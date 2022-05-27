Цифровізація України: до, під час та після повномасштабної війни

До 24-го лютого кожен з нас мав плани. У когось вони були буденні, у когось – кар’єрні. Але для кожного українця все змінилося. Тепер ми сприймаємо світ, ніби він поділений на три частини – що було до повномасштабної війни, що є зараз, що буде після нашої перемоги.

Життя та робота Мінцифри не стали винятком.

Що було до

До 24 лютого ми займалися розбудовою цифрової держави – одного з найважливіших пунктів програми президента. Ми мали велику амбітну місію – зробити Україну найзручнішою державою з точки зору отримання державних послуг.

І встигли ми чимало.

Наш головний здобуток – Дія, один із найкращих державних застосунків у світі. Понад 17,4 мільйонів українців користуються ним зараз. Всі необхідні документи під рукою. Можна сплатити податки за декілька кліків. Зараз – подивитися ТБ та задонатити на армію.

Ми зробили не тільки цифрові документи, а й можливість зручно ділитися ними через QR-код.

Ксерокопії та очікування залишилися в минулому. Поселитися в готель – це тепер справа двох хвилин. Отримати довідку – теж. Як і оформити нову картку в банку.

Якщо треба щось миттєво підписати – маємо унікальний Дія.Підпис. Його можна отримати просто у смартфоні. Без черг та відвідування держустанов. Ним вже користується 8 мільйонів українців.

Пандемія коронавірусу підштовхнула нас до єПідтримки. Це унікальний проєкт: ще ніколи так швидко українці не отримували фінансову допомогу, за декілька кліків. Також ми розвивали мережу швидкісного інтернету – більше мільйона людей у 3000 сіл по всій Україні змогли нормально навчатися, вести бізнес та просто спілкуватися.

А минулого року ми навчили понад 1 млн українців базових цифрових навичок у форматі освітніх мінісеріалів. Майже як Netflix, тільки про цифрову освіту.

Паралельно весь цей час ми трансформували нашу економіку. Легалізували віртуальні активи. Розпочали реформування IT-освіти в Україні. Запустили спеціальний правовий і податковий режим для технологічних компаній – Diia City. Це найкращі податкові умови для ІТ-компаній у Європі. До Diia City вже приєдналися сотні компаній.

А потім почалася повномасштабна війна.

Що є зараз

Вперше в історії люди воюють не тільки у фізичній площині, а й у цифровій.

Кібератаки на держустанови. Інформаційно-психологічний тиск на суспільство. Фронт у наших ноутбуках став майже таким же важливим, як і на Сході країни. Останні два з половиною роки ми створювали цифрову країну. І виявилося, що її продукти та підходи можна легко адаптувати до сучасних реалій.

Ми створили сильну ІТ-армію, що об’єднує як українських, так і міжнародних ІТ-професіоналів. Зараз там близько 300 тисяч учасників. Усі кіберсолдати приєдналися на добровільних засадах.

Запустили єВорог – чатбот, який збирає інформацію про пересування російських солдатів. Авторизація в Дії допомагає нам відсіяти диверсантів, які можуть повідомити неправдиву інформацію та загнати наших військових у потенційну пастку. Завдяки даним від хоробрих українців бійці ЗСУ виконали кількадесят важливих операцій.

Також Україна отримала унікальний досвід використання технологій під час повномасштабної війни. Наприклад, ми використовуємо штучний інтелект, щоб розпізнавати загиблих росіян за фото. А за допомогою соціальної інженерії знаходимо їхніх близьких у соцмережах та повідомляємо про це. Найчастіше реакція на таку звістку – щире побажання, щоб ми якнайшвидше померли.

Крім цього, знаходимо нові рішення для роботи важливих об’єктів за допомогою технології Starlink. Зараз Україна має понад десять тисяч станцій, що роздають супутниковий інтернет. Ми використовуємо їх для підтримки та відновлення критичної інфраструктури.

Не забуваємо і про потреби людей та військових, для яких започаткували перший державний криптофонд. Він зібрав вже понад 60 мільйонів доларів. Усі кошти йдуть на військову та гуманітарну допомогу.

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Що буде після перемоги

Хтось може сказати, що про плани треба думати вже після перемоги. Але щоб і далі розвиватися без зупинок на міркування, необхідно мати якісь цілі.

Я мрію про Україну в ЄС. Мрію про наше спільне мирне та безпечне цифрове майбутнє. Мрію про заборону на трансляцію російських пропагандистських каналів та будь-якої технологічної чи ІТ-співпраці.

Якщо більш предметно, то вже зараз ми думаємо, яким має бути післявоєнний уряд.

Ми бачимо його гнучким та мобільним, як ІТ-компанія. Де всі функції та послуги автоматизовані, кількість аналогових чиновників скорочена, а державні установи ефективно працюють на аутсорсингу. Лише такий уряд здатен проводити швидкі та сміливі реформи для відновлення країни і швидкого розвитку.

До того ж треба подумати і про кібербезпеку. Надійний кіберзахист – одна з причин, чому ми пережили перші дні на кіберфронті. Але ми маємо запровадити нові формати захисту.

Останні 8 років Україна постійно перебуває під кібератаками з боку росії. А під час повномасштабної війни вони стали більш інтенсивними. За майже три місяці щонайменше шість груп російських хакерів здійснили понад 430 кібератак. Важливо зазначити, що ми тільки захищалися.

Ми маємо думати про безпечне цифрове майбутнє. Останні кілька місяців показали нам, як фейки та пропаганда можуть розпалювати великі війни. І разом з цим – як кібертехнології впливають на розвиток подій.

Україна точно переможе. Тому сьогодні ми вже думаємо про те, що будемо робити після. І починаємо працювати над втіленням цих планів вже зараз.

Михайло Федоров

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