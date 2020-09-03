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Віктор Бобиренко
Бюро аналізу політики, член наглядової ради НСТУ

Новий політсезон. Афіша

Четвер, 03 вересня 2020, 19:00

У вересні у великих містах починаються театральні сезони.

А з огляду на світову тенденцію – таку очевидну в Україні – новий політичний сезон буде дуже схожим на театральний.

І буде на політичній сцені багато драм і комедій. І ми плескатимемо і свистітимемо акторам нашого театру.

То що ж нас чекає у новому політичному сезоні?

Основними викликами в Україні до Нового року очікувано будуть наступні:

  • війна на Сході і Росія як постійна проблема
  • вибори в США
  • фактор Коломойського
  • підняття тарифів як політичний фактор
  • діяльність Верховної ради
  • місцеві вибори в Україні
  • COVID-19
  • можливий хаос в сусідній Білорусі
  • остійний хаос в голові українського президента

Українсько-російська війна і Мінський процес

Війна не закінчиться, бо не від нас це залежить. Росія вже проґавила шанс включити захоплену частину Донбасу у виборчий процес. І тепер може ближче до місцевих виборів зробити Володимиру Олександровичу боляче. 

Активізація конфлікту буде в електоральний мінус Зеленському. І в плюс – ОПЗЖ.

Взагалі у мене стійке відчуття, що Андрій Єрмак спеціально взяв собі Леоніда Кравчука одночасно і рупором, і громовідводом. А Кравчук відповідно взяв собі громовідводом і рупором Вітольда Фокіна. Тепер вони з різних інформаційних майданчиків вкидають меседжі, які різні цільові групи чують кожен по-своєму.

Росії Мінський процес потрібен хоча б тому, що поки говорять про Донбас, Крим залишається поза увагою.

Захід має чути, що процес "Мінські угоди" якось пливе. І тут головне – не дати Кравчуку/Фокіну нав'язати союзникам думку, що у нас на Сході не українсько-російська війна, а громадянська.

Ми побачимо, що у новому сезоні грається вже не п'єса, а серіал "Мінський процес", де змінюються актори і декорації, а фактично мало що змінюється.

Є тільки шум в інформаційному полі, який діє на різні верстви суспільства по-різному.

Два старих крота, за великим рахунком, грають таки на Порошенка.

Бо проукраїнський електорат, стривожений заявами Фокіна, гуртується навколо Європейської солідарності. Проросійський заспокоюється, думаючи: "Ну, нарешті, скоро мир на умовах Путіна".

А фактично буде багато розмов при збереженні status quo. І наче б нічого. Якби нам не доводилося за це платити людськими життями.

Вибори у США

Здавалося б, нам потрібно бути в стороні і очікувати. Але в Кремлі думають по-іншому.

Тому у вересні і у жовтні будуть у нашому театрі бенефіси дуету артистів розмовного жанру Андрія Деркача та Костянтина Кулика. Вони вкинуть чергову порцію "плівок". Мета – дискредитація Байдена, Порошенка і України в цілому.

Агенти впливу Кремля розноситимуть інформацію в США.

А місцеві колаборанти, обсмоктуючи на промосковських каналах тему зовнішнього управління, фактично через телевізор формують нову електоральну групу. Під проєкт Пальчевського, борди з яким мерехтять від Ізмаїла до Харкова. А похід Пальчевського в мери – лише привід для початку формування електоральної бази.

Втім, плівковий скандал та інформаційні хвилі, пов'язані з цією темою, стихатимуть після 3-го листопада.

Фактор Коломойського

Ігор Валерійович сам по собі проблема. Але з деяких пір він є міжнародною проблемою.

Участь Кулика, який координується з офісу Коломойського у "плівковому" скандалі, ясно засвідчує: інтереси Кремля та одіозного олігарха ситуативно співпадають. Обом не потрібен рух України в бік Заходу. Але Коломойського почали "доганяти" у США. 

Партнерам на Заході дуже не зрозумілі пориви нашої влади. Замість переслідувати Коломойського – переслідувати Порошенка.

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Багато хто починає думати, що в Офісі президента та СБУ бояться починати слідство проти Ігоря Валерійовича, бо ж можна вийти на самих себе. Маю на увазі Зеленського з Бакановим, які, можливо, мали відношення до відмивання грошей Приватбанку через його кіпрську філію.

Між тим, Коломойський у цьому сезоні може зірвати кілька потужних інформаційних бомб. Особливо, якщо Конституційний суд скасує "антиколомойський" закон.

Знову ж, новий політичний проєкт Коломойського "За майбутнє" надто агресивно критикує зелену команду. І це може вилитися в конфлікт Зе! та ІВК, якого усі давно очікують.

Підняття тарифів

Анонсоване підняття тарифів може боляче вдарити по рейтингу влади. Зеленський явно провалюється з темою війни. А підняття тарифів, зменшення кількості сімей, які отримають субсидії, зробить Володимира Олександровича вразливим до атак з боку Юлії Тимошенко.

Діяльність Верховної ради

Передусім буде переглядатися виборчий кодекс. Там дійсно потрібно робити кілька важливих технічних правок. Водночас проросійські сили спробують змінити Постанову про місцеві вибори в ОРДЛО. Але шанси, що її проголосують, – мінімальні.

Втім, п'єса за цим сценарієм може вийти дивовижною.

А у грудні потрібно буде продовжувати дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО ще на рік. Або міняти закон. Але у будь-якому випадку – посміємось і поплачемо.

Цікавим може виявитися і розгляд законопроєкту про Державний Герб України. Це при тому, що якраз експертна спільнота вимагає педалювати цей закон.

Багато списів буде поламано при розгляді закону про референдум.

Що стосується соціально-економічного блоку законів, то нічого особливого там немає.

Тим паче, що з огляду на виборчий процес до кінця жовтня усім буде не до цього.

Інтрига буде розкручена навколо Закону про бюджет на 2021 рік. І основні питання – це збільшення мінімалки до 6500 гривень за півроку.

І я думаю, що станеться наступне: у першій редакції держбюджету збільшення мінімалки врахують і покажуть як ініціативу президента. Але при кінцевому голосуванні, вже після виборів, її можуть суттєво зменшити. Тому, що підняти мінімалку одразу на 30%, це боляче.

Ну, і голосування у новому сезоні у ВР прямо покажуть, що монобільшості таки не існує, а за ситуативну більшість треба розплачуватись, враховуючи інтереси олігархів.

Але головне сподівання на парламент від вдячного глядача – це нові скандали. Багато і різножанрових. І, я думаю, актори у Верховній раді не підведуть.

Місцеві вибори

З'їзд "слуг народу" 31 серпня був пафосним. Але показав: інтриги не буде. Скоріш за все жоден обласний центр Зе!команда не візьме.

У більшості обласних центрів ідуть "тьоркі" лише стосовно можливої участі "слуг" у більшості. Під це домовляються і ставлять завідомо слабких кандидатів. В обмін на коаліцію, посаду секретаря міськради і кілька комісій. 

Але навіть це не допоможе "слугам" на Сході і особливо на Заході. У Львові, Тернополі та Харкові, приміром, прогнозовано можуть обійтися без їхніх послуг.

Вибори, як парад феєричних прем'єр, – це тема окремого матеріалу. Але найцікавіше буде не до 25 жовтня, а після. До виборів ми матимемо багато брудних технологій і яскравих скандалів, підстав та трагедій.

А після виборів матимемо приклади яскравих комунікацій і несподіваних об'єднань.

Власне, можливе об'єднання на Півдні і Сході  "слуг" та ОПЗЖ, а у Центрі – "слуг" і "Батьківщини" – буде яскравим сигналом для Зеленського: розпускати існуючу Раду і у майбутній створювати коаліцію з кимось.

Це поганий варіант для Зеленського. Але нинішній – теж поганий.

COVID-19

Багато оглядачів говорять, що ріст хвороби може дати Зеленському можливість оголосити надзвичайний стан і відтермінувати місцеві вибори. 

Однак інсайдери в середовищі "слуг" навпаки стверджують, що вони готові хоч і в космічних скафандрах летіти на місцеві вибори – поки ще є рейтинг Зеленського.

Власне, продовження епідемії може загнати економіку країни в стагнацію. А неможливість заробітчанам виїхати за кордон або повторні карантини можуть викликати живі протести у містах, фронду мерів і голів ОТГ.

Такий розвиток ситуації наочно покаже справжнє безсилля влади.

І хтозна, чи допоможе джокер, яким уявляє себе Арсен Аваков.

І ми ж маємо пам'ятати, що Путін завжди готовий прийти на захист російськомовного населення.

Можливий хаос в Білорусі

Восени ми матимемо розв'язку білоруської революції. Хоча вже зараз можна сміливо прогнозувати, що у будь-якому варіанті у цій історії виграє Путін. Але хаос і введення російських військ зробить Україну ще більш вразливою.

 Зеленський як виклик

Конфлікт Зеленського з Гео Леросом наочно продемонстрував: Зеленський легко ображається, не тримає удару, панікує і нервується.

Цим будуть користуватися у боротьбі за вплив на процес прийняття рішень. Некомпетентність і вразливість президента – це можливість нових маніпуляцій. Особливо тоді, коли його можна налякати. І тепер такі історії будуть частішати.

Бо рейтинги будуть невмолимо падати.

А рейтинг – це єдиний актив Зеленського.

А загалом політичний сезон буде цікавим. Аби тільки бій новорічних курантів навіював нам оптимізм.

Віктор Бобиренко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ЗеленськийопозиціякоронавірусСШАРосія
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