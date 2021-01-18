Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР

Понеділок, 18 січня 2021, 12:37
Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Джерело: нардепка від партії "Голос" Інна Совсун у Facebook

Деталі: Депутатка оприлюднила відповіді правоохоронців на її звернення. У матеріалах вказано зокрема, що картка Григорія Суркіса віє ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було.

ОГП відкрив кримінальне провадження за статтею 364-2 Кримінального кодексу України.

Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.

 

Пряма мова: "Це рішення — це ще не відновлення справедливості, але вже перший крок до цього. Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було, тепер це мають довести правоохоронні органи".

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Міністри під йолку. Хто вчергове поповнив уряд Шмигаля

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ШкарлеткнопкодавствоОфіс генпрокурораДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Шкарлет
Рада звільнила трьох міністрів
Комітет освіти ВР майже одноголосно підтримав відставку Шкарлета
"Вже напрацювався, йди": як українці реагують на можливу відставку Шкарлета
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: