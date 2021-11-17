У розслідуванні Bellingcat пояснюють, чому Єрмак "переніс" спецоперацію

У розслідуванні Bellingcat та The Insider з посиланням на слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби пояснюється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак переніс проведення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі.

Джерело: Bellingcat, The Insider

Деталі: Зазначається в розслідуванні, що два старші офіцери, які відповідають за спецоперацію, голова ГУР Василь Бурба та заступник директора СБУ Руслан Баранецький, прибули до Офісу президента, щоб подати фінальну доповідь про майбутню спецоперацію.

Президент Володимир Зеленський на той момент був зайнятий, тому зустріч провели із головою Офісу Андрієм Єрмаком.

Той-таки Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак "запропонував їм відкласти проведення спецоперації на тиждень". Причиною було те, що напередодні Зеленський досяг домовленості з Росією про так зване "перемир'я" на Донбасі - воно мало розпочатися 27 липня.

Єрмак нібито заявив, що захоплення "вагнерівців" у Києві зірве перемир'я ще до його початку.

Вже наступного ранку, коли "вагнерівці" виїжджали з Москви, українським розвідникам все ж таки вдалося перебронювати нові квитки на 30 липня (з п'ятиденною затримкою від початкового плану), і Бурба нібито доповів Офісу президента, що все йде за планом.

І Зеленський, і Єрмак проігнорували численні питання Bellingcat про перенесення спецоперації. Також розслідувачі не можуть підтвердити, чи дійсно була така розмова в ОПУ.

Опитані Bellingcat колишні оперативники ГУР МОУ висловили думку, що однією з причин зриву операції могло стати упереджене ставлення президента та його апарату до Василя Бурби, який уже мав тертя з офісом президента. Тріумфальне завершення настільки значущої спецоперації зробило б його героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичну вагу.

Але до 30 липня найманців затримали силовики Лукашенка та спецоперація провалена.

Джерела, близькі до Бурби, підтвердили The Insider, що відразу після арешту вагнерівців у Мінську він запропонував усім, хто знав про спецоперацію (крім президента), пройти тест на детекторі брехні, щоб з'ясувати, чи не просочилася інформація до білорусів. Через кілька днів після арештів його було усунуто від виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо: ТСК щодо вагнерівців дійшла до висновку, що президент Володимир Зеленський не скасовував операцію по затриманню "вагнерівців", а голова його Офісу Андрій Єрмак не має відповідних повноважень.

Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування унікальної операції спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося вивезти з Росії десятки найбільш значущих бойовиків ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі.

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