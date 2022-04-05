Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Ян Валетов
письменник, блогер

Звичайний фашизм

Вівторок, 05 квітня 2022, 19:00

Был такой фильм Михаила Ромма – "Обыкновенный фашизм".

Кстати, я не согласен с тем, что показанное в фильме – фашизм.

Классический фашизм – это режим Муссолини. Достаточно травоядный, кстати, если сравнивать с нацизмом гитлеровской Германии. Или с социализмом в версии Ленина-Сталина. Это как сравнивать хомяка с тиграми-людоедами: все трое – млекопитающие, но на этом сходство заканчивается.

Фильм Ромма о нацизме и его кровавом наследии. Но в советской реальности тщательно избегали аналогий "красного" с "коричневым", поэтому нацизм прикрывали табличкой фашизм, чтобы никому и в голову не пришло, что СССР – самое настоящее фашистское государство. Мол, мы не такие! Мы – другие!

На сегодняшний день есть очень точный термин, описывающий нынешнюю основную российскую идеологию: российский фашизм – рашизм.

Нацизм – русский нацизм – есть неотъемлемая часть рашизма. А антиукраинизм россиян, как в свое время антисемитизм немцев – основная ось рашистской идеологии. Ее движущая сила, ее кровь.

Нынешний военный психоз в России, несмотря на маскировку под антифашизм, это чистой воды нацизм с отчетливым, откровенным антиукраинизмом в анамнезе.

В принципе, нацизм в России – явление не новое, привычное. Интернационализм, в котором есть старшие братья, а есть хохлы, жиды, чурки, грызуны, нацмены – это какой-то странный интернационализм. 

Но на государственном уровне этого никогда не признавали. В СССР, например, никогда не было антисемитизма, но была квота на прием евреев в институты, в партию, на управляющие должности.

Да и сегодня лично я наибольшее количество национальных оскорблений получаю от российских "нефашистов". Как-то странно для заявленных целей по "денацификации" целого народа, не так ли?

Нынче российская власть расчехлилась окончательно.

Позвольте процитировать Дмитрия Медведева, вечно спящее второе лицо России:

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев".

А это цитата из статьи в Википедии, которая называется "Окончательное решение еврейского вопроса". Один из ее разделов под названием "Отсылки в современность":

"Украинский вопрос (или решение украинского вопроса) – термин, использующийся государственными СМИ Российской Федерации в описании целей политики президента РФ В. В. Путина в отношении украинского государства.

Решение украинского вопроса – термин, использующийся в описании целей политики В. В. Путина, президента Российской Федерации, в отношении украинского государства после победы Революции достоинства. 

Под эвфемизмом "окончательное решение" подразумевалось включение Украины в состав Российской федерации или хотя бы "финляндизация", "демилитаризация и денацификация".

Оказывается, у нас с евреями больше общего, чем можно было подозревать.

Мы должны понимать, что в сознании глубинного российского народа украинцы и Украина расчеловечены и низведены до уровня унтерменшей. Это делалось последовательно и целенаправленно на протяжении двадцати лет. Для расчеловечивания использовались телеканалы, книги, фильмы, пресса, интернет.

Поддержка сегодняшнего террора в Украине среди российского населения – не случайность, а целенаправленно сформированный психоз, результат многолетнего труда пропагандистов.

Статья на официальном российском ресурсе "РИА Новости", появившаяся 4-го апреля, –  это антиукраинский меморандум. Практически открывающая глава нового русского "Майн кампф". С чем я россиян и поздравляю. 

Черчилль никогда не говорил, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, но фраза пророческая, согласитесь, кому бы она не принадлежала.

Фильм Ромма – потрясающее документальное свидетельство, открывающее миру лицо гитлеровского нацизма.

Кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня это кадры из нового страшного в своей откровенности фильма. Фильма о русском нацизме, о русской оккупации, о зверствах, которые творит рашизм на украинской земле в 2022-му году.

Первая глава. Жаль, не последняя. Мы еще далеко не все знаем о процедуре "денацификации" в исполнении российских наци. Еще многое предстоит узнать, многому ужаснуться.

Гитлеровский нацизм закончился не на развалинах Рейхстага, а в тот момент, когда простых немцев заставили смотреть на результаты преступлений их сограждан, не отворачиваясь.

Русский нацизм закончится тогда, когда простых россиян заставят смотреть на то, что натворили российские войска в Украине.

На застреленных в затылок людей со связанными за спиной руками. 

На изнасилованных десятилетних девочек. 

На сожженных целыми семьями украинцев.

На женщин, над которыми надругались и раздавили танком. 

На братские могилы в разгромленных киевских предместьях. 

На трупы по обочинам дорог. 

На расстрелянные из пушек гражданские машины.

А пока рашизм жив, здоров и прекрасно себя чувствует. И кормится украинской кровью.

И нет другого пути остановить его, кроме победы.

Нашей победы. 

Ян Валетов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: війнафашизмРосіяБуча
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Ян Валетов
Що буде після війни?
17 квітня 2022, 17:40
Чому між Україною та Росією прірва
11 квітня 2022, 11:25
Звичайний фашизм
5 квітня 2022, 19:00
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський