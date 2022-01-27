Лікарі повинні лікувати. Як Широківська громада впровадила аутсорсинг у медицині

Більшість важливих для функціонування громади допоміжних послуг найчастіше стають дотаційними та б’ють по кишені місцевого бюджету. Водночас рівень цих послуг залишає бажати кращого. У Широківській громаді ми розв’язали це питання, застосувавши бізнесову модель.

Стандартно все працює так: на адміністрацію медичного закладу, покликаного надавати допомогу пацієнтам, лягає ще й відповідальність за харчування, прибирання, обслуговування обладнання тощо.

Обов’язок турбуватися про виконання цих завдань покладають на керівництво лікарень. Це – добре вкорінені традиції в нашій державі.

У Широківській громаді значну кількість адміністративних функцій у медичних закладах виконують аутсорсингові компанії. Наприклад, це стосується харчування, прибирання території, обслуговування будівель, електромереж.

Таке нововведення діє з 2018-го року в закладах первинної медичної ланки. А з кінця 2021-го вдалося впровадити його й у вторинній. Так працюють усі без винятку медичні заклади громади.

Ми на власному досвіді переконалися, що старі традиції – не завжди добрі.

На моє переконання, кожен повинен займатися власною справою – тим, що в нього найкраще виходить. Медики мають лікувати, пекарі – пекти, сантехніки – ремонтувати.

Це – своєрідна передумова високої якості послуг. Водночас вона неможлива без достатньої оплати, а хороший спеціаліст на ринку коштує дорого. Комунальна установа не завжди може дозволити собі такого фахівця.

В ідеальному світі кожна лікарня, комунальне підприємство, установа чи заклад мають орієнтуватися на отримання прибутку. У реальному – вони принаймні не мають бути дотаційними для бюджету жодного рівня.

Саме тому ми в громаді віддали більшість процесів, які сприяють функціонуванню медичних закладів, на аутсорс. Компанії, які співпрацюють з нами, мають серйозну технічну базу та спеціалістів. Такі умови громада не могла б забезпечити собі самотужки.

Після передачі частини послуг на аутсорс у 98% випадків вони стали коштувати громаді дешевше, а їхня якість істотно покращилася.

Наприклад, послуга харчування медичним закладам стала меншою на 40%, ніж це було раніше.

До нововведення Центральна районна лікарня, до прикладу, потребувала послуг кухарів та спеціалістів, які обслуговували склади та оснащення. На ці послуги громада закладала кошти.

Водночас ми чітко розуміємо, що в лікарні безоплатно харчувалися всі кухарі та члени їхніх родин. А закуплені продукти псувалися і їх доводилося викидати.

Зараз це працює інакше.

Аутсорсингова компанія щоденно отримує замовлення, розраховане на кількість людей, які перебувають у медзакладі на стаціонарі. Відповідно, постачається винятково та кількість їжі, яка потрібна. При цьому якість харчування покращилася, і це відзначили самі пацієнти.

На послугах охорони вдається зекономити близько 50% раніше витрачених грошей. Медичні заклади відмовилися від охоронників: значно практичніше виявилося користуватися сигналізацією.

Чи подобаються такі нововведення всім? Авжеж, ні.

Зміни, як правило, завжди болісні.

99% керівництва медзакладів після запровадження нововведень звільнилися. Однак це було очікувано. Людям некомфортно приймати зміни.

Але, як показує практика, через невеликий проміжок часу всі погодилися, що це рішення було правильним.

Денис Коротенко