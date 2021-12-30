Якими політиками та партіями цікавилися українці? 

Три мільйони українців цього року шукали інформацію про політиків у інформаційній базі Політхаб. Найбільше вони цікавилися Дмитром Співаком та міністром внутрішніх справ Денисома Монастирським.



Співак, як і проросійський коментатор Михайло Чаплига, був цікавий українцям не як політик, а як ведучий телеканалу Україна 24.

Денису Монастирському другу позицію зайняти допоміг інший політик – нардеп ОПЗЖ Ілля Кива.

Монастирський спершу дав позитивний висновок його науковій роботі, коли очолював відповідний комітет. А потім, коли у Киви забрали статус кандидата наук, Монастирський забрав у Киви подаровану за часів головування в МВС Авакова зброю.

У кінці року до трійки лідерів на хвилі антивакцинаторського руху влетів Остап Стахів. Та найбільше користувачі цікавилися Стахівом у листопаді, коли СБУ повідомила йому про підозру в намаганні повалити конституційний лад, знайшовши його

Антон Поляков та Анна Скороход посіли відповідно 4 та 6 позиції у рейтингу.

Реклама:

Найбільше прізвищами цих політиків цікавилися після раптової смерті Полякова, з якими, зі слів народної депутатки Анни Скороход, вони були заручені.

Скороход також цікавилися під час виборів до Бориспільської міськради, оскільки вона балотувалася в мери та коли народна депутатка задекларувала 162 біткоїнів (на квітень 2021 року це було 257 млн грн).

Петро Порошенко посів сьоме місце у рейтингу. Його прізвище почали активно шукати користувачі після підозри від ДБР, яке звинуватило його у дрежзраді. У слід за експрезидентом йде народна депутатка Людмила Буймістер, яка перейшла до лав депутатського об’єднання Разумкова.

І на завершення у топ-10 опинилися ще два народні депутати – Сергій Шахов (група "Довіра") та Гео Лерос, який пройшов від "Слуг народу", а тепер став особистим ворогом Володимира Зеленського.

Якщо Шахова виборці шукали через звинувачення НАЗК у приховуванні майна на 15,4 млн, то Лероса через його скандали із президентом, Миколою Тищенком та відео, де схожа на нього людина брала гроші у чинного нардепа ОПЗЖ Вадима Столара.Нардеп визнав, що гроші готівкою брав, з його слів, за реалізацію мистецьких проєктів у столиці

Якщо говорити про політичні сили, то у топі –"Слуги народу" та "Батьківщина". А в десятку потрапила нова політична сила "Розумна політика". Вона співзвучна з депутатським об’єднанням, яке яка співзвучна із депутатським об’єднанням Разумкова, теж увійшла в десятку.

Сьогодні Політхаб – це не тільки найбільша база біографій та балотувань політиків, а й повнцінний інструмент для аналітики.

Реклама:

Тут є маркери доброчесності (прогульники, фігуранти антикорупційних розслідувань, гречкосії), є архів агітації, де можна побачити як і коли агітував політик, що обіцяв.

Також у грудні ми додали та далі вдосконалюємо модуль для аналітики голосувань й висловлювань нардепів ВРУ 9 Чесно.Parlameter. Окрім цього, є інформація про про фінансову звітність партій. І все це виборці і журналісти можуть знайти на одному ресурсі.

Андрій Дарковіч

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.