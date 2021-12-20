Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму

Правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

Джерело: співрозмовники УП в силових структурах, ДБР, адвокат Порошенка Ілля Новіков в Facebook, СБУ

Деталі: На уточнююче запитання, чи вважають силовики Порошенка повідомленим про підозру, джерело УП відповіло ствердно.

Оновлено: За даними УП, підозру підписав в.о. генпрокурора заступник Венедіктової Олексій Симоненко. Державне бюро розслідувань дало офіційне повідомлення про підозру: мовляв, п'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У зв’язку із неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто його було вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи), заявили в ДБР.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков підтвердив, що підозру Порошенку підписав Симоненко. Захист справу проти Порошенка називає сфабрикованою.

Пряма мова: "Сьогодні вранці у кабінеті генерального прокурора України виявлено тіло. Професійне самогубство вчинив заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Співчуття колегам, друзям та рідним можна надсилати на адресу: Київ, Різницька 13/15.

Подробиці самогубства такі. Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися у охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони самі цього не знали) та засунули у щілину хвіртки текст підписаної підозри "у справі про постачання вугілля" з ДНР" та повістку на допит на 23 грудня".

Що передувало: Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявив, що нову підозру проти 5-го президента Петра Порошенка підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а її заступник, який наразі виконує обов'язки генпрокурора.

Турчинов заявив, що нова справа проти 5-го президента Петра Порошенка сфабрикована, і що політик буде ходити на допити, коли повернеться в Україну. Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.

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