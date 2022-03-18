Росіяни, тікайте!

"Вооружённые силы России не бомбят украинские города, и сколько бы роликов в натовских структурах ни монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков ни было сейчас вброшено, правда всё равно пробьётся". Мария Захарова. 17.03.22

Это, так сказать, эпиграф. Преамбула.

Понимаете, есть люди и есть страны, для которых понятия честь, человечность, нравственность, стыд просто пустой звук. Для них проявления лжи, цинизма, жестокости и коварства – единственно возможный принцип взаимодействия с внешним миром.

Они не могут существовать, говоря правду, потому что в этом случае им просто никто не подаст руку – побрезгуют.

Они не могут вести себя человечно и нравственно, потому что считают это опасной слабостью.

Они не умеют стыдиться и сочувствовать, потому, что у них нет ни сочувствия, ни стыда. У них нет органа, которым сочувствуют. И нет понимания, что сделанного ими надо стыдиться.

Они просто живут – жрут, размножаются, развлекаются, снова жрут и размножаются, а попутно несут смерть и разрушения тем, кто подвернулся им под руку.

Они живут, как умеют и не понимают, как можно жить иначе.

Они уверены, что сила, деньги и ресурсы заменят им и совесть, и честь, и душу.

Они могут внешне прилично выглядеть, модно одеваться, знать языки, участвовать в благотворительных балах и, если не знать, что они собой представляют в действительности, вы можете принять их за вменяемых, договороспособных партнеров. Но это опасная иллюзия. Людоед во фраке – это всего лишь одетый людоед.

Нынешняя Россия – это людоед, с которого содрали фрак.

Это украинцы ценой собственных жизней показали миру лицо каннибала, с которым мировые лидеры не считали зазорным сидеть за одним столом. Они заключали сделки с военным преступником, они строили с ним совместные экономические модели, они платили ему деньги за нужные ресурсы, закрывая глаза на то, что людоед убивал, грабил, насиловал все годы своего правления, но по чуть-чуть…

Там слегка аннексировал, здесь слегка побомбил, тут отравил, застрелил, взорвал… Было выгодно. Было спокойно. Всех все устраивало. Ну, кроме тех, у кого аннексировали, кого бомбили и кого травили. Ничего личного, правда же? Нефть, газ, никель… Просто бизнес.

И вдруг, когда загромыхало и загорелось у самых европейских границ, все внезапно увидели, что король голый. Совсем голый, плешивый, ботексный и перемазанный чужой кровью.

Все с удивлением поняли, что он лгун, подлец и убийца. Что с ним нельзя иметь дело. Что даже на одном гектаре находиться с подобным лидером уже опасно для репутации.

Что это не Владимир Владимирович – бессменный президент всея России, уважаемый мировой лидер и авторитет, а простое ху*ло, на котором пробу негде ставить.

И огромная страна, которой это ху*ло правит, это не страна милых эльфов, которые, как поется в песне, не хотят войны, а страна орков и троллей, послушных и верных слуг царствующего людоеда. Слуг живущих войной, приветствующих войну, призывающих войну.

Сегодняшняя Россия – реинкарнация нацистской Германии 1930-х годов, прототип того самого Мордора из романов профессора Толкиена. И ждет её судьба нацистской Германии – всеобщая ненависть, презрение, поражение и денацификация. Просто в России денацификация будет называться депутинизацией, что сути процесса не меняет.

Я знаю, что не все в России поддерживают нападение Путина на Украину, не все аплодируют этой войне, не все россияне до конца оболванены и от природы кровожадны.

Но и не все немцы поддерживали Гитлера, не так ли? Что не отменяет коллективной ответственности для всего народа Германии за преступления нацистов.

Когда русский самолет сбрасывает бомбы на Киев, то виноват не только Путин, но и пилот, жмущий на рычаг сброса, и техник, подвесивший бомбу под брюхо штурмовика, и рабочий, эту бомбу собравший, и оружейник её разработавший, и даже жена оружейника, кормившая его его супом по вечерам.

В этой войне виноваты все, кто голосовал за Путина все эти 22 года.

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Все, кто молча, понурив голову, не протестовал против стертого с лица земли Грозного, против войны в Абхазии, в Грузии, против аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Против всего, что творил нюхнувший крови режим.

Все кто позволил серой ГБшной моли превратить Россию в диктатуру воров и посредственностей.

Все, кто шушукался на кухнях и боялся выйти на площади.

Все, кто не ходил голосовать, "потому что бесполезно".

И, конечно же, все жертвы Останкинской башни, кто сейчас рисует на всем, чем попало бессмысленные Z и V.

Вы – гражданин России? Значит, вы виновны в этой войне. Каждый из вас виновен. И те, кто ничего не делал, и те, кто делал недостаточно. Кровь украинских женщин и детей и на ваших руках.

У каждого, кто платил налоги этому режиму.

У каждого, кто под пивко смотрел шоу Соловьева и Скабеевой.

У каждого, кто верил и верит лживой путинской пропаганде.

Российская пропаганда не только отрицает то, что видит весь мир – она создает для своих граждан новую реальность.

Реальность, в которой русский штурмовик – это голубь мира, несущий Харькову мир и спокойствие.

Реальность, в которой вакуумная бомба – это высокоточное оружие.

Реальность, в которой роддом – это командный пункт "Азова".

А Мариуполь – гнездо нацистов со штабом в драматическом русском театре.

Джордж Оруэлл с его "1984" может тихо курить в сторонке.

Россия – не только родина слонов, она еще и мать абсурда. Не говорящая ни слова правды – никогда, ни по какому поводу. Огромная страна живущая ложью, дышащая ложью и ненавистью ко всем окружающим.

Богатая до одури, и настолько же глупая и бессовестная.

То, что сейчас происходит с Россией – это начало падения в экономическую и духовную пропасть. И падение это будет глубоким, болезненным и многолетним. И, на мой взгляд, соответствующим содеянному Россией злу. Она, наконец-то, получит то, что заслужила. Отработает свою черную карму.

И поэтому мой совет оставшимся в России порядочным людям: бегите! Бегите, пока есть возможность! Жгите российские паспорта, переходите в другое гражданство, начинайте новую жизнь где угодно, но не за железным занавесом.

Увозите детей, чтобы их больше никто не смог бросить на смерть в чужой земле, и не превратил в болванчиков преступного режима.

Дайте им образование в цивилизованных странах, чтобы их дипломы признавались в любом институте мира.

В России ни у них, ни у вас не будет будущего.

Его расстреляли в Харькове, Сумах, Охтырке, Изюме и Мариуполе. Сожгли в Буче, Гостомеле и Макарове. Оккупировали в Херсоне, Бердянске и Геническе. Оно уничтожено Путиным и его солдатами. Разменяно на безумные бредни кремлевского бункерного сидельца.

И с этим уже ничего не поделать. Поймите, все можно было исправить, но вы опоздали на двадцать два года.

Нынешний 2022 год – это год, когда умер мировой порядок, рожденный в крови и грязи Второй мировой.

Год, когда перестала существовать система европейской безопасности, казавшаяся надежной и прочной.

Год, когда в центре Европы людоед без всяких оснований, по надуманному поводу вцепился в горло соседа, и пытается его перегрызть.

Проклятый год.

Но этот год может стать временем рождения новой системы безопасности, которая будет различать людоедов надежнее, чем система "свой-чужой". Различать и сразу же бить без промаха и сантиментов.

Год, когда все поймут, что делать бизнес с кровавыми диктаторами чревато осуждением, санкциями и крахом этого бизнеса.

И для того, чтобы не превратиться в ядерный пепел от руки безумца, не надо этого безумца поощрять.

Для этого нужно совсем немного: чтобы европейские страны наконец-то признали очевидное – нельзя продавать свободу за нефть и газ, какой бы сладкой не казалась цена!

Чтобы Америка перестала бояться быть лидером и стражем демократии.

И чтобы Украина просто устояла.

Не упала, не сдалась, не отступила – продолжила борьбу за свое будущее.

Сегодня именно в Украине, именно на этой войне, решается каким будет мироустройство в ближайшие 50 лет.

Слава Украине!

Да хранят ее Бог и ЗСУ!

Ян Валетов

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