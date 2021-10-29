Що відбувається з будовами Укрбуду і чи можуть вони зупинитися?

Хто людям допомагає, той даремно марнує час? Не хочеться говорити це в ствердній формі, але сьогоднішня ситуація з добудовою об'єктів збанкрутілої корпорації "Укрбуд" змушує згадати саме цю приказку.

Чи хотів "Київміськбуд" добудовувати об'єкти "Укрбуду"? Ні. Без попередньої оцінки ситуації це був крок у невідомість. Але нас особливо ніхто не питав. "Треба допомагати!" Значить, допомагатимемо!

13 тисяч постраждалих інвесторів! Це в десять разів більше "Еліта-центру"!

Люди виходили на мітинги і Президент Володимир Зеленський відповів їм у прямому ефірі: "Дома добудує "Київміськбуд"!"

Ми провели аудит, отримали невтішну картину – на добудову не вистачало близько 2 млрд грн. Але люди чекали на виконання обіцянок, й ми почали приймати об'єкти, відновлювати будівельні роботи. Процес був непростим.

Чи допомагав нам хтось із держорганів? Практично ні! Натомість створили немало штучних перешкод.

З деяких питань процес зрушувався з мертвої точки лише завдяки активній позиції інвесторів!

У результаті прийнято все, що передали – 17 житлових комплексів. Ще один у процесі оформлення землі та один у процесі санації.

За півтора року здано сім ЖК "Укрбуду": "Сонячна Рів'єра", "Пектораль", "Новомостицький", "Харківський", частина "Поділ-Граду" та "Шевченківського". До кінця року планується подати на введення в експлуатацію ще сім об'єктів.

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Як ми будували з таким фінансовим дефіцитом? Надходили кошти від розстрочок, продавалися квартири, що залишилися, запускалися нові черги. Але щоб прискорити темпи, на моменті нам потрібні були великі суми.

Спочатку ми сподівалися на допомогу від Державної іпотечної установи, але співпраці не вийшло. Потім у державному бюджеті з'явилася норма, що дозволяє отримати кредит під державні гарантії забудовникам, які взяли на себе зобов'язання по добудові житлових комплексів інших підприємств.

6 місяців ми провозилися з документами: техніко-економічні обґрунтування, аудити, перевірки, погодження з декількома відомствами, відповіді, обговорення та у підсумку – підготовлений проект Постанови Кабінету Міністрів України.

Але тут у справу включилася політика та кадрові інтриги.

Я не знаю чи копає хтось під міністра фінансів чи прем'єр-міністра, але питання не в цих персоналіях, питання в інтересах 13 тисяч людей, які повірили колись "Укрбуду", уклали договори та чекають на свої оплачені квартири. І чекають вже від нас, більше їм сподіватися нема на кого.

І те, що вони їх отримають, пообіцяв президент України, а "Київміськбуд" погодився взяти на себе відповідальність.

Але на фінальній прямій Кабмін раптом забуксував, ухвалення рішення все відкладалося, а тепер пішли інформаційні вкиди про те, що "гроші хочуть виділити кудись не туди, а "Київміськбуду" вони не зовсім потрібні".

Створюються внутрішні та зовнішні причини, щоб у погодженні держгарантій на кредит відмовити.

Навколо великих грошей завжди багато метушні та інтриг, ось тільки нікого не знайти, коли є великі проблеми та потрібно брати на себе відповідальність!

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Черга на добудову об'єктів "Укрбуду" не стояла. Але ми взялися і несемо цей тягар, будуємо настільки, наскільки нам дозволяють фінанси, економили та оптимізували всі витрати.

Тепер очевидно, що якби ми чекали на фінансову допомогу, то будівництва стояли б досі.

Ми не просили у держави подарувати нам гроші, ми просили держгарантію на кредит. Тому що великий обсяг коштів потрібен саме на моменті, щоб прискорити здачу будинків, яка відкладається вже роками.

Майбутні черги будівництва дозволять повернути ці кошти і дадуть прибуток "Київміськбуду".

Чи може Кабмін відмовити у держгарантії на видачу кредиту? Може. І навіть причини знайдуться цілком обґрунтовані – грошей у бюджеті не вистачає, зараз допоможемо одним, потім почнуть просити решта, та й новий виток пандемії точно може впливати на розподіл державних коштів.

Чи зупиняться будови? Поки ні. Але темпи будівництва залежать від фінансування – ані виробники будматеріалів, ані співробітники безкоштовно не працюють.

Тому ми відзвітуємо перед інвесторами про отримані оплати та витрати, зафіксуємо цю точку і рухатимемося далі. Але чи буде ця точка початком активізації будівництва об’єктів "Укрбуду" чи початком нових проблем – залежить вже не від нас.

Ігор Кушнір