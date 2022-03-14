Ви, напевно, чули, що у Facebook більше не можна бажати смерті путіна.

Але ж можна говорити, що буде після неї?

Після смерті путіна його двійники зможуть видихнути і щиро зізнатися, як сильно його ненавиділи.

Придворні блазні розбіжаться наче таракани на світлі. У своїх соціальних мережах вони масово пускатимуть сльози. "У нас не було вибору", "Нам соромно", "Були такі часи".

Як тільки стане відомо, що путіна більше немає – люди, які займають найвищі посади в росії, між собою почнуть велику війну.

Кожен з них захоче зайняти головне крісло. Це буде справжня бійня. Кожен буде ладний знищувати один одного.

Більшій частині найближчого оточення путіна доведеться тікати. Вибір буде невеликий: між Сирію й Ерітреєю. Запасний варіант КНДР.

Білорусь навіть не розглядатиметься – там самопроголошеному лідеру доведеться відчути, що тепер він точно сам. Сам на сам з тими, кого він мучив.

Що буде з більшістю росіян? За інерцією вони нічого не зрозуміють.

А коли зрозуміють, каятися будуть лише одиниці.

В своїх бідах вони звинуватять не себе. Традиційно винними будуть сусіди, Захід, "всесвітня змова".

Наступник путіна беззаперечно виступить перед народом та світом із доповіддю "Про культ особи та його наслідки".

Навіть на кухнях буде соромно згадувати про часи путіна.

Бувала "велич" стане занадто очевидним фарсом. А репарації знищать економіку цієї держави.

Країна обов’язково буде денацифікована та демілітаризована.

Якими будуть кордони росії? Важко сказати, але вона точно стане меншою.

Дітей в школах навчатимуть, що період життя росії з 2000 по 2022 роки – одна із найганебніших сторінок в їхній історії.

Все це станеться після якогось з типових вівторків. Раптово і неочікувано.

Роман Кравець

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