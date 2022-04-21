Цей дивний російський світ

Русский мир, доведенный до граничного, крайнего, а потому очень отчетливого своего значения и показавший свое истинное лицо в Мариуполе, Харькове, Буче, Гостомеле и других городах Украины – это не только убийства и изнасилования, это не только тупое, бычье уничтожение всего не согласного с тобой.

Это не только и не столько триколор, гимн СССР и непогрешимый вождь.

Это и то, что незримо, неосознанно присутствует в миллионах людей, семьи которых столетиями подвергались его влиянию, включая нас.

Это то, что мы воспринимаем как часть своего образа жизни, возможно, и допуская пагубность, но по разным причинам оправдывая ее в себе.

Готовы ли мы отказаться от русского мира в себе?

Мы готовы отказаться от коррупции, в первую очередь бытовой, которую можно называть по-разному: и кумовство, и клановость, но которая, без сомнения, вписана красной нитью в наше мировоззрение и толлерируется нами.

Это не только и не столько взятки, сколько система неформальных связей, насквозь пронизывающая общественные отношения. Что есть ничем иным как проявлением неотъемлемой скрепы русского мира – круговой поруки.

Исконно русский институт, юридически существовавший в Российской империи (на минуточку!) до 1903-го года и широко используемый для взимания налогов, но не только.

Мы готовы отвергнуть коррупцию в ее любых проявлениях?

А возьмем старый добрый исконно русский принцип, провозглашенный некогда Львом Николаевичем Толстым – "жить надо по совести, а не по закону", – когда твоя жизнь определяется не писанным законом, а некой никому, включая тебя самого, не понятной системой ценностей, стоящих выше закона.

Эту скрепу правового нигилизма мы готовы заменить европейским верховенством права?

Ведь когда ты объезжаешь пробку на блокпосту по пустой полосе, оставленной для грузовиков и скорых, ты и есть прямой носитель русского мира, не на словах, а на деле демонстрирующий истинно русское презрение к простым и понятным правилам для всех, ставящий себя выше "серой толпы".

А искренняя чисто русская ненависть к государству и вообще восприятие государства не как инструмента, за который ты платишь и который тобой формируется и тебе принадлежит, а как к отцу, батюшке, ненависть к которому ты лелеешь, холишь в надежде когда-то убить, став на его место и совершая то же самое, что совершал отец, но уже в отношении других, менее удачливых теперь уже твоих "детей".

Ведь ты же не прощаешь ему воровство не в принципе, как явление, а потому что это не делаешь ты.

Этот эдипов формат взаимоотношений государство-гражданин, мы готовы разрушить, став по-настоящему гражданами, а не подданными императора/вождя/президента?

Связанная с предыдущим и всевозможно поощряемая общественным мнением система уклонения от налогообложения: от контрабанды до скруток, от продажи в черную до торговли гуманитаркой.

Читайте также: Почему в загадочной российской душе нет ничего загадочного

Ты, продавая товар мимо кассы в мирном Ивано-Франковске, крадя тем самым у не самой богатой в Европе армии, понимаешь, что ты крадешь у себя по-русски? Ты же поступаешь по совести, а не по закону, ведь так?

Это все то, на чем базируется олигархически-клановая система отношений в нашей стране, разъедавшая ее изнутри 30 лет.

Нет, она не в десяти фамилиях, она в нас с вами. Она в том, кто берет, но и в том, кто дает! Она в русском мире, ставшем частью нас.

И это, на самом деле, причина того, почему мы – самая бедная страна Европы с одними из самых богатых ресурсов.

Это то, что нас цепко держит в прошлом, не пуская в будущее.

И мы никогда не окажемся в будущем, которого все хотим, если не убьем дракона в себе, не оставим все то, что связывает нас с русским миром ментально, за северной границей.

Не достаточно победить русский мир в бою, необходимо убить его в себе.

Готовы ли мы победить русский мир в себе?...

Даниил Гетманцев