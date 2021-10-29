Что происходит со стройками Укрбуда и могут ли они остановиться? 

Кто людям помогает, тот тратит время зря? Не хочется говорить это в утвердительной форме, но сегодняшняя ситуация с достройкой объектов обанкротившейся корпорации "Укрбуд" заставляет вспомнить именно эту поговорку.

Хотел ли "Киевгорстрой" достраивать объекты "Укрбуда"? Нет.

Без предварительной оценки ситуации это был шаг в неизвестность. Но нас особо никто не спрашивал. "Надо помогать!" Значит, будем помогать!

13 тысяч пострадавших инвесторов! Это в десять раз больше ставшего уже нарицательным "Элита-центра"!

Люди выходили на митинги и Президент Владимир Зеленский ответил им в прямом эфире: "Дома достроит "Киевгорстрой"!"

Мы провели аудит, получили неутешительную картину – на достройку не хватало порядка 2 млрд грн. Но люди ждали выполнения обещаний, и мы начали принимать объекты, возобновлять строительные работы. Процесс был не простым.

Помогал ли нам кто-то из госорганов? Практически нет! Зато палок в колеса вставляли немало. По некоторым вопросам процесс сдвигался с мертвой точки только благодаря активной позиции инвесторов!

В итоге принято всё, что передали – 17 жилых комплексов. Еще один в процессе оформления земли и один в процессе санации.

За полтора года сдано семь жилых комплексов "Укрбуда": "Солнечная Ривьера", "Пектораль", "Новомостицкий", "Харьковский", часть "Подол-Града" и "Шевченковского". До конца года планируется подать на ввод в эксплуатацию еще семь объектов.

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Как мы строили с таким денежным дефицитом? Поступали средства от рассрочек, продавались оставшиеся квартиры, запускались новые очереди. Но чтобы ускорить темпы на моменте нам нужны были суммы покрупней.

Сначала мы надеялись на помощь от Государственного ипотечного учреждения, но сотрудничества не получилось. Потом в государственном бюджете появилась норма, позволяющая получить кредит под государственные гарантии застройщикам, взявшим на себя обязательства по достройке жилищных комплексов других компаний.

6 месяцев мы провозились с документами: технико-экономические обоснования, аудиты, проверки, согласования с несколькими ведомствами, ответы, обсуждения, и в итоге – подготовленный проект Постановления Кабинета министров Украины.

Но тут в дело включилась политика и кадровые интриги.

Я не знаю копает ли кто-то под министра финансов или премьер-министра, но вопрос не в этих персоналиях, вопрос в интересах 13 тысяч людей, которые поверили когда-то "Укрбуду", заключили договора и ждут своих оплаченных квартир.

И ждут уже от нас, больше им надеяться не на кого. И то, что они их получат пообещал президент Украины, а "Киевгорстрой" согласился взять на себя ответственность.

Но на финальной прямой Кабмин вдруг забуксовал, принятие решения все откладывалось, а теперь пошли информационные вбросы о том, что "деньги хотят выделить куда-то не туда, а "Киевгорстрою" они не совсем нужны". Создаются внутренние и внешние предпосылки, чтобы в согласовании госгарантий на кредит отказать.

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Вокруг больших денег всегда много суеты и интриг, вот только никого не найти, когда есть большие проблемы и нужно брать на себя ответственность.

Очередь на достройку объектов "Укрбуда" не стояла. Но мы взялись и несем эту ношу, строим настолько, насколько нам позволяли финансы, экономили и оптимизировали все расходы.

Теперь вдвойне очевидно, что если бы мы ждали финансовой помощи, то стройки стояли бы до сих пор.

Мы не просили у государства подарить нам деньги, мы просили госгарантия на кредит. Потому что большой объем средств нужен именно на моменте, чтобы ускорить сдачу домов и так затянувшуюся уже на годы. Будущие очереди строительства позволят вернуть эти средства, и дадут прибыль "Киевгорстрою".

Может ли Кабмин отказать в госгарантии на выдачу кредита? Может. И даже причины найдутся вполне обоснованные – денег в бюджете не хватает, сейчас поможем одним, потом начнут просить все остальные, да и новый виток пандемии точно может влиять на распределение государственных средств.

Остановятся ли стройки? Пока нет. Но темпы строительства зависят от финансирования – ни производители стройматериалов, ни сотрудники бесплатно не работают.

Поэтому мы отчитаемся перед инвесторами о полученных оплатах и расходах, зафиксируем эту точку и будем двигаться дальше. Но будет ли это точка началом активизации строек "Укрбуда" или началом новых проблем – зависит уже не от нас.

Игорь Кушнир