Лерос каже, що скандальне відео змонтував Столар

Народний депутат Гео Лерос заявляє, що відео, на якому людина схожа на нього нібито бере гроші за імітацію злочинів проти себе, сфабриковане, і що зробив це нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар.

Джерело: Лерос у Facebook

Пряма мова: "По гарячих слідах мені вдалося з’ясувати обставини і знайти замовників сфабрикованого відео. Розкажу вам чесно хто це зробив, бо я не маю стосунку до цих злочинів, я не підпалював своє авто!

На мою думку, це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака".

Деталі: За словами Лероса, його познайомив зі Столаром мер Києва Віталій Кличко у 2016 році "з метою фінансування столичних арт проектів". Після цього він декілька разів зустрічався зі Столаром у його офісі. Лерос наголосив, що це було задовго до його депутатства.

Він також розповів, що за підтримки Столара були реалізовані низка проектів: мурал, книга, фільм, де Столар вказаний як меценат.

За словами Лероса, глава Офісу президента Андрій Єрмак вирішив "повернути Столара "смотрящим" у столицю" і щоб "підштовхнути Зеленського до дії, Столар… опублікував через помийки змонтовані записи цих зустрічей".

Лерос переконує, що теми розмови на відео були геть іншими; на відео змонтовані декілька епізодів з різних років; гроші йому передавали при "великій кількості свідків, тому що це не є злочином чи секретом", бо то було до того, як він став депутатом, і "саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проектів".

Нардеп також не виключає, що сам Столар міг підпалити його авто, і хоче, щоб цю версію перевірило слідство.

Лерос також додав, що мав декілька зустрічей зі Столаром і під час депутатства. За його словами, нардеп від ОПЗЖ був його джерелом інформації і передавав йому матеріли, пов’язані з корупцією в Києві.

Зокрема, про "діяльність" керівництва СБУ, у тому числі "смотрящих" Баканова; про те, як "кум Єрмака Тищенко носив коробки з баблом в офіс президента"; про "фальсифікації виборів на окрузі депутата Терентьєва для Кличка" та "матеріали корупції Кличка та його оточення".

Лерос каже, що за це він не мав жодних зобов’язань перед Столаром.

Він закликав правоохоронців допитати Столара у справі про скандальне відео та вилучити оригінали цих записів, "які підтвердять всі написані тут слова".

Що було раніше: 12 вересня правоохоронні органи повідомили, що шукають ознаки кримінального злочину у діях нардепа Гео Лероса. Причиною стала поява у соцмережах з’явилось відео, де начебто обранець бере гроші за імітацію злочинів проти себе. Лерос вважає, що проти нього почалась цілеспрямована кампанія.

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