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Олег Вишняков
почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Ситуація в Газі: чому припинення вогню є перемогою для Ізраїлю

Вівторок, 09 серпня 2022, 16:00

Перемир'я 7 серпня, здається, поклало край триденному конфлікту в Газі, який майже не змінив статус-кво в Ізраїлі та на окупованих територіях, але виявив розкол між ворогуючими палестинськими збройними формуваннями.

Що сталося? Армія оборони Ізраїлю 5 серпня, розпочала військову операцію проти терористичної організації "Ісламський джихад" у секторі Газа. Перед тим міністр оборони Бені Ганц звернувся до палестинського "Ісламського джихаду" з попередженням про те, що вживатиме заходів, якщо терористи не відмовляться від планів подальших нападів на Ізраїль.

Десятки ізраїльтян отримали легкі поранення, зокрема осколками, тікаючи, щоб укритися від палестинських ракет. Ракета, що не розірвалася, впала в житловому районі Ашкелона, міста на півдні Ізраїлю

Основна динаміка ізраїльсько-палестинського конфлікту, включно з 15-річною блокадою Гази, все ж залишається на місці, а нещодавня ескалація залишила обидві сторони як ніколи далекими від можливості мирних переговорів.

Здійснивши удари 5 серпня, в результаті яких були вбиті головні лідери бойовиків, Ізраїль приборкав те, що, за його словами, було безпосередньою загрозою з боку Ісламського джихаду. 

Час зробити висновки: чому припинення вогню — перемога для Ізраїлю?

Вороги знешкоджені

Бойові дії завдали серйозної шкоди "Ісламському джихаду", другому за чисельністю збройним формуванням Гази, за сумісництвом  чи не головному ворогу Ізраїлю. 

Двоє його ключових лідерів уже мертві, а багато його баз і збройних заводів знищено – фактори, які дозволили Ізраїлю здобути перемогу в цьому раунді боїв.

До того, ця перемога є фактично попередженням іншим ворогам Ізраїлю в регіоні, зокрема Хезболлі, ісламістському ополченню в Лівані, про долю, яка чекає на них, якщо вони також вступлять у повномасштабну боротьбу з Ізраїлем у найближчому майбутньому.

Влада отримала політичні дивіденди від цієї перемоги

Всередині Ізраїлю спочатку також здавалося, що конфлікт допоміг покращити авторитет Яїра Лапіда, тимчасового прем’єр-міністра Ізраїлю.

Перед початком бойових дій Яїра Лапіда звинувачували в занадто пасивному підході до "Ісламського джихаду". Група погрожувала розплатою з боку Гази після арешту одного з її високопоставлених лідерів на окупованому Західному березі. 

У відповідь Лапід перекрив кілька доріг поблизу Гази та ввів комендантську годину для ізраїльських громад поблизу кордону, щоб не допустити жителів до зони дії бойовиків.

Лапід не мав досвіду в питаннях національної безпеки, на відміну від свого головного суперника Біньяміна Нетаньяху, який накопичив багатий досвід як прем’єр-міністр Ізраїлю, який найдовше керував урядом.

Але, ініціювавши авіаудари в п’ятницю, тимчасовий прем’єр-міністр покращив свої початкові позиції в політичних перегонах.

Арабський світ 

Бойові дії також підкреслили зростання прийняття Ізраїлю частинами арабського світу. Минулі війни в Газі викликали різку критику з боку інших арабських країн. Цього разу відповідь була більш приглушеною.

Дві з трьох арабських країн, які офіційно оформили зв’язки з Ізраїлем у 2020 році, Марокко та Об’єднані Арабські Емірати, висловили стурбованість насильством, але уникали критики на адресу Ізраїлю. 

Підсумую. Офіційно режим припинення вогню набув чинності о 23:30. за місцевим часом і, за винятком однієї ракети, випущеної через 20 хвилин, здається ще тримається.

Тож, це невелика перемога. Але як я завжди кажу, перемога – це не зажди кінець війни, а перемир’я – це не мир! 

Та крихкий мир все одно краще відсутності миру!

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ІзраїльСектор Газа
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