Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Джерело: нардепка від партії "Голос" Інна Совсун у Facebook

Деталі: Депутатка оприлюднила відповіді правоохоронців на її звернення. У матеріалах вказано зокрема, що картка Григорія Суркіса віє ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було.

ОГП відкрив кримінальне провадження за статтею 364-2 Кримінального кодексу України.

Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.

Пряма мова: "Це рішення — це ще не відновлення справедливості, але вже перший крок до цього. Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було, тепер це мають довести правоохоронні органи".

Передісторія:

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

Міністри під йолку. Хто вчергове поповнив уряд Шмигаля