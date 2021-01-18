Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.
Джерело: нардепка від партії "Голос" Інна Совсун у Facebook
Деталі: Депутатка оприлюднила відповіді правоохоронців на її звернення. У матеріалах вказано зокрема, що картка Григорія Суркіса віє ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було.
ОГП відкрив кримінальне провадження за статтею 364-2 Кримінального кодексу України.
Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.
Пряма мова: "Це рішення — це ще не відновлення справедливості, але вже перший крок до цього. Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було, тепер це мають довести правоохоронні органи".
Передісторія:
- 17 грудня Верховна Ради підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах, праці на Партію регіонів та "крило" колишнього міністраосвіти та науки Дмитра Табачника.
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонував депутатам, яких обурює призначення Шкарлета, звертатися до суду та надавати докази звинувачень щодо його плагіату та щодо неодноосібного голосування нардепів.
- 24 грудня профільний комітет Ради відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Шкарлета.
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