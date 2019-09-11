Друга "слуга народу" скнопкодавила

11 вересня народна депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.

Джерело: громадський рух "Чесно"

Деталі: Копанчук натиснула на кнопку пульта Рубльова, який сидить праворуч, о 13:32 під час голосування за законопроект про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052).

Депутатка сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.

У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували "за".

Копанчук потрапила у парламент, перемігши в окрузі №189 на Хмельниччині, Рубльов – в окрузі №20 на Волині.

Що було раніше: Менш як за годину до того, як скнопкодавила Копанчук, Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Ради назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.

Передісторія: