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Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство

Вівторок, 25 травня 2021, 14:22
Вперше нардепа судитимуть за кнопкодавство
Член депутатської групи "Довіра" Владислав Поляк

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило в суд справу про неперсональне голосування народного депутата з групи "Довіра" Владислава Поляка.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора, джерела Української правди

Деталі: В ОГП не називають імені обвинуваченого, але за даними джерел УП, йдеться про Владислава Поляка.

Як повідомляють правоохоронці, це перший випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу "Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України"

Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення неодноразово голосував замість колеги.

Передісторія: У лютому 2021 року Поляку повідомили про підозру в кнопкодавстві.

Нардепа для вручення підозри викликали до Офісу генпрокурора, але він не з’явився та про причини неявки не повідомив. Тож, повідомлення про підозру направили за місцем його проживання, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

За законом кнопкодавство карається штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень).

Українська правда

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Теми: кнопкодавствоВерховна Радасуд
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