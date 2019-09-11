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Друга "слуга народу" скнопкодавила

Середа, 11 вересня 2019, 19:15
Друга слуга народу скнопкодавила

11 вересня народна депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.

Джерело: громадський рух "Чесно"

Деталі: Копанчук натиснула на кнопку пульта Рубльова, який сидить праворуч, о 13:32 під час голосування за законопроект про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052).

 

Депутатка сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.

У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували "за".

Копанчук потрапила у парламент, перемігши в окрузі №189 на Хмельниччині, Рубльов – в окрузі №20 на Волині.

Що було раніше: Менш як за годину до того, як скнопкодавила Копанчук, Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Ради назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.

Передісторія:

  • 10 вересня рух "Чесно" зафіксував першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.
  • 11 вересня аналітики "Чесно" повідомили, що 3 вересня нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка.
  • У "Чесно" заявили, що Ковальов погрожував їхнім аналітикам.
  • Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата, серед яких, зокрема, кнопкодавство.

"Українська правда" в Threads

Теми: кнопкодавствоСлуга народу
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