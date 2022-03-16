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Біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації

Денис КарловськийСереда, 16 березня 2022, 23:51
Напис "детИ" біля театру Маріуполя 14 березня. фото: maxar technologies

Супутникові знімки свідчать, що перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами "Дети" для пілотів авіації.

Джерело: Reuters з посиланням на знімки Maxar Technologies

Деталі: Супутниковий знімок зробили 14 березня.

На ньому видно, що перед фасадом драмтеатру в середмісті Маріуполя та позаду в сквері були написи на асфальті – великими літерами білою фарбою "Дети".

Очевидно, що напис бачили коригувальники вогню та пілоти російської авіації, якщо напис легко побачити із супутників.

Нагадаємо: Будівля вибухнула від падіння авіабомби. У полку "Азов" немає бойової авіації.

Передісторія: 

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  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.
  • Згодом стало відомо, що літаки окупантів здійснили наліт на приміщення басейну "Нептун", в якому ховалися вагітні жінки та діти.
  • У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.
  • У Міністерстві закордонних справ України пообіцяли притягнути всіх причетних до скоєння цього злочину до кримінальної відповідальності в міжнародних судах. А також закликали уряд світу посилювати санкційний тиск на Росію за знищення невинних і беззбройних цивільних, зокрема дітей.

Теми: МаріупольобстрілРосіявійна
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