Звичайний фашизм
Был такой фильм Михаила Ромма – "Обыкновенный фашизм".
Кстати, я не согласен с тем, что показанное в фильме – фашизм.
Классический фашизм – это режим Муссолини. Достаточно травоядный, кстати, если сравнивать с нацизмом гитлеровской Германии. Или с социализмом в версии Ленина-Сталина. Это как сравнивать хомяка с тиграми-людоедами: все трое – млекопитающие, но на этом сходство заканчивается.
Фильм Ромма о нацизме и его кровавом наследии. Но в советской реальности тщательно избегали аналогий "красного" с "коричневым", поэтому нацизм прикрывали табличкой фашизм, чтобы никому и в голову не пришло, что СССР – самое настоящее фашистское государство. Мол, мы не такие! Мы – другие!
На сегодняшний день есть очень точный термин, описывающий нынешнюю основную российскую идеологию: российский фашизм – рашизм.
Нацизм – русский нацизм – есть неотъемлемая часть рашизма. А антиукраинизм россиян, как в свое время антисемитизм немцев – основная ось рашистской идеологии. Ее движущая сила, ее кровь.
Нынешний военный психоз в России, несмотря на маскировку под антифашизм, это чистой воды нацизм с отчетливым, откровенным антиукраинизмом в анамнезе.
В принципе, нацизм в России – явление не новое, привычное. Интернационализм, в котором есть старшие братья, а есть хохлы, жиды, чурки, грызуны, нацмены – это какой-то странный интернационализм.
Но на государственном уровне этого никогда не признавали. В СССР, например, никогда не было антисемитизма, но была квота на прием евреев в институты, в партию, на управляющие должности.
Да и сегодня лично я наибольшее количество национальных оскорблений получаю от российских "нефашистов". Как-то странно для заявленных целей по "денацификации" целого народа, не так ли?
Нынче российская власть расчехлилась окончательно.
Позвольте процитировать Дмитрия Медведева, вечно спящее второе лицо России:
"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев".
А это цитата из статьи в Википедии, которая называется "Окончательное решение еврейского вопроса". Один из ее разделов под названием "Отсылки в современность":
"Украинский вопрос (или решение украинского вопроса) – термин, использующийся государственными СМИ Российской Федерации в описании целей политики президента РФ В. В. Путина в отношении украинского государства.
Решение украинского вопроса – термин, использующийся в описании целей политики В. В. Путина, президента Российской Федерации, в отношении украинского государства после победы Революции достоинства.
Под эвфемизмом "окончательное решение" подразумевалось включение Украины в состав Российской федерации или хотя бы "финляндизация", "демилитаризация и денацификация".
Оказывается, у нас с евреями больше общего, чем можно было подозревать.
Мы должны понимать, что в сознании глубинного российского народа украинцы и Украина расчеловечены и низведены до уровня унтерменшей. Это делалось последовательно и целенаправленно на протяжении двадцати лет. Для расчеловечивания использовались телеканалы, книги, фильмы, пресса, интернет.
Поддержка сегодняшнего террора в Украине среди российского населения – не случайность, а целенаправленно сформированный психоз, результат многолетнего труда пропагандистов.
Статья на официальном российском ресурсе "РИА Новости", появившаяся 4-го апреля, – это антиукраинский меморандум. Практически открывающая глава нового русского "Майн кампф". С чем я россиян и поздравляю.
Черчилль никогда не говорил, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, но фраза пророческая, согласитесь, кому бы она не принадлежала.
Фильм Ромма – потрясающее документальное свидетельство, открывающее миру лицо гитлеровского нацизма.
Кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня – это кадры из нового страшного в своей откровенности фильма. Фильма о русском нацизме, о русской оккупации, о зверствах, которые творит рашизм на украинской земле в 2022-му году.
Первая глава. Жаль, не последняя. Мы еще далеко не все знаем о процедуре "денацификации" в исполнении российских наци. Еще многое предстоит узнать, многому ужаснуться.
Гитлеровский нацизм закончился не на развалинах Рейхстага, а в тот момент, когда простых немцев заставили смотреть на результаты преступлений их сограждан, не отворачиваясь.
Русский нацизм закончится тогда, когда простых россиян заставят смотреть на то, что натворили российские войска в Украине.
На застреленных в затылок людей со связанными за спиной руками.
На изнасилованных десятилетних девочек.
На сожженных целыми семьями украинцев.
На женщин, над которыми надругались и раздавили танком.
На братские могилы в разгромленных киевских предместьях.
На трупы по обочинам дорог.
На расстрелянные из пушек гражданские машины.
А пока рашизм жив, здоров и прекрасно себя чувствует. И кормится украинской кровью.
И нет другого пути остановить его, кроме победы.
Нашей победы.
Ян Валетов