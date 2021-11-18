Розслідування Вагнергейту: по кому поздвін Bellingcat?

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat нарешті опублікували своє довгоочікуване розслідування. Ми чекали на нього близько року і які ж висновки та сенсації воно нам принесло?

Насамперед варто відзначити, що в нашому випадку Bellingcat виступили не так слідчими, як прокурорами, які провели риску між реальними фактами і вигадками Банкової.

Практично все з того, про що ми говорили вже більше року, підтвердилося. Нагадаю, я був одним із перших, хто на своєму ютуб-каналі повідомив інсайд про те, що українські спецслужби організували важливу спецоперацію.

Отже, підтвердився сценарій ведення спецоперації – нашим розвідниками вдалося завербувати агента ГРУ, зібрати цілий пласт важливих доказів про злочини на Донбасі і заманити самих виконавців. Факт, що літак, який би летів з Мінська в Стамбул мали екстренно посадити в Києві.

Підтвердилось і те, що готували спецоперацію з 2018 року.

Натомість брехня про те, що ніякої спецоперації не було, що це тези російської пропаганди і так далі, як намагалася довгий час подавати влада, знову розбилась об незаперечні факти.

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Окрім детального опису підготовки блискучої спецоперації українських спецслужб, яка точно має увійти в світові підручники, ми отримали й інші ключові деталі.

За день до від’їзду бойовиків до Мінська, відповідальні за проведення спецоперації глава ГУР МО Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький прибули до Офіса президента, щоб доповісти про хід операції.

Такі дії логічні і зрозумілі, адже спецоперація несла суттєві політичні наслідки, та і президент у нас відповідальний і максимально зацікавлений в обороні країни, чи не так?

Але того дня, 23 липня, у Зеленського не знайшлося часу на доповідь наших розвідників у найвідповідальніший час перед початком операції. Він був зайнятий на зустрічі з президентом Швейцарії.

Тому Бурба і Баранецький зустрілися (з ким би ви думали) з главою ОП Андрієм Єрмаком. Він запропонував на тиждень перенести спецоперацію, оскільки буквально за день до того, Зеленський домовився з Росією про перемир’я, а затримання "вагнерівців" може начебто зірвати його.

Зі свого боку, Бурба повідомив про те, що переносити на тиждень ризиковано, адже зірватись уже може власне сама спецоперація. Затримку скоротили до 4 днів. І саме в той проміжок, коли бойовики ПВК "Вагнер" уже були в Білорусі, їх затримує Лукашенко.

Чи була причина в параноїдальній підозрілості диктатора у час, коли в країні уже була напружена до межі ситуація? З цим ще належить розібратися.

Важливо інше. Зеленський (та Єрмак) знали про спецоперацію, знали про її складність, знали про те, що ще одного такого шансу не буде і під дуже сумнівним приводом вирішили її перенести.

І ось тут виникає найголовніше питання: чи не передав хтось інформацію про спецоперацію в момент її перенесення?

І якщо передав, хто це зробив: особисто Зеленський, чи голова ОП Єрмак? Тим паче, знаючи, що Зеленський в той час був з Лукашенком на зв’язку.

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Проте проміжний висновок уже очевидний: на Банковій сидять або дилетанти, або брехуни, або зрадники, або все відразу. Який з цих варіантів вас влаштовує? Мене жоден.

Варто звернути увагу і на інший момент. Розслідування Bellingcat мають значний вплив на Заході. І репутацію нинішньої влади, яка там і так на ладан дихала, зруйновано уже остаточно.

Хто захоче вести справу, особливо в питаннях оборони, з тими, хто навіть власним спецслужбам заважає провести таку блискучу спецоперацію?

Чи буде вихід наступних частин розслідування, де можливо будуть розбиратися і задані вище питання, насправді не так важливо. На Bellingcat надійся, а сам не зівай.

Потрібно добиватися створення справжньої незалежної ТСК Верховної Ради, а не цієї пародійної ТСК-обманки від "слуг" і провести чесне розслідування власними силами.

Адже про що може йти мова, якщо досі глава ОП Андрій Єрмак, ключова фігура у всій цій історії, досі не був ніким допитаний?

Це мають зробити або ТСК, або правоохоронні органи. І це обов’язково буде зроблено, за цієї, чи за наступної влади. Тут уже не допоможе "експерт по всьому" Подоляк, який постійно оголошує нові версії Банкової. Єрмак має розповісти про все особисто на допиті.



І найголовніше, нам ще належить відповісти на запитання: кому дзвонити, коли зрадник президент? Вагнергейт має перерости в ЗеленськийГЕТЬ!

Олексій Гончаренко