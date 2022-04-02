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Роман Кравець
політичний оглядач, УП

Чому рейтинги Зеленського не мають ніякого значення

Субота, 02 квітня 2022, 16:00

Спершу мушу пояснити заголовок. Підтримка українцями дій Володимира Зеленського має величезне значення. Але саме зараз, саме у час війни. І це його величезний козир. 

Завдяки нашій підтримці він є сильним. Сильним лідером вільного світу, який може напряму комунікувати не лише з міжнародними партнерами, їхніми парламентами, але й напряму з їхніми виборцями. Він це робить через свої соціальні мережі, через інтерв'ю іноземним медіа та безпосередньо через прямі включення на площах європейських міст. 

Тому це і наш з вами козир. 

Якщо вірити соціологічним дослідженням, за Зеленського сьогодні виступає близько 93% українців. Соціальні мережі розриваються від хвалебних відео та постів на адресу президента. Ще півтора місяця тому він міг лише мріяти про схожу підтримку людей.  

Однак ці опитування не матимуть жодного значення у мирний час. Тому Володимиру Олександровичу та його оточенню важливо мати це на увазі й розуміти наслідки, а не будувати повітряні замки в головах.

Очевидно, що рано чи пізно нас чекає важке перемир'я у вигляді мирної угоди. Її контури звучали від представників делегації України. Однак, якою вона буде під час підписання, можемо лише гадати, адже переговори з країною-терористом тривають. І ведуться вони складно.

Найімовірніше, це буде важкий компроміс, можливо навіть болючий. І точно не варто заздрити тим, хто поставить свій підпис під угодою з ворогом.  

У суспільстві буде сила-силенна дискусій щодо перемир'я та його умов. Надзвичайно важливо, щоб ці чвари не роздерли нас зсередини. А цього путін, скоріш за все, і хоче. 

Після війни з'являтимуться неприємні подробиці: реальні втрати, кількість вбитих військових та цивільних. 

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Обов'язково політики почнуть розбиратися, а що ж було до війни і що відбувалося з підготовкою й бюджетами армії.

Буде багато неприємної інформації не тільки про росіян, але й про нас самих. 

Із цим усім доведеться справлятися кожному окремо. Насамперед, це стосується політичного керівництва країни. 

Представники влади, можливо, й оком не встигнуть кліпнути, як з героїв стануть першими ворогами. 

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Знаю, наскільки Зеленському важлива народна любов. І пам'ятаю, як важко він сприймає претензії чи зауваження. Але йому доведеться бути готовим до всього, і в жодному разі не зачаровуватися показовою любов'ю. 

Часом, щоб втілювати зміни, доводиться бути гнаним. 

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Зрештою, навіть Ісуса вітали при в'їзді в Єрусалим, встеляючи землю пальмовим гіллям. А за тиждень розіп'яли. 

І лише час розставляє все на свої місця. 

На нас чекають важкі часи, коли ворогом буде не тільки росія, але й втома від війни, яка розбалансовуватиме країну зсередини. Тож мусимо витримати, бо іншого вибору не маємо. 

Попри будь-які домовленості війна триватиме, допоки дихатиме путін. 

І саме бажання його смерті об'єднує країну.

Роман Кравець 

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Зеленськийвладавійна
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