців містян і селян 60/40%. І якщо йде на голову об'єднаної громади колишній голова райадміністрації, у якого велика популярність у селах, а натомість у місті – так собі. Що йому робити?

Що, якщо захворюваність він захоче зробити штучно? І у якійсь комісії, де має перемогти опонент, усі члени комісії, хоч і з рожевими щічками, але оголошують себе хворими?

Як лайт-версія – частина комісії. Або голова з секретарем. І решта членів комісії починають працювати. Але їх мало. І вони не встигають відпускати бюлетені, ходити по домівках зі скриньками. А карантинні обмеження – це наявність на дільниці визначеної кількості людей.

І матимемо страшні черги. Молодь (основна виборча база "слуг", до речі), незвична до черг, плюне і піде у своїх справах.

Закон виписано так неоднозначно, що хтозна, як робити заміни в комісіях.

Знову ж, як технологія проти активності старшого покоління – сіяти смуту і паніку на кшталт того, що сходиш на вибори – збирайся до лікарні.

І це теж може змінити цифри у виборчих протоколах.

Варіантів настільки багато, що можна бути впевненими, що хтось захоче цим скористатися.

Інша технологія у день виборів – мережі підкупу. Це важче працює у містах, краще – у сільських районах.

Тут головне – осідлати "алкаш-групи". Просто і дешево. Пішов, проголосував – підтягуйся у відведене місце, щоб випити-закусити.

Можуть бути і мережі за іншими ознаками.

Найменш невинне – це виганяти виконати свій громадський обов'язок студентів.

Так, зараз технології підкупу стали менш частими і витонченішими.

Але не завжди. Ми знаємо, що частина місцевих еліт настільки вже вросла корінням в місцевий ґрунт, що матиме на своєму боці не лише поліцію, але й СБУ. У таких випадках правоохоронці будуть не ганяти, а "кришувати" схеми із мережами.

На користь такої версії служить хоча б той факт, що у Сумській області саме зараз партія "Наш край", яку веде в обласну раду Андрій Деркач, відкрито пропонує страхування медикам з Фонду Деркача.

А у підсумку, як би не повернулося в країні 25-го жовтня – стрілочником стане Зеленський. Як колись він скрізь і в усьому звинувачував Порошенка. Просто тоді йому, недосвідченому, ніхто не пояснив: бумеранг обов'язково повернеться.

Віктор Бобиренко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.