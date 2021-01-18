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Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР

Понеділок, 18 січня 2021, 13:37

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Джерело: нардепка від партії "Голос" Інна Совсун у Facebook

Деталі: Депутатка оприлюднила відповіді правоохоронців на її звернення. У матеріалах вказано зокрема, що картка Григорія Суркіса віє ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було.

ОГП відкрив кримінальне провадження за статтею 364-2 Кримінального кодексу України.

Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.

 

Пряма мова: "Це рішення — це ще не відновлення справедливості, але вже перший крок до цього. Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було, тепер це мають довести правоохоронні органи".

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

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Українська правда
Теми: ШкарлеткнопкодавствоОфіс генпрокурораДБР


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