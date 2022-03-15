Ты – убийца!
От вашего имени, от имени россиян, позавчера в Ирпене убили известного и уважаемого во всем мире журналиста Брента Рено. Выстрелом в шею.
От вашего имени в селе Андреевка Макаровского района Киевской области восьмого марта русские солдаты напивались, взбирались на водокачку и расстреливали жителей села.
От вашего имени они уже убили 90 украинских детей.
От вашего имени они убили семью Перебейносов. Татьяна Перебейнос. Девятилетняя Алиса и восемнадцатилетний Никита. От вашего имени их убили минометным огнем во время эвакуации под Киевом.
Остался один отец и муж Сергей. Без семьи. От вашего имени.
От вашего имени у моего коллеги просто во дворе их дома расстреляли отца.
От вашего имени в Мариуполе убито около двадцати тысяч мирных и трудолюбивых людей.
От вашего имени после обстрела роддома номер 3 в Мариуполе вместе со своим нерожденным ребенком погибла беременная девушка.
От вашего имени убили Меть Марию и ее сына Ивана. Их вынуждены были похоронить на парковке их дома в Ирпене. От вашего имени.
От вашего имени они мародерствуют в наших домах. Хвастаются по телефону родным, что украли миксер.
От вашего имени они уже выпустили 900 ракет по мирным городам.
От вашего имени миллионы людей нашей мирной страны сидят в подвалах.
От вашего имени наши мирные города превращаются в руины.
От вашего имени.
Те кто привык жить, разрешая убивать.
Те кто привык молчать, чтобы жить.
Убивать – чтобы жить.
Михаил Ткач