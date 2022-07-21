Дайджест пропаганди: "високоточне виправдання" звірств Росії у Вінниці та путінські генерали Голод та Холод   

Рамзан Кадиров вже ставить питання про своє ППО. В Раді Федерації традиційно знаходять "допінг для чудовиськ" з біолабораторій. А Путін розраховує виграти нову Холодну війну завдяки генералу Голоду та генералу Холоду.

Про це та інше – читайте в тижневому дайджесті з аналізу російсько-фашистської пропаганди.

Кадрові перестановки в керівництві СБУ та ГПУ були використані російською пропагандою як привід згадати ракетну бійню у Вінниці 14 липня.

Спочатку на російських Telegram-каналах почали просувати наратив, що відставки пов’язані з "рішенням західних кураторів України, які не потерпіли загибелі своїх фахівців".

А 18 липня з'явилася нова версія: "відставки в СБУ та ГПУ – це помста Зеленського за "калібровку" (так пропагандисти називають удар "Калібром" – ред.) Будинку офіцерів у Вінниці, що стало першим ударом по центру прийняття рішень".

Скриншот з одного з пропагандистських Telegram-каналів.

Якщо удар був такий влучний, чому ж росЗМІ протягом дня 14-го липня мовчали з приводу свого "високоточного успіху"?

А у "центрі прийняття рішень" на момент його "високоточної калібровки" працювали: театрально-психологічна школа-студія "Образ", танцювальні гуртки "Вертикаль", "Натхнення", "Шарм-с" та "Дошкільник". Орендувала приміщення студія звукозапису "Інакше", а при ній школа діджеїв із такою ж назвою. Також там розміщувалися: кафе, відділення "Приватбанку", школа бойових мистецтв "Асгард", академія джиу-джитсу та взуттєвий магазин.

А замість "представників західних країн та великої групи високопосадовців Військово-повітряних сил України" серед інших мирних вінничан загинули 7-річний Максим, 8-річний Кирило та 4-річна Ліза.

Дивно, але факт: за 145 днів війни Міністерство оборони Російської Федерації, яке щодня нудним голосом Конашенкова бубонить про успіхи у "демілітаризації" України, чомусь, наприклад, не назвало прізвище хоча б одного "ураженого" генерала ЗСУ.

Натомість українці влучно і, головне, регулярно б'ють по російськиїх кутузових.

А зброя окупантів, яку вони називають "високоточною", чомусь руйнує життя мирних українців.

18 липня офіційний представник Кремля Пєсков вкотре заявив, що "військові РФ у ході спеціальної військової операції за наказом Путіна виключають удари по українській цивільній інфраструктурі".

Натомість, за інформацією Міноборони України, лише третина російських ракет були дійсно націлені на військові об'єкти. Решта влучили саме у цивільну інфраструктуру, в яку, якщо вірити Пєскову, Путін забороняє стріляти. Висновок лише один: і не мажуть, і не брешуть.

Підраховано, що у загальному обсязі прямих втрат України найбільшу частку складають житлові будинки – 38%, або $36,6 мільярда.

Внаслідок бойових дій вже "високоточно" зруйновано та пошкоджено майже 121 тисяча житлових будинків, в яких проживали близько мільйона українських родин.

На другому місці за обсягом прямих збитків від пошкоджень та руйнувань інфраструктура – $31,3 мільярда, з яких $25,4 мільярда припало на майже 24 тисячі кілометрів українських доріг.

Прямі збитки, завдані підприємствам, складають щонайменше $8 мільярдів і щодня зростають. Ще $4,3 мільярда – збитки, завдані агросектору.

Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 18 цивільних аеропортів, 779 медзакладів, 105,2 тисяч легкових авто, 1371 освітній заклад, 690 дитсадків, 563 культурних та релігійних споруд, 23 торгові центри, 28 нафтобаз.

Проте у всіх подібних випадках Росія не визнає себе воєнним злочинцем і вперто за допомогою трьох базових підходів виправдовує державний тероризм проти до мирних українців.

Навіщо Кадирову власна ППО

18 липня Кадирову спало на думку, що непогано було б мати свою систему протиповітряної оборони.

Своє бажання він пояснив тим, що "від ворога в будь-який момент можна очікувати будь-що, тому нам необхідні випереджаючі тактичні заходи".

Скриншот з Telegram-каналу Кадирова

Як пов'язати обіцянки "легко брати Київ разом із країнами НАТО" з випрошуванням собі ППО у горах? Дехто з експертів припускає, що логіка Кадирова зчитується дуже просто.

Адже, при всій повазі до Чечні, НАТО начхати на неї. А от у разі внутрішньої російської смути, яка цілком реальна, Кадиров на всяк випадок хоче убезпечити себе від повторення Другої чеченської війни. Адже того разу килимові бомбардування російської авіації за наказом Путіна фактично випалили усю тоді ще не його Чечню.

Потім почалася служба Путіну за мільярд в день. Кадиров добре розуміє: буде Путін – буде і мільярд. Не буде Путіна – не буде ані "ахмат-батальйонів", ані самого Кадирова з його Чечнею. Тому треба хапати момент і спробувати отримати в своє розпорядження максимум засобів протидії можливим загрозам.

Так само і в Москві після засекречення бомбосховищ вирішили, що на всяк випадок все ж треба перевірити систему оповіщення. Востаннє у столиці Росії вона лунала, напевно, ще під час війни з німцями.

Що ж, якщо у Москві вирішили, що настав час знову воювати з німцями, а крім них ще й зі шведами, поляками та англосаксами, яким регулярно погрожують ядерною палицею, то про всяк випадок дійсно варто перевірити, чи працюють хоча б сирени оповіщення.

Життя мінливе: хтось хотів танцювати лезгинку під київськими каштанами, а тепер вже просить прикрити над собою небо. Хтось на 9 травня хотів приймати другий парад перемоги, а вже 20 липня про всяк випадок готує мешканців столиці тікати від повітряних атак.

В Раді Федерації знайшли "допінг для чудовиськ"

І наостанок про те, що пропагандистам і нести важко, і кинути шкода – так звану українську біологічну зброю.

18 липня у Раді Федерації відбулося чергове засідання комісії з розслідування діяльності американських біолабораторій на території України.

Як заявили співголови комісії Косачов та Ярова, аналіз крові полонених українських військовослужбовців показав, що вони піддавалися "секретним експериментам", у результаті яких їх було перетворено на "найжорстокіших чудовиськ".

Скриншот з одного з пропагандистських Telegram-каналів

Розвінчувати цю маячню вже навіть нецікаво. Адже нових барв у картинку, яку малюють російські політичні "хіміки", більше не додається. А надто, що малюють вони її самі собі. На інших вона жодного враження давно не справляє.

Навіть російські вчені кажуть, що не вважають виявлені у полонених захворювання "атиповими для України". А заяви щодо "біологічних атак" із боку США взагалі називають гіпертрофованими.

Нагадаємо, під час масштабного вторгнення Міноборони Росії вперше звинуватило Україну в розробці біологічної зброї ще 6 березня:

"У ході проведення спеціальної воєнної операції розкрито факти екстреної зачистки київським режимом слідів військово-біологічної програми, що реалізується та фінансується Міноборони США".

В якості доказів існування такої програми Міноборони РФ опублікувало через РІА Новини "документи", де нібито містилися вказівки знищити патогенні мікроорганізми.

Також були оприлюднені відповідні "акти про знищення", направлені українським МОЗ і підписані мікробіологами Полтавського та Харківського обласних центрів контролю та профілактики хвороб.

Міноборони Росії заявило, що нібито це було зроблено для того, щоби замести сліди.

МЗС України тоді назвало ці заяви дезінформацією та провокацією, зазначивши, що "після низки абсурдних заяв посадовців РФ про нібито створення "брудної" ядерної бомби в Україні російська дезінформаційна машина переключилася на тему біологічної зброї".

З того часу вона так з неї і не перемикається.

Були серії про українських комах, птахів, кажанів, "Байрактарів", які під орудою американців несуть хімічну смерть росіянам.

Була моторошна історія про кров "слов'янського етносу" для німців, а також про готовність "українських нацистів провести хімічні атаки проти мирного населення" у Миколаєві, Золочеві, Сєвєродонецьку, Рубіжному.

Було звинувачення Pfizer і Moderna у залучені до військово-біологічної діяльності США в Україні".

Були чудодійні пігулки, які роблять з українських бійців універсальних солдатів.

Багато чого було і з побічним, але аналогічно нульовим ефектом: від чорної магії для мінометників до "сатанинського капища "Правого сектору".

Усю цю маячню, починаючи навіть не з березня 2022 року, а ще з 2015-го, російська пропаганда поширює з "креативною нудьгою".

"Другий фронт" проти Заходу

Картинка "мирного щасливого життя у вільній від нацистів Україні" і ракетний терор проти решти українців, за задумом Кремля, мають наближати переговори.

Причому зволікати не варто, адже, як не втомлюються повторювати в Кремлі, "кожна наступна пропозиція Путіна завжди гірша за попередню".

Саме звідси ставка на "другий фронт" у війні з колективним Заходом. Перший його напрямок очолював "генерал Голод". Фактично він вже програв. Голоду, принаймні в тих обсягах, які запланував Путін, і, відповідно, чергової навали мігрантів у Європу скоріше за все не відбудеться.

Другим напрямком керує "генерал Холод", який за задумом диктатора має призвести до масових заворушень у самій Європі. Тим самим примусити місцевих політиків, які залежать від виборців, бути більш "гнучкими".

Особливу ставку на "холодному фронті" зроблено на "взяття Берліну". Новини про майбутній "апокаліпсис" у Німеччині на російський пропагандистський ринок постачаються регулярно.

Скриншот з російського пропагандистського ресурсу

Насправді станом на 15 липня 70% жителів Німеччини – за підтримку України.

За даними політичного барометра ZDF, 70% усіх респондентів хочуть продовжувати підтримувати Україну у її захисті від російського нападу, навіть якщо це означає підвищення цін на енергоносії.

Відсоток підтримки дуже чітко виражений серед прихильників головних політичних сил ФРН: "зелених" (95%), СДПН (83%), ХДС/ХСС (76%) та СвДП (69%).

Інше соціологічне опитування, проведене Deutschlandtrend, засвідчує, що 61% респондентів погоджуються із застосуванням санкцій ЄС, навіть якщо вони будуть пов'язані з труднощами в енергопостачанні.

59% учасників опитування висловилися за підтримку обмежувальних заходів проти Москви, навіть якщо вони призведуть до погіршення ситуації німецьких компаній (проти – 33%), і 57% – якщо в результаті підвищаться ціни на електроенергію та загалом вартість життя (проти – 38%).

І ці відсотки чітко доводять, що, як свого часу Путін помилився з українцями, які на його переконання сплять і бачать себе з партквитками "Єдиної Росії", так він зараз помиляється і з європейцями.

Переважна більшість з них – не "ситі дурні" (якими їх вважає Путін) і чудово розуміють, що російський диктатор вдався до шантажу голодом і холодом не через успіхи війни в Україні, а через невдачі.