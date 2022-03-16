Біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації

Супутникові знімки свідчать, що перед та позаду будівлі драматичного театру в Маріуполі були написи великими літерами "Дети" для пілотів авіації.

Джерело: Reuters з посиланням на знімки Maxar Technologies

Деталі: Супутниковий знімок зробили 14 березня.

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На ньому видно, що перед фасадом драмтеатру в середмісті Маріуполя та позаду в сквері були написи на асфальті – великими літерами білою фарбою "Дети".

Очевидно, що напис бачили коригувальники вогню та пілоти російської авіації, якщо напис легко побачити із супутників.

Нагадаємо: Будівля вибухнула від падіння авіабомби. У полку "Азов" немає бойової авіації.

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