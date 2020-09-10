Деркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, проти якого 10 вересня США ввели санкції, назвав це помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у Штатах.

Джерело: Деркач в Facebook

Пряма мова Деркача: "Помста представників "Демокорапшн" в особі Байдена, Кента і Квін. Помста - невід'ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції.

Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів.

На початку наступного тижня я вийду на пресконференцію з новими, шокуючими фактами викриття "демокорупції". Саме через витік інформації про майбутню пресконференції, інформація про санкції вийшла саме сьогодні. "Демокорупціонери" дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучене, підкріплене цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону - державна незалежність і суверенітет України".

Деталі: Також Деркач натякнув, що, можливо, буде судитися з Мінфіном США: "Подібна інформація від Мінфіну США відкриває мені можливість захищати свої інтереси в юридичному полі - в суді. Вважаю, що перемога в цій історії стане логічною відповіддю представникам "Демокорапшн" в моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України".

Інфографіка, яку опублікував Деркач у соцмережі. Ймовірно, вона стосується майбутньої пресконференції:

Довідково: Деркач-нардеп 6 скликань. Двічі він проходив у Раду як член "Партії регіонів". У 2019 році був обраний до парламенту за мажоритарною системою в окрузі № 159 у Сумській області.

Був одним з нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

У 2016 році Деркач і позафракційний Володимир Мисик були авторами скандальної поправки до бюджету про відстрочку впровадження електронного декларування чиновниками. Ця поправка поставила під загрозу скасування візового режиму з ЄС.

Передісторія: Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

У повідомленні відомства йшлося, що Деркач більше десяти років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами, а також "прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спробі підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року".

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