Як Венедіктова покриває нардепа-кнопкодава з "Довіри". Рік без підозри

Офіс генпрокурора покриває порушника Конституції – нардепа Андрія Іванчука. Це представник групи "Довіра", яка ситуативно співпрацює з монобільшістю. Вже понад рік правоохоронці ніяк не можуть вручити підозру нардепу.

Дії очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової різко відрізняються від дій її попередника Руслана Рябошапки.

Якщо Венедіктова відкрила провадження проти Іванчука лише з другої спроби, та й то після звернення нашої організації, то Рябошапка розпочав кримінальне провадження проти іншого нардепа-кнопкодава Владіслава Поляка одразу. Для цього йому було достатньо повідомлень у ЗМІ, які посилалися на дані ЧЕСНО.

Але судовий розгляд у справі Поляка затягується, засідання дуже часто переносять. 21 лютого минає друга річниця його кнопкодавства.

Коли народні депутати криміналізували відповідальність за кнопкодавство, тогочасний спікер Дмитро Разумков запевняв, що кнопкодави втрачатимуть мандат після рішення суду. З такими темпами притягнення до відповідальності кнопкодави можуть успішно добути цю каденцію у Верховній Раді.

Як і наголошував Рух ЧЕСНО, єдино правильним рішенням було не карати кнопкодавство, а запобігти порушенням Конституції, запровадивши сенсорну кнопку. Після того, як рік тому нардепи почали користуватися новою системою, жодного випадку кнопкодавства немає. Це при тому, що раніше їх були тисячі.

Але і нардепи, які голосували за те, щоб кнопкодави несли кримінальну відповідальність, і генеральний прокурор Венедіктова, яку обирали ті ж таки нардепи, мають розуміти, що затягувати із притягненням до відповідальності Поляка та Іванчука – недоброчесно. Тим більше, що "слуги народу" йшли на вибори з чітким меседжем боротьби із кнопкодавством. Вони навіть підписали меморандум.

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Що ж сказали перші кнопкодави Верховної Ради 9-го скликання?

"Це меморандум про наміри, він не несе юридичних наслідків", – сказала народна депутатка Олена Копанчук, яка представляє "Слугу народу" і порушила Конституцію.

А потім так само, як повідомляли ЗМІ, завдяки кнопкодавству призначили чинного міністра освіти Сергія Шкарлета. Якби не один голос кнопкодава, то чиновник, якого звинувачують у плагіаті, не став би міністром за підсумками голосування.

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Порушення обіцянок, яке так легко сприймається нардепами на початку каденції, ми будемо пригадувати перед парламентськими виборами. Саме в цей час партії починають перейматися своїми рейтингами і болісно реагують на падіння, подумуючи про ребрендинг.

Свої обіцянки треба виконувати. І Іванчук, і Поляк мають відповідати перед законом за порушення Конституції.

Віта Думанська

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.