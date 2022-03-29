Подоляк: Договір про гарантії безпеки має пройти референдум

Україна зможе підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який бере участь у переговорах з Росією, на брифінгу 29 березня у Туреччині

Пряма мова Подоляка: "Дуже важливе питання стосується того, як це усе буде імплементуватися.

Для нас головне, щоб держава спілкувалась з суспільством і отримала позитивні результати того, що ми запропонуємо, бо це зовсім інший безпековий контур, який Україна отримає".

Деталі: Він пояснив, що у результаті підписання такого договору Україна матиме зовсім інші – з силової точки зору – відносини з країнами, які будуть гарантами для нашої держави, тому імплементація рішення цього договору буде іти за такою процедурою:

спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни озвучать свою позицію щодо цього договору і щодо того, як він має працювати,

після цього буде іти ратифікація парламентами країн-гарантів і парламентом України.

Подоляк пояснив, що ключове у цьому питанні те, що влада має "отримати підтримку суспільства, щоб це рішення дійсно було консолідуюче для України".

Для довідки: Переговори української та російської делегацій у Стамбулі тривали близько 3 годин.

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Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Водночас пропонується зробити вільне приєднання до договору гарантій для інших країн, які матимуть таке бажання.

Також, за словами Арахамії, ці гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

Що було раніше: 27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може ухвалити рішення про нейтральний статус на референдумі, оскільки відповідні зміни до Конституції зайняли б мінімум рік. Він також закликав РФ вивести війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, щоб розпочати діалог із питання Донбасу.

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