Друга "слуга народу" скнопкодавила
11 вересня народна депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.
Джерело: громадський рух "Чесно"
Деталі: Копанчук натиснула на кнопку пульта Рубльова, який сидить праворуч, о 13:32 під час голосування за законопроект про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052).
Депутатка сидить у четвертому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора сесійної зали.
У результатах голосування зазначено, що обидва нардепи проголосували "за".
Копанчук потрапила у парламент, перемігши в окрузі №189 на Хмельниччині, Рубльов – в окрузі №20 на Волині.
Що було раніше: Менш як за годину до того, як скнопкодавила Копанчук, Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Ради назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.
Передісторія:
- 10 вересня рух "Чесно" зафіксував першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.
- 11 вересня аналітики "Чесно" повідомили, що 3 вересня нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка.
- У "Чесно" заявили, що Ковальов погрожував їхнім аналітикам.
- Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата, серед яких, зокрема, кнопкодавство.