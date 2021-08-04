Справа Гандзюк. 96 днів пекла за 5 тисяч доларів

Такого жорсткого вбивства громадського активіста, як вбивство Катерини Гандзюк, не було в Європі десятки років.

В Україні ж напади на активістів дедалі жорсткіші, що є наслідком безкарності таких злочинів.



Але справа Катерини Гандзюк – безпрецедентна. За її вбивство покарано не лише виконавців: на лаві підсудних знаходяться і організатори.

Можливим це стало лише завдяки тиску громадянського суспільства на правоохоронну систему. Основне завдання – довести справу до реальних вироків і пам’ятати про принципи, з якими жила Катерина.



Що відбувається наразі зі справою і як намагаються її заплутати замовники, розповідає Ольга Веретільник, адвокат Міллер, юридична компанія, яка разом із адвокатом Євгенією Закревською представляє інтереси постраждалої сторони – батька Катерини Гандзюка Віктора.

31 липня 2018 року почався зворотній відлік – Катерину Гандзюк, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради, радницю мера Херсона вранці того дня облили сірчаною кислотою.

Катерина померла 4 листопада 2018 року після 3 місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2.

Розслідуванням нападу спочатку займалась поліція Херсонської області. Потім, за два дні до її смерті, справу передали в СБУ у зв’язку з неефективністю розслідування поліції.

Розповімо про стадію судового розгляду станом на зараз, версії замовників нападу, які подекуди суперечать одна одній, та про ключові моменти в хронології справи.

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Що зі справою зараз?

Наразі розгляд справи знаходиться на середині дистанції: досліджені письмові документи, перейшли до перегляду відео – слідчих експериментів та відео обшуків.

За злочин засуджено виконавців:

Сергій Торбін (підбурювач) – до 6,5 років позбавлення волі; Микита Грабчук (безпосередній виконавець) – до 6 років позбавлення волі; Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський (вистежували Катерину) – по 4 роки за ґратами; Віктор Горбунов (купував кислоту) – три роки за ґратами.

Щодо замовників. Дніпровський районний суд м. Києва розглядає справу за обвинуваченням Владислава Мангера та Олексія Левіна за ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК (організація вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, з метою залякування потерпілого, на замовлення, що спричинило смерть потерпілого, за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що Владислав Мангер на момент вбивства Катерини Гандзюк очолював Херсонську обласну раду. А Олексій Левін станом на тоді був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького та радником голови облради Владислава Мангера.

Версія, викладена в обвинувальному акті, щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна

Владислав Мангер вирішив організувати заподіяння Катерині Гандзюк тяжких тілесних ушкоджень з метою її залякування й усунення від громадської і політичної діяльності.

Тому він звернувся до Олексія Левіна. Це кримінальний авторитет на Херсонщині, який раніше був судимий за серію вбивств і пограбувань в складі злочинного угруповання (доведена кількість вбитих бандою – 15 людей).

Левін знайшов безпосередніх виконавців (Сергія Торбіна, колишнього співробітника поліції, який і залучив усіх інших), що діяли за винагороду.

З виконавцями, з точки зору слідства, було погоджено, що за виконання цього замовлення із заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, шляхом завдання їй переломів кісток рук та ніг, Сергій Торбін отримає 5 000 доларів США, а за облиття сірчаною кислотою 2 500 – 3 000 доларів США.

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Під час наступної зустрічі, коли Торбін знайшов виконавців, Олексій Левін надав Торбіну завдаток у сумі 500 доларів.

В подальшому виконавці погодили спосіб вчинення злочину (облиття кислотою) та отримали погодження організаторів через Левіна, що вони отримають за це все таки 5 000 доларів, а не 3 000, як раніше домовлялись. Ймовірно тому, що зрозуміли, що робота не менш трудомістка, а ризик не нижчий.

Уже після виконання замовлення Левін, передав виконавцям через Торбіна обіцяну винагороду в 4 500 доларів США.

Звучить доволі сухо, але по суті така ситуація і процес її розслідуванням є свідченням:

зрошення місцевої влади з кримінальним світом, коли голова обласної ради звертається до засудженого за вбивства члена злочинного угруповання з замовленням нападу;

факту, що в Україні можна замовити людину, заплативши виконавцям по 500 доларів кожному;

ілюстрацією того, наскільки гігантську кількість зусиль потрібно приділити потерпілим, щоб досягти правосуддя в кінцевому підсумку;

Яка версія у адвокатів Мангера та Левіна?

Основна версія адвокатів Олексія Левіна в тому, що той сидить просто тому, що був знайомий з Мангером.

В адвокатів Мангера версій багато і подекуди вони суперечать одна одній:

насправді Катерину Гандзюк замовив хтось інший, а не Владислав Мангер (наприклад останнім часом вони натякають на Євгена Рищука – теперішнього Олешківського міського голову, колишнього заступника Херсонської ОДА, на якого неодноразово вказували активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк");

Катерину Гандзюк замовив співробітник СБУ Данило Доценко, бо та насправді працювала на СБУ і її навіщось "прибрали" – тобто автори цієї версії вибрали випадкову особу і придумали конспірологічну теорію зі спецслужбами;

насправді той, хто замовляв Катерину, не хотів щоб її вбили, хотів тільки покалічити, але не так тяжко як вийшло і насправді Катерина померла не від опіків. Ідеться про таку собі перестраховку – Владислав Мангер не винен, а якщо винен, то в чомусь менш тяжкому;

Мангер не міг замовити Катерину Гандзюк, бо він з нею не спілкувався, і вона його не цікавила. При цьому Катерина Гандзюк активно підтримувала переможця на виборах мера Херсону. На тих виборах, що Мангер програв. Також активно підтримувала різноманітні ініціативи в Херсонській області, що так чи інакше торкались роботи Херсонської обласної ради. Довгий час Катерина була членом партії "Батьківщина" і демонстративно вийшла звідти, коли туди прийняли Мангера. Тобто Владислав Мангер не міг би з нею не стикатись, навіть якби дуже хотів.

Крапку в усіх цих інсинуаціях має поставити суд. А поки що нагадаємо фактаж.

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Хронологія ключових моментів справи

31.07.2018

На Катерину Гандзюк напали та облили її концентрованою сірчаною кислотою.

17.08.2018

Затримали виконавців нападу – Микиту Грабчука, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича.

18.08.2018

Олексій Левін, якого зараз судять в Дніпровському районному суді як організатора, – залишив Україну, а в подальшому два роки переховувався.

Є підстави вважати, що про небезпеку для нього йому повідомив посадовець поліції Херсонської області. Саме тому він встиг втекти.

02.11.2018

Генеральна прокуратура все ж прийняла рішення про передачу кримінального провадження до СБУ.

04.12.2018

Олексію Левіну повідомлено про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк, заочно, оскільки він в той час переховувався.

11.02.2019

Владиславу Мангеру повідомлено про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк.

06.06.2019

Покровський районний суд Дніпропетровської області оголосив вирок виконавцям злочину.

24.01.2019

Олексія Левіна затримано в Болгарії.

16.03.2020

Розслідування відновлено, оскільки Олексія Левіна фактично екстрадували з Болгарії та доставили в Київ.

27.05.2020

Офіс генерального прокурора неочікувано повідомив про завершення розслідування, хоча до закінчення строку досудового розслідування залишалося ще два місяці.

11.06.2020

Розслідування відновлено, оскільки встановлено факт погроз свідкам у справі. Мангеру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

28.07.2020

Обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна направлено до суду.

14.08.2020

Після ряду засідань, пов’язаних з визначенням підсудності, справа таки надійшла до Дніпровського районного суду м. Києва.

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Епілог

На наступному засіданні (04.08.2021) відбудеться допит Олексія Левіна, бо він сам висловив бажання давати показання по справі на минулому слуханні.

Попередньо Левін заявляв, що буде відповідати тільки на питання своїх адвокатів і суду – тому невідомо, наскільки інформативним будуть його пояснення, але чекаємо з нетерпінням.

І будемо далі інформувати щодо новин та перебігу справи.

Бо завдання українського суспільства – не зупиняти контроль над справою до встановлення справедливості і реальних вироків для винних – не тільки виконавців, а й організаторів. Та пам’ятати Катерину Гандзюк.

Ольга Веретільник

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.