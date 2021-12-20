Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму

Понеділок, 20 грудня 2021, 15:31
Петро Порошенко. фото УП

Правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Джерело: співрозмовники УП в силових структурах, ДБР, адвокат Порошенка Ілля Новіков в FacebookСБУ

Деталі: На уточнююче запитання, чи вважають силовики Порошенка повідомленим про підозру, джерело УП відповіло ствердно.

Оновлено: За даними УП, підозру підписав в.о. генпрокурора заступник Венедіктової Олексій Симоненко. Державне бюро розслідувань дало офіційне повідомлення про підозру: мовляв, п'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи), заявили в ДБР.

 
 
 

Адвокат Порошенка Ілля Новіков підтвердив, що підозру Порошенку підписав Симоненко. Захист справу проти Порошенка називає сфабрикованою.

Пряма мова: "Сьогодні вранці у кабінеті генерального прокурора України виявлено тіло. Професійне самогубство вчинив заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Співчуття колегам, друзям та рідним можна надсилати на адресу: Київ, Різницька 13/15.

Подробиці самогубства такі. Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися у охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони самі цього не знали) та засунули у щілину хвіртки текст підписаної підозри "у справі про постачання вугілля" з ДНР" та повістку на допит на 23 грудня".

Що передувало: Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що нову підозру проти 5-го президента Петра Порошенка підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а її заступник, який наразі виконує обов'язки генпрокурора. 

Турчинов заявив, що нова справа проти 5-го президента Петра Порошенка сфабрикована, і що політик буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.

Читати також: Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Передісторія:

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
  • 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
  • 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.

Українська правда
Теми: Порошенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Усі новини...
Порошенко
Порошенка, який поїхав за кордон, знову викликають у ДБР
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
У Зеленського вищий "антирейтинг", ніж у Порошенка – КМІС
Останні новини
13:54
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
13:38
фото Українській армії передали відремонтований МіГ-29
13:27
У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол
13:20
Домашні експрес-тести на COVID-19 не діють у транспорті та громадських закладах – МОЗ
13:20
Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися
13:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
13:10
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
13:10
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
12:54
Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16
12:53
У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Усі новини...